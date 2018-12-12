10 сериалов для увлекательных зимних вечеров

19 декабря, 2018, 09:59

Дарья Тарасова

Без спойлеров рассказываем, какие сериалы уходящего года стоят вашего времени

Долгожданные продолжения и яркие премьеры 2018 года.

Еспресо.TV собрало самые интересные сериалы года на разные вкусы.

"Первый" / The First

Мысли о колонизации Марса давно не дают покоя человечеству. Неудивительно, что сейчас, когда Маск заговорил об этом серьезно, количество фильмов и сериалов на эту тему только растет.

Научно-фантастическая драма "Первый" рассказывает об ученых, которые отправляются на Марс, чтобы исследовать возможности планеты для жизни. Во время экспедиции исследователи сталкиваются с трудностями и опасностями, но понимают, что личные жертвы делаются ради будущего человечества. Они должны стать первыми людьми на Марсе.

Одну из главных ролей сериала выполняет оскароносный Шон Пенн, а создателем и продюсером стал один из авторов "карточного домика" Бью Виллимон.

"Маньяк" / Maniac

Новая черная комедия от режиссера Фукунага ( "Настоящий детектив") - это римейк одноименного норвежского сериала 2014 года. В центре сюжета - два пациента психиатрической больницы: Энни Лендзберг (Эмма Стоун) и Овен Милграм (Джона Хилл). Энни страдает от мук после развода, у Овена шизофренические наклонности. На героях будут испытывать новое лечение, способное преодолеть любое психическое расстройство. Единственная проблема - чудодейственное средство имеет побочные эффекты, которые и почувствуют на себе испытуемые.

"Западный мир" / Westworld / 2 сезон

В конце 2016-го НПО представил научно-фантастический сериал, ставший адаптацией одноименного фильма "Западный мир" 1973 года. Его первый сезон закончился впечатляющими открытиями, заставив зрителей с нетерпением ждать продолжения.

Сериал рассказывает о футуристическом парке развлечений "Западный мир", в котором гости могут воплощать свои самые низкие желания с помощью жителей парка - человекообразных андроидов. Работы не могут навредить гостям и не знают, что они не настоящие люди. Ежедневно их память стирается. Все меняется, когда в системе происходит сбой, и андроиды стремятся поднять бунт и получить свободу.

Таким был первый сезон "Западного мира". Продолжение, вышедшее в первой половине 2018 года, постепенно открывает зрителю совершенно другой замысел, по которому был создан парк развлечений. Если определяющим отличием людей от андроидов в первом сезоне было наличие сознания, то второй сезон акцентирует внимание на свободе волеизъявления и выбора. Только это может сделать андроида по-настоящему человеком.

Вместе с ответами на вопросы 1 сезона появляются и новые загадки. Почему Уильям в пожилом возрасте практически живет в парке, во что перерастает бунт машин и кто за всем этим стоит - все это во втором сезоне.

"Теория Большого взрыва" / The Big Bang Theory / 12 сезон

Все хорошее имеет свойство заканчиваться. Сериал, созданный Чаком Лорри и Биллом Преди, который выходил на экраны в течение 12 лет, - не исключение.

Двенадцатый сезон, стартовавший этой осенью, станет завершающим в истории о талантливых физиках - Леонарде, Шелдоне, Говарде и Раджеше, - которые при всей своей гениальности очень наивные, странные и не очень приспособлены к обычной жизни.

В новом и последнем сезоне создатели ситкома, похоже, решили устроить личную жизнь всех героев, даже самых безнадежных. Шелдон и Эмми постепенно будут осознавать, что такое супружеская жизнь, Стюарт наконец находит девушку, а Раджеш пытается жениться с помощью отца. Чем все закончится, узнаем в мае 2019-го, когда выйдет последняя серия всего сериала. Кстати, чтобы подсластить пилюлю прощания с любимым сериалом, CBS еще прошлой осенью запустил спин-офф ситкома - "Юный Шелдон" о детстве одного из главных героев "Теории Большого взрыва".

"Кремниевая долина" / Silicon Valley / 5 сезон

Весной НПО порадовал зрителей продолжением комедийной истории о гениальных гиках Кремниевой долины. Странные программисты создали приложение, в основу которого положен революционный метод. Теперь же они взялись за новую, еще более масштабную идею.

Дела Pied Piper улучшаются, но на их пути появляются новые и новые преграды. Впрочем, как и всегда. Ричард и его команда наймут большое количество рабочих, переедут в новый офис и продолжат работать над воплощением нового интернета. Однако на этот раз конкуренция и угрозы для Pied Piper придут с неожиданной стороны - от человека, которого зря недооценивали в течение четырех предыдущих сезонов.

"Барри" / Barry

"Барри" - это история о бывшем морском пехотинце, а ныне - наемном убийце, который решает стать актером. Настроение и атмосфера нового сериала легко угадываются по именам создателей проекта. Это черная комедия от соавтора "Кремниевой долины" и "Диктатора" Алекса Берга и авторский проект Хейдер, исполняющий главную роль в "Барри".

Барри уверен, что убивает плохих людей. Но его убеждение надламывается, когда он сталкивается с актером неудачником, которого ему заказала чеченская мафия. Попав на занятия по актерскому мастерству, он понимает, что это именно то, чем он хотел бы заниматься. Впрочем, бросить работу убийцы оказалось не так просто.

В новом сериале шутят и над американскими спецслужбами, и над чеченской мафией, и, собственно, над коллегами по цеху и собой.

"Двойка" / The Deuce / 2 сезон

Еще один сериал, продолжение которого вас не разочарует. События "Двойки" разворачиваются в 70-х годах прошлого века. Это история расцвета и легализации порноиндустрии на улицах Нью-Йорка. Двойка - так называют местные сорок втором улицу - эпицентр событий. Здесь процветает проституция, распространяются наркотики, а сутенеры решают проблемы драками.

Загадки, неожиданные ответы и сюжетные повороты - все сохраняется и во втором сезоне. Продолжение сериала открывает нам новые проблемы общества того времени. 1980-е - это период начала распространения феминистских идей. Героини "Двойки" читают книгу о радикальном феминизме, вслух озвучиваются и расовые проблемы. Новые проблемы, новые обострения и интриги - и это не полный перечень причин посмотреть "Двойку".

"Острые предметы" / Sharp Objects

Мини-сериал Жан-Марка Валле ("Большая маленькая ложь", "Далласский клуб покупателей") придется по вкусу всем, кто любит психологические триллеры с загадками и тайнами. Сериал снят по одноименному роману Гилияна Флинна - автора не менее увлекательного криминального триллера "Потерянная".

"Острые предметы" - это психологический детектив без лишнего ложного оптимизма. События разворачиваются вокруг журналистки Камиллы Прикер, которая приезжает в родной город написать материал о недавнем убийстве девушки. Это должно помочь карьере Камиллы, но возвращение в город детства напоминает журналистке о ее сложных отношениях с мамой и раскрывает зрителю психические проблемы героини. Расследование Камиллы происходит на фоне страшных мыслей, которые затягивают ее в мучительные воспоминания.

"Двойник" / Counterpart / 2 сезон

В эту смесь триллера и научной фантастики так поверили, что заказали сразу два сезона.

В центре сериала - простой служащий Говард Силк, который обнаруживает, что его компания охраняет секретный переход в параллельный мир. В последние годы холодной войны восточные немцы создали портал в параллельную вселенную. Миры "Прайм" и "Альфа" одинаковы внешне, но имеют совершенно разный строй. "Альфа" - это либеральное общество, а "Прайм" живет в авторитарном режиме. В двух мирах живут и люди-двойники: с различными жизненными линиями, но идентичны внешне. Говард знакомится со своим двойником - шпионом, который должен найти и обезвредить убийцу и спасти немало жизней.

"Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче" / The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

После успеха первого сезона "Народ против А. Джея Симпсона" телеканал FX представил историю убийства известного модельера Джанни Версаче, которой посвящен второй сезон.

Основатель Модного дома Versace был застрелен возле роскошного имения в 1997 году. Убийца был найден довольно быстро, но история еще имеет много белых пятен. Остается непонятным и мотив убийства, а во всем деле много противоречий. Снятый по роману Морин Орт "Вульгарные ласки", сериал представляет свою версию событий 20-летней давности. Создатель второго сезона "Американской истории преступлений" Райан Мерфи уверен, что зритель сможет сделать свои выводы. Впрочем, близкие Джанни Версаче заявляли, что сюжет имеет много несоответствий. Поэтому сериал можно считать свободной художественной интерпретацией событий. В сериале снялись Пеленопа Крус, Рики Мартин, Эдгар Рамирес.