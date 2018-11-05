Виталий Портников: Украине пора взрослеть

5 ноября, 2018, 12:57

Портников Виталий

После сообщения о смерти Катерины Гандзюк неравнодушные граждане требуют от власти наказания убийц, говорят о необходимости предотвращения подобных преступлений в будущем, о реформе правоохранительных органов.

Все это - логичные требования. Однако негодование должно помочь нам посмотреть в глаза реальности, связанной с этим покушением.

Катерина Гандзюк была не просто активисткой, как ее обычно называют. Она была профессиональным политиком. Депутатом областного совета, советником мэра, сотрудником местной власти. В представлении обывателя политик - это тот, кто является заложником клановых интересов, проходимец, шулер. Кто угодно - только не слуга народа. Слуга народа - это сериал.

Но, оказывается, можно быть таким политиком, как Катя Гандзюк. Не понятно только, почему для того, чтобы люди это поняли, тебя должны облить кислотой и убить. И почему мы заменяем реальное определение деятельности Катерины Гандзюк - политик, чиновник - маловразумительным «активист»? Только потому, что Катя не стыдилась быть государственным служащим? Хотела помогать людям, используя возможности местной власти? Бороться с местной мафией, используя эти возможности - а не просто выходить на митинги и пикеты? Митинг или пикет, публичное заявление - это, конечно, тоже важно. Но это трудно сравнить с ответственностью, которую ты на себя принимаешь, когда идёшь в реальную политику. И с грязью, которой тебя будут обливать - пока не убьют. Тогда ты сразу станешь героем.

А теперь о героях. О ветеранах АТО. Они же - убийцы Катерины Гандзюк. Звучит страшно для нашего слуха. Но ничего - пусть звучит. Потому что может помочь отрезветь в будущем. Мы продолжаем жить в парадигме, согласно которой каждый, кто прошёл через войну на Востоке или через Майдан - герой без страха и упрека. И в дальнейшей его биографии могут быть только подвиги. А это не так. И на Майдане, и на войне были разные люди. С разными взглядами, разными представлениями о добре и зле, о морали. И сказать, что их всех объединяла любовь к Родине - это тоже лозунг, а не правда. Потому что можно любить Родину, а можно любить войну. А можно считать, что на войне ты сделаешь политическую карьеру или заняться контрабандой. Мне скажут, что таких людей меньшинство, но ведь они тоже есть. И они тоже ветераны.

Не говоря уже о том, что одних людей война закаляет, укрепляет в собственных взглядах, в системе ценностей. А других - ломает через колено, в особенности когда взглядов-то никаких и не было, а была, допустим, обида на агрессора или просто на жизнь. И когда такой человек возвращается с войны и не находит себе применения - он может стать легкой добычей политических авантюристов, провокаторов или преступного мира. Вот почему так важен государственный подход к реабилитации ветеранов. И вот почему так важно, чтобы общество не раздавало индульгенций на основании принадлежности к героям Майдана или АТО. Действия сегодня всегда важнее любой биографии, биография может быть лишь смягчающим обстоятельством при вынесении приговора, но никак не доказательством правоты. А я ведь хорошо помню, как у нас еще недавно оправдывали любую политическую провокацию с участием ветеранов АТО - даже те, которые реально вредили государственным интересам Украины. Просто потому, что ветераны ведь не могут ошибаться, они душой болеют за страну. Я не могу не замечать, что участие в Майдане или АТО становится оправданием для пропаганды ксенофобских, человеконенавистнических взглядов. Если человек защищает Родину, он вовсе не обязательно должен становиться чудовищем. Потому что в этом случае в чудовище может превратиться сама Родина. Россия тому наглядный пример.

Требование к власти быть эффективной и честной - в особенности когда речь идёт о расследовании резонансных преступлений - это естественное требование. Но неэффективную власть можно переизбрать. Самих себя мы переизбрать не можем. Поэтому придётся взрослеть и умнеть - кстати, без этого эффективной власти все равно не будет.