2 ноября, 2018, 13:28

Анастасия Пашинская

Саудовский публицист Джамал Хашогги исчез 2 октября. Понадобился месяц, чтобы власти Саудовской Аравии подтвердили, что произошло убийство. Однако помогать следствию саудовская королевская семья пока не спешит

28 сентября саудовский публицист Джамал Хашогги приезжает в Стамбул, чтобы забрать из саудовского консульства документ о разводе. Документ нужен, чтобы журналист и его невеста Хатидже Дженгиз смогли пожениться. В консульстве ему отвечают, что документ получить сразу не получится. Публицист уезжает на конференцию в Лондон. Чуть позже Хашогги и представитель консульства договариваются о встрече 2 октября, в 13.30. В этот день, в 13.14 Хашогги отдает невесте Дженгиз оба своих мобильных телефона и заходит на территорию посольства.

Дженгиз ждала 11 часов, но Хашогги так и не появился. AFP/GETTY IMAGES

Джамал Хашогги работал журналистом с 1985 года, писал о боевиках-исламистах, был знаком с Усамой бен Ладеном. Он являлся сторонником прогрессивных реформ, а западные СМИ цитировали его как эксперта по радикальному исламизму.

Несколько десятилетий Джамал Хашогги был близок с саудовской королевской семьей. Однако в 2017 году журналист и писатель начал критиковать действующую саудовскую власть, за что ему было сделано “предупреждение”. Хашогги переезжает в США, откуда продолжает писать колонки уже в Washington Post. В них он сравнивает наследного принца Мохаммеда ибн Салмана с президентом России Владимиром Путиным, а также критикует абсолютную монархию в Саудовской Аравии.

Хашогги и его невеста

Власти Саудовской Аравии попытались объяснить исчезновение журналиста. И каждый раз по-разному. Королевская семья Саудовской Аравии как-будто проходила стадии принятия трагедии. Вот как менялись их версии.

Ступень первая: отрицание

“Хашогги не умер, его надо найти”

Саудовские власти уверяют, что Хашогги покинул консульство. А также выражают свою уверенность, что журналист отлично себя чувствует. Впрочем, предоставить видеозаписи момента выхода Хашогги из консульства, власти Саудовской Аравии так и не смогли.

Сотрудник консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Associated Press

5 октября в интервью для Bloomberg наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман подтвердил, что Хашогги покинул здание консульства. И хотя территория консульства является суверенной территорией, ибн Салман заверил журналистов, что власти Саудовской Аравии готовы впустить туда турецких следователей. Тем не менее, им понадобилось две недели, чтобы получить разрешение на проведение расследования на территории консульства.

10 октября проправительственные турецкие СМИ опубликовали фотографии и имена 15 саудовских киллеров, которые, по их версии, убили журналиста, расчленили и уничтожили тело. Агенты прибыли в Стамбул 2 октября, и в тот же день покинули Турцию, вернувшись в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии.

Кадры с камер наблюдений аэропорта "Ататюрк" в Стамбуле, на которых видны 15 подозреваемых в убийстве Хашогги

Ступень вторая: злость

“Все ложь! Вы ответите за свои обвинения!”

В саудовской прессе подозреваемых назвали обычными туристами. Министр внутренних дел Саудовской Аравии принц Абдулазиз ибн Сауд ибн Наиф Аль Сауд назвал все обвинения ложью. По словам министра, все это якобы “безосновательные нападки” на Королевскую семью, которая следует своим принципам, правилам а также международным законам и конвенциям.

14 октября в интервью каналу CBS News президент США Дональд Трамп сказал, что собирается “разобраться в этом, а причастные к убийству журналиста понесут серьезное наказание”.

В ответ на это заявление власти Саудовской Аравии разразились напыщенным сообщением о своем историческом участии в борьбе с терроризмом, а также роли в мировой экономике. В заявлении также весьма доходчиво объясняется, что люди и правительство Саудовской Аравии выше всех этих обвинений и “как всегда непоколебимы и доблестны, независимо от давления и обстоятельств”. Но если против них применят санкции, то их действия будут еще более решительными. А это ударит по мировой экономике.

15 октября турецких специалистов наконец-то впустили на территорию саудовского консульства. В этот же день главный свидетель следствия — консул Саудовской Аравии, без предупреждения покидает Турцию. Следователям не удалось найти следов жертвы, так как все консульство было очищено от следов, а некоторые поверхности заново покрашены.

Ступень третья: торг

“Возможно, Хашогги и был убит. Он сам начал спорить и подрался с кем-то. Мы не виноваты.”

В то же время, согласно источникам издания New York Times, власти Саудовской Аравии готовят альтернативную версию исчезновения Хашогги, чтобы дистанциировать личность наследного принца подальше от инцидента. Согласно новой легенде, диссидента убили киллеры-одиночки во время несанкционированного допроса в консульстве, о котором официальные власти не могли знать.

Новое объяснение предназначалось для облегчения политического кризиса, который произошел после исчезновения Хашогги. Это могло помешать проведению саудовского инвестиционного форума в конце октября. Также история с убитым журналистом играет далеко не на руку Трампу, который планирует многомиллиардную оружейную сделку с Саудовской Аравией.

Наследный принц бин Салман на конференции инвесторов в Эр-Рияде. The New York Times

Трамп с готовностью принял предложенную теорию. 15 октября, после 20-минутного разговора по телефону президента США и ибн Салмана,Трамп рассказал прессе, что наследный принц был очень убедительным в своем опровержении причастности к убийству. Американский лидер допустил возможность, что убийство произошло без участия королевской семьи Саудовской Аравии.

Однако сторонники и друзья убитого Хашогги выразили недоверие к очередной версии событий и поразились поддержке Трампа. Сенатор Кристофер Мерфи написал в Twitter, что попытка предложить “смехотворную” версию убийства журналиста вполне ожидаема от саудовских властей. Однако сенатора удивила готовность президента США распространять эту теорию с энтузиазмом личного “пиар-агента” королевства Саудовской Аравии.

Ступень четвертая: депрессия

“Да, он умер, но все это из-за ошибки”.

Турецкие СМИ продолжают публиковать новые обвинения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган теперь использует расследование убийства как рычаг в отношениях с Саудовской Аравией и администрацией президента США Дональда Трампа.

Официальные власти Саудовской Аравии больше не могут откладывать заявление и вечером 19 октября власти публикуют результаты своих “расследований”. По заявлению прокуратуры, во время встречи в консульстве Хашогги поспорил с кем-то в здании консульства. Согласно этой версии, именно спор привел к драке, а затем и к смерти журналиста. О том, с кем поспорил журналист, в заявлении не говорится.

Плакаты с фотографией Джамала Хашогги перед посольством Саудовской Аравии в Лондоне

Согласно новой официальной версии, Хