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Николай и "николайчики". Как не пропустить чудо на Николая


фото: news.church.ua
Николай - самый почитаемый в Украине святой. Традиции и обычаи, легенды и правда, приметы и обрядовая выпечка этого дня

19 декабря - один из тех дней, которых украинцы ждут целый год. Это день, когда все: и взрослые, и дети - верят в чудо. Считается, что святой Николай - тот святой, который воплощает чудеса в жизни.

Если в украинской хате много образов, то в ней есть обязательно икона святого Николая. Как писал Александр Довженко в "Зачарованной Десне", люди часто обращались к святому Николаю как к угоднику Божьему: просили помощи и благословения (его имя в переводе с греческого означает "победа народа"). И так же обязательно этот святой есть в каждой Украинской церкви. Чем он вызывает такую неподдельную любовь в украинцам - простой человек, который жил на самом деле очень давно и очень далеко от нас?

Легендарный Николай

Во многих легендах говорится, что в Малой Азии, в городе Патара, что в области Ликии, жил юноша Николай - честный, трудолюбивый, застенчивый, очень искренний сердцем. Он никому ни в чем не отказывал, всем помогал, каждого поддерживал, все, что имел, раздавал нуждающимся. А ночью он заходил к беднякам незамеченным и клал возле них все, что было, - игрушки, лекарства, вещи, еду. Долго люди смущались от таких проявлений щедрости и не могли догадаться, кто их благодетель и тайный доброжелатель. И даже устроили своеобразное слежение за ночными улицами и как-то заметили Николая с сумкой подарков. С тех пор за эти простые человеческие добродетели его избрали своим архиепископом. Священник Николай своим милосердием заслужил вознаграждение у Бога - благодать творения чудес.

Исторические документы несколько конкретизируют легендарную фигуру святого. В них пишется, что после смерти родителей Николай раздал свое богатое наследие бедным и отправился в Палестину поклониться святым местам, а после путешествия вернулся в город Патар, где и принял сан священника.

А когда в Римской империи начались гонения на церковь Христову, его заключили в тюрьму. У профессора Луиджи Мартино, который произвел исследование тела святого, читаем об этом периоде жизни святителя: "Поврежденные суставы, позвоночник и кости грудной клетки свидетельствуют о муках, которые перенес святитель Николай в тюрьме - его пытали на дыбе".

Позже, в царствование Константина Великого, святой Николай был освобожден из тюрьмы и вернулся к своему приходу. Свой земной век окончил в глубокой старости, в 343 году, в Мирах. Впоследствии его мощи были перенесены в город Бар (Италия), где они находятся и по сей день.

Ученые провели исследование, раскрыв его могилу. И пришли к выводу, что он был примерно 167 см роста, у него были карие глаза, мужественное открытое лицо, которое, по их свидетельствам, излучало свет, четкий подбородок и скулы, кожа лица оливкового оттенка.

Как СССР заменил святого Николая на Деда Мороза

Очень долгое время "накануне елки" к малышам действительно приходил святой Николай. Такое празднование у нас началось еще при Всеволоде Ярославиче - в 1088 г. Княгиня Ольга построила в его честь один из первых храмов еще в XI веке.

Что касается детского, школьного праздника, то такая идея и необходимость возникла еще после революции, во второй половине XIX в. в Галиции. Поэтому святой Николай стал опекуном украинских школьников. Это потребовало стихов, песен, драматических произведений, и авторы откликнулись на эту идею.

Однако каким он был на самом деле и чем заслужил особое доверие украинцев, знают не все. Советская власть другим "росчерком пера" - постановлением КПСС от 1937 года - заменила святого Николая, который был почитаем украинцами издревле, Дедом Морозом, "приказав" именно ему дарить подарки на Новый год.

Так было до 1990 года, когда в Киеве состоялся первый официальный праздник Николая для 700 мальчиков и девочек - сирот и детей из многодетных семей.

Фото Марины Суржок.

Через поле, через гай йде до діток Миколай!

Церковь канонизировала Николая. Его мощи - нетленные и мироточивые, они способны исцелять и мотивировать. Уже в VI в. император Юстиниан I построил в его честь церковь в Константинополе. Из Византии праздник распространился по всему миру, и на украинские земли тоже.

Украинцы на День святого Николая настроены на чудеса. Собственно, они и происходят: интересные события перед Новым годом, которые действительно граничат с чудесами, подготовка подарков, приятные встречи, украшение елки, изготовление дидуха, выпекание ароматной обрядовой выпечки - "николайчиков", домиков для Николая - все это уже чудо, которое случается не каждый день.

