"Шахтер" - "Динамо". Чего ждать от главного матча осени

3 ноября, 2018, 08:00

Дмитрий Марценишин

Сегодня в Харькове в 14-м туре чемпионата Украины по футболу встречаются "Шахтер" и "Динамо"

Чемпионат Украины. 14-й тур

"Шахтер" - "Динамо"

3 ноября, Харьков, стадион "Металлист"

Начало - 17:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

С чем подходит к игре "Динамо"

Нынешний сезон складывается для "Динамо" неудачно. Киевляне в августе не справились со своей задачей и второй раз подряд не попали в групповой раунд Лиги чемпионов. Они продолжили выступления в Лиге Европы, но и там стартовали плохо. Команда Александра Хацкевича дважды подряд сыграла вничью - дома с казахстанской "Астаной" и в гостях с чешским "Яблонцем".

Лишь в третьем туре динамовцам удалось победить на выезде французский "Ренн". Весу успеха придало то, что киевляне обеспечили результат в меньшинстве в конце матча, продемонстрировав характер, которого команде в последнее время не хватает.

Особенно это заметно на внутренней арене, где киевляне выглядят нестабильно. "Динамо" исправно набирает очки в матчах с главными конкурентами, но нивелирует это неудачами со скромными оппонентами. Победы над "Шахтером", "Ворсклой" и "Мариуполем", нивелировались поражениями от "Карпат" и "Львова". Поэтому Хацкевич оказался на грани отставки.

Киевлянам не удалось избежать проблем даже в игре 1/8 финала Кубка Украины против клуба из второй лиги - "Миная". Динамовцы вышли на матч расконцентрированными и проигрывали после первого тайма 0:1. Правда, после перерыва киевляне взялись за дело и доказали свое превосходство в классе - 3:1.

Такие перепады в игре "Динамо" привели к тому, что перед матчем с главным конкурентом оно отстает от "Шахтера" на 5 очков. В случае поражения догнать дончан киевлянам будет сложно.

Самое же главное, что "Динамо" не демонстрирует должного уровня игры. Команда действует прямолинейно в полузащите, которая больше ориентирована на разрушение. Регулярно допускает нелепые ошибки голкипер Денис Бойко. А в нападении Хацкевич вообще не имеет выбора.

Летом киевляне так и не усилили атаку квалифицированным форвардом. После того, как травмировался Артем Беседин, тренер может рассчитывать лишь на 20-летнего Назария Русина и 18-летнего Владислава Супрягу. Как следствие, в нескольких последних матчах он ставит на позицию центрального форварда номинального полузащитника Беньямина Вербича.

В какой форме "Шахтер"

"Шахтер" в нынешнем сезоне также заметно изменился. Команду покинуло сразу несколько лидеров - Фред, Бернард, Факундо Феррейра. Безболезненно их заменить не удалось. В средней линии Алан Патрик, Веллингтон Нем и Виктор Коваленко выглядят неубедительно. И только в нападении Жуниор Мораес сделал отсутствие Феррейры незаметным и много забивает. В чемпионате Украины на счету бразильца, который летом со скандалом перешел из "Динамо", уже 10 голов.

Кадровые изменения, прежде всего, сказались на конкурентоспособности команды в Лиге чемпионов. "Шахтер" стартовал в групповом раунде ничьими с немецким "Гоффенгаймом" и французским "Лионом". Индикатором нынешнего уровня команды стала игра с английским "Манчестер Сити", против которого чемпионы Украины выглядели беспомощно и уступили 0:3.

Впрочем, даже в своем нынешнем состоянии "Шахтер" почти не испытывает проблем в чемпионате Украины. Команда Фонсеки потерпела лишь одно поражение - от "Динамо", а также сыграла вничью с "Зарей". Остальные матчи дончане выиграли, забив в ворота соперников 34 гола. Для сравнения, в "Динамо" лишь 15 мячей.

Какими будут составы

Перед главным матчем осени "Шахтер" и "Динамо" имеют кадровые проблемы. Серьезнее они у команды Паулу Фонсеки. В конце октября "Шахтер" потерял сразу двух лидеров полузащиты - Тайсона и Марлоса. Эти футболисты пропустили игру Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", которая в очередной раз доказала, насколько игроки важны для команды.

Пока не понятно, смогут ли хавбеки помочь "Шахтеру" в матче с "Динамо". По словам Паулу Фонсеки, Тайсон и Марлос хорошо восстанавливаются после травм, но их выход на поле остается под вопросом.

Повреждение в кубковом матче против "Олимпика" получил и Тарас Степаненко, который также может пропустить игру. Точно не сыграет с киевлянами Фернанду, который подвернул ногу во время донецкого дерби. Нигерийский форвард дончан Оларенважу Кайоде не сыграет из-за дисквалификации.

"Динамо" снова не поможет форвард Артем Беседин, который продолжает восстанавливаться после травмы. Поэтому в нападении киевлян в очередной раз может появиться вингер Беньямин Вербич.

В центре защиты киевлян не сыграет Тамаш Кадар. Во время матча чемпионата Украины против "Ворсклы" венгр плюнул в сторону судьи Анатолия Абдулы после того, как получил предупреждение. Рефери, который развернулся к динамовцам спиной, инцидента не заметил и оставил его без наказания. Однако позже было обнародовано видео момента, которое рассмотрела Федерация футбола Украины, которая дисквалифицировала защитника на три матча.

Как команды играли в нынешнем сезоне

Для "Динамо" и "Шахтера" сегодняшняя встреча будет уже третьей в нынешнем сезоне. 27 июля клубы встретились в Одессе в матче за Суперкубок Украины. Киевляне победили со счетом 1:0 благодаря голу Виталия Буяльского.

Выиграли киевляне и в 3-м туре чемпионата Украины. 3 августа на "Олимпийском" победу 1:0 динамовцам принес точный удар Беньямина Вербича.

Кто будет фаворитом

Букмекеры считают фаворитом сегодняшней игры "Шахтер". На победу киевлян предлагают коэффициент 1.72, на ничью дают 3.40, а в успех "Динамо" не верят - 4.50.