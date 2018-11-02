Топливный бизнес Виктора Медведчука: как работают схемы на миллионы долларов

5 ноября, 2018, 08:14

Как через подставных лиц кум Владимира Путина контролирует рынок дизельного топлива в Украине - расследование журналиста программы "ШУСТРОВА LIVE" Дмитрия Костюка

Виктор Медведчук живет, как олигарх. Он владеет медиа, элитными авто, особняками площадью более трех тысяч квадратных метров, пользуется частным самолетом за 50 миллионов долларов. При этом бизнеса он почти не имеет. Единственная коммерческая структура Медведчука — это ООО «Форпостинвест», которое занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности.

Поиски источников невероятного обогащения кума Путина привели нас на рынок дизельного топлива.

Около трети объема дизтоплива поступает в Украину через единственный действующий нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление". Объекты, которые обеспечивают работу трубопровода, находятся на территории Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Львовской и Закарпатской областей, общая протяженность трубопровода по территории Украины составляет 780 километров.

После распада СССР, чтобы получить этот трубопровод, Украине пришлось 10 лет отстаивать право на собственность в судах. Однако, 21 апреля 2015 года Хозяйственный суд Ровенской области отменил предыдущие решения и вывел трубопровод из государственной собственности, передав его в управление россиянам.



Контроль над трубой получила некая фирма "Прикарпатзападтранс". Это дочернее предприятие Российской акционерной компании "Транснефтепродукт", которая согласно указу Владимира Путина, с 2007 года находится в составе российского государственного гиганта "Транснефть".



Сразу после выигрыша дела в Ровенском суде, того же 2015 года, российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявил о продаже "Прикарпатзахидтранса" швейцарской фирме International Trading Partners AG. Заключение соглашения разрешил Антимонопольный комитет Украины. В свою очередь, Министерство обороны Украины помогло запустить нефтепровод в работу, выкупив оттуда старое дизельное топливо в 2016 году. Это позволило владельцам трубопровода качать по нему новые нефтепродукты из России.

По данным издания Liga.net швейцарская фирма никогда ранее не занималась нефтяным бизнесом. Зато осуществляла экспортно-импортные операции с украинскими компаниями.

«Швейцарская компания International Trading Partners AG - это компания, которая по реестрам наших судов фигурировала в разного рода производствах относительно вывода средств из Украины", - рассказывает народный депутат Игорь Луценко.



Согласно решению Киевского апелляционного админсуда три года назад швейцарская компания совершила несколько незаконных операций, за что швейцарцы даже попали под санкции Министерства экономического развития и торговли Украины.



Имя владельца этой компании впервые стало известно из решения Фискальной службы в России. International Trading Partners AG находится под контролем гражданина Германии Анатолия Шефера.

Мы собрали доказательства того, что Шефер – лишь номинальный владелец компании, который действует в интересах Виктора Медведчука.

"Так работает весь бизнес кума Путина", - говорит народный депутат Сергей Высоцкий.



"Все это, о чем мы говорим, как о бизнесе Медведчука, оно юридически где-то скрыто. "112 канал", все мы знаем, что он управляется людьми Медведчука, они даже в открытую это признают. Но юридически он принадлежит какому-то там торговцу подержанными автомобилями из Германии", - рассказывает Высоцкий.



Как и юридический владелец "112-го" Эдуард Катц, Анатолий Шефер тоже действует через швейцарский оффшор и также проживает в немецкой глубинке. Так, он входил в состав учредителей ЧП "Львовтрейдсервис", указывая свой немецкий адрес: улица Форстхоф, 6 в небольшом городке Кирторф с населением всего три тысячи человек.



По этому же адресу зарегистрирован некий Полянский Андрей Юрьевич. Он – руководитель ООО "Керамбуд", конечными бенефициарами которого являются, в частности, брат народного депутата от "Оппоблока" Тараса Казака - Казак Богдан Романович и младший брат Виктора Медведчука, но Медведчук Сергей Владимирович.

Сведений о брате Медведчука в сети маловато. Согласно информации из архива газеты "Сегодня", в январе 2004 года, когда Виктор Медведчук был главой Администрации президента Кучмы, Сергея Медведчука назначили заместителем главы Государственной налоговой администрации Украины. До этого он пять лет возглавлял ГНА во Львовской области, где местные СМИ называли его "теневым губернатором".



После увольнения из фискальной службы в 2005-м, Сергей Медведчук находится в тени брата, не появляется на публике и не дает интервью. Однако, владеет значительной частью семейного бизнеса.



Немало его активов поделены с Богданом Козаком. Кроме уже упоминавшегося ООО "Керамбуд", это - ООО "Экспонент", ООО "Укринвестлимитед" и ООО "Захидэкспертспецбуд". Богдан Козак – еще одно связующее звено между руководителем швейцарской фирмы International Trading Partners AG Анатолием Шефером и Виктором Медведчуком.

Дело в том, что Анатолий Шефер числится директором еще одной компании из Швейцарии – ITC Industry Trading Company SA. Она также известна сомнительными операциями с украинскими структурами.