 

В обрядовой выпечке - наше единение

"А вы никогда не задумывались, почему такие красивые, красочные кулинарные произведения, как печенье, прянички или писанки, мы разрисовываем раз в году? Ведь это мы можем делать в повседневной жизни. Почему пухлые ароматные куличи выпекаем также только раз в год? Или такую вкусную и питательную кутью готовим только в новогодне-рождественские дни - спрашивает Лора Васко, художница и поэтесса, дизайнер, а еще - креативный пекарь. - Наверное, потому что потребность делать такие вещи заложена в наших генах, и проявляется она именно в те дни, когда это необходимо. Это - дань уважения нашим предкам, нашим традициям, это живет в наших аурах, подсознании, это, пожалуй, наше единение... ".

Рецепт "николайчиков" от Лоры Васко. Для теста потребуется 100 г сливочного масла, 120 г муки и 50 г сахарной пудры. Для сахарной глазури - один белок, чайная ложка сока лимона, 250-300 г сахарной пудры.

Мягкое масло смешать с сахарной пудрой, всыпать муку и замесить тесто. Скатать его в шар и положить в холод минимум на час. Далее раскатать тесто и формами вырезать желаемые фигурки. (Формы можно даже собственноручно вырезать из консервной банки, купить магазинные или вырезать тесто стаканами). Мастер говорит, что сложные фигурки вырезает собственноручно: «как по полотну кисточкой, так по тесту ножом». Момент кулинарного творения вдохновляет сам по себе, и новые мотивы появляются неожиданно и обильно. Лора советует попробовать и читателям пофантазировать над пластом теста. А дальше вырезанные фигурки надо выложить на противень и выпекать при температуре 180 градусов минут 7-9. Когда печенье остынет, его следует покрасить с помощью кисточки цветной сахарной глазурью, нанести рисунок, по желанию - еще украсить кондитерскими бусинками.

Для сахарной глазури нужно взбить белок с лимонным соком, постепенно добавляя сахарную пудру (мастер советует не жалеть сахарной пудры: пена должна быть тугой и густой). Разделить глазурь на несколько частей, в каждой добавить сок (свекольный, вишневый, смородиновый, облепиховый, какао, куркуму, молотую сухую петрушку или шпинат, тертую молотую цедру лимона). Смешивайте эти природные краски - получайте новую палитру цветов, новые оттенки - все, как в художественной мастерской. Не забудьте оставить немного белой глазури, чтобы потом нанести рисунок кондитерским мешочком или шприцем.

Мамино печенье

Не забывать о печенье, которое пекли нам наши мамы и бабушки к новогодним праздникам, советует преподаватель столичного вуза, которая написала несколько кулинарных книг, Татьяна Гусак. Испеките по сохраненному исследовательницей украинской кухни рецепту конфетное печенье. Для него желательно приобрести 200 г карамели в шоколадной глазури. А еще нужно 2,5 стакана муки, 0, 5 чайной ложки разрыхлителя теста, 0,5 чайной ложки соли, 2 стакана сахара, 300 г сливочного масла, 2 больших яйца (или 3 маленьких), 0,5 чайной ложки ванильного сахара, 200 г шоколада с карамельной начинкой.

Духовку разогреть до 175 градусов. Застелить 2 противня пергаментом. В миске смешать муку, соль, стакан сахара, соду. Взбить стакан сахара и масло, добавить яйца и влить массу в муку. Замесить тесто. Раскатать его толщиной в полпальца и стаканом вырезать кружочки. На каждый положить кусочек шоколада и закрыть кружком, вырезанной рюмкой. Выпекать 15 минут. Вынуть и дать остыть на противне. Переложить на блюдо.

Можно испечь творожное печенье - "николайчики". Возьмите полкилограмма нежирного творога, разотрите его с пачкой мягкого маргарина, добавьте неполную ложку соды, погашенную уксусом, а затем - мука (столько, чтобы тесто было как на вареники). Раскатайте его толщиной 1 см и вырежьте фигурки. Смажьте печенье взбитым яйцом и присыпьте сахаром, размешанным с цветными кондитерскими бусинками. Выложите на противень и выпекайте при температуре 180 градусов минут 15-18. Печенья получится много - хватит одарить всех!

Домик святого Николая

Желательно еще с вечера из плотной бумаги вырезать прямоугольники для домика, по две заготовки: для крыши - 11х12 см; для боковых стен - 6,5х10 см, для фасада - 14х10 см. Можно еще вырезать елки, зверюшек, заборчик и основу для домика (ее можно будет установить и на картонную подставку или торт).

Дальше - дело за тестом. Возьмите 500 г муки, пакетик разрыхлителя для теста, 450 г сахара, 4 яйца, 4 чайные ложки меда, 150 г измельченных орехов (миндаль, фундук, арахис, грецкий), чайную ложку корицы, 0,5 столовой ложки кардамона и 0,5 чайной ложки молотой гвоздики. Разогрейте на паровой бане мед, добавьте к нему яйца и взбейте. Добавьте остальные ингредиенты, тщательно перемешайте и оставьте тесто на ночь при комнатной температуре.

Противень смажьте маслом и присыпьте сухарями или выстелите бумагой для выпекания. Разогрейте духовку до 180 градусов. Готовое тесто раскатайте в пласт толщиной 0,7 см и вырежьте из него все фигурки. Выпекайте 12-15 минут - до подрумянивания фигурок.

Пока выпечка остывает, готовьте глазурь. Для этого охлажденный яичный белок взбейте со 100 г сахара и столовой ложкой лимонного сока. Заполните глазурью кондитерский шприц или мешочек и обведите контуры окон и дверей, а на крыше нарисуйте черепицу. Можно крышу просто смазать любым кремом и присыпать маком или орехами, цветными присыпками, а стены домика - маленькими кусочками мармелада или сухофруктов.

Когда частицы домика подсохнут, начинайте его собирать. На нижнюю и боковую части фасада нанесите толстый слой глазури и установите фасад на основание (на поднос или картон). Затем нанесите глазурь на боковую стену и установите ее рядом с фасадом - прижмите заготовку руками и немного подержите, пока зафиксируется (так же ставьте и боковые стены). Для того чтобы установить крышу, готовьте новую глазурь. Далее на слой глазури ставьте одну часть крыши и фиксируйте ее зубочистками, затем - вторую, а место стыка залейте толстым слоем глазури. Так же, с помощью глазури, установите забор и елки. Готовый домик украсьте кокосовой стружкой: снег - это празднично.

"Николайчики" для взрослых

Обязательно порадуйте ими всю взрослую часть вашей семьи! Потребуется 500 г муки, 250 г меда, 100 г сахара, 100 г сливочного масла (или маргарина), чайная ложка соды, молотые пряности (корица, черный и красный перец, имбирь - по щепотке, все вместе - 20 г), щепотка соли, 50 г водки или зубровки, мята для сиропа - по вкусу и сахарная пудра для посыпки.

Сахар растворить в небольшом количестве воды, добавить зелень мяты. На водяной бане приготовить сироп, мяту выбросить. Охладить, ввести мед, соду и взбивать все вместе до однородной массы, добавляя масло (маргарин), просеяно муку, специи, водку, соль. Когда тесто станет мягким, накрыть полотенцем, чтобы не пересохло, и дать отстояться в холодном месте 20-30 минут. Отстоявшееся тесто разделить на куски, раскатать лепешки толщиной в палец, вырезать жестяными формами "николайчики" и выложить на противень, посыпанный мукой или крахмалом. Выпекать в горячей духовке, следя, чтобы не перепеклись. Готовые "николайчики" посыпать сахарной пудрой.

Надо всем помириться

Красивые и обряды Дня святого Николая. Девушки в этот день забывают обо всем на свете и гадают: бросают ботинок через калитку или даже дом (не знаю, как в городе, но мы в селе хорошо набивали руку в "ботинкокометанни»): куда повернут нос ботинка - оттуда и придет жених, главное, чтобы нос ботинка не смотрел в сторону девушки, потому что тогда и сватов не следует в этом году ожидать.

  • Выращивали заранее и лук, и веточку вишни: чья первая прорастет ли зацветет, та первая и под венец пойдет.
  • Парням на Николая также нельзя расслабляться. Хорошая примета в этот день - засватать невесту, чтобы после поста повести ее под венец: жена из нее получится замечательная, так утверждают старшие.
  • Они говорят, что к этому дню надо со всеми помириться и вернуть все долги, чтобы к следующему Николаю не быть в долгах.

Приметы на Николая

  • Если на Николая день холодный и ясный - год покажется урожайным.
  • Если на Николая день теплый выдался - ожидай суровых морозов.
  • Какой день на Николая зимнего, такой и на Николая летнего.
  • В каждом году два Николая: к первому Николаю не бывает холодно никогда, а ко второму Николаю не бывает тепла никогда.
  • Если на Николая пойдет дождь, то урожай на озимые.
  • Если на Николая морозный день - на урожай хлеба и овощей.
  • Если в день Николая заметает след, дорога не будет стоять от Николая до Рождества.

     

Не пропустите чудо! А главное - подарите чудо родным, близким, хорошим людям: чудо имеет обратный эффект. Пусть к вам обязательно придет святой Николай!

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