Согласно тексту решения Львовского апелляционного административного суда от 15 сентября 2015 года, швейцарцы в 2013-2014 годах получили от украинской компании МБК "Агротехника" $ 5,7 млн предоплаты за поставку в Украину зерновых культур. При этом физических поставок товара на таможенную территорию Украины осуществлено не было. Интересно, что для ITC Industry Trading Company SA. “Агротехника” была единственным контрагентом.



Среди учредителей МБК "Агротехника", которая сейчас находится под национальными санкциями, есть, среди прочих, все тот же Богдан Козак и Вячеслав Черепаня, а среди конечных бенефициарных собственников фигурирует лично жена Медведчука - Оксана Марченко.

Вячеслав Черепаня уже четвертый созыв работает помощником депутата от Оппозиционного блока Нестора Шуфрича, выходца из партии Медведчука СДПУ (о). Народный депутат не скрывает своих дружеских отношений с кумом Путина.



Кроме этого, на одного из партнеров Вячеслава Черепаня, по данным сайта "Наши деньги", оформлена часть недвижимости самого Медведчука в Крыму.



В свою очередь, Богдан Козак прочно связан с Виктором Медведчуком через своего брата, нардепа от "Оппоблока" Тараса Козака. Парламентарий работал заместителем Медведчука в общественной организации "Центр Правовое государство". Зафиксировано, что они вместе летают из Москвы в Киев. А недавно Тарас Козак стал владельцем подконтрольного Медведчуку телеканала "Ньюз Ван".



Итак, мы показали, что за швейцарской фирмой International Trading Partners AG, которой принадлежит бывшая дочерняя компания российской "Транснефти" "Прикарпатзападтранс" вместе с украинским нефтепродуктопроводом, могут стоять люди из орбиты Виктора Медведчука.



Подтверждением этого является и внешнеэкономическая деятельность швейцарской компании. В 2017 году она получила десятилетний контракт на поставку дизеля от "Роснефти" на сумму до $ 50 млрд. По данным СМИ, соглашение предусматривает поставки топлива в Украину исключительно от российской госкомпании "Роснефть" Игоря Сечина, который является давним другом Владимира Путина, кума Виктора Медведчука. Журнал Forbes называет Сечина вторым по влиятельности человеком в России после президента.

Как обнаружили журналисты "Радио Свобода", в 2015 году государственный гигант "Роснефть" проиграл конкурс на право добывать нефть на одном из крупнейших месторождений России – Гаврикивском. Компания пыталась судиться, но впоследствии по неизвестным причинам просто отозвала свою заявку. Как выяснилось, победила в конкурсе компания, которой через сеть офшоров владеет жена Виктора Медведчука - Оксана Марченко. Она же является владелицей нефтеперерабатывающего предприятия в Ростовской области.



Виктор Медведчук на подконтрольном ему телеканале NewsOne подтвердил данную информацию и отметил, что сам управляет компаниями жены.

"Он принадлежит моей жене, я этим бизнесом руковожу, делаем мы это успешно и та информация, которая появилась, она в своем большинстве по содержанию, по объему соответствует действительности", - сообщил Медведчук.



В то же время Оксана Марченко является основательницей, владелицей или конечным бенефициаром более десятка компаний в Украине.



Похоже, нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление", через который идет транзит российского дизельного топлива в Украину, является связующим звеном предприятий бизнес-империи семьи Медведчуков.



"У него есть месторождения в Сибири, в Ростовской области в него нефтеперерабатывающий завод. Соответственно у него есть уже полный набор для вертикальной интегрированной нефтяной компании. Суперприбыльный бизнес", - говорит нардеп Игорь Луценко.



Для получения сверхприбылей нужен разветвленный рынок сбыта. И здесь Медведчуку также удалось наладить эффективную систему, при этом вновь оставаясь в тени.



Продажи топлива из нефтепродуктопровода уже в самой Украине контролирует группа "Proton Energy" израильского бизнесмена Нисана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Его компания ООО "Глуско Украина" стала одним из крупнейших импортеров сжиженного газа из России, а именно с заводов уже упоминавшейся "Роснефти" Игоря Сечина. На месте АЗС "ТНК" Моисеев развивает собственную сеть заправок под торговой маркой "Глуско".



"После того как активы "ТНК-BP" в Украине были проданы "Роснефти", у последней возникли серьезные проблемы из-за неприятия этой государственной российской компании после событий 2013-2014-го годов большинством украинцев. Поэтому было сделано то же самое, что сделали с активами «Лукойла» в Украине. То есть был проведен ребрендинг и сеть "ТНК-BP" приобрела названия "Глуско", - рассказывает ведущий научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.



В ноябре 2016 года журналисты “Радио Свобода” зафиксировали, как Виктор Медведчук с Ниссаном Моисеевым вместе прилетели из Москвы в Киев. Похоже, они имеют не только деловые, но и дружеские отношения.



Нисана Моисеева называют куратором Петра Бэлза — генерального директора компании "Анвитрейд", который контролирует работу трубопровода "Самара-Западное направление". Ранее они совместно руководили Херсонским нефтеперевалочным комплексом, арестованным в рамках уголовного производства по делу Сергея Курченко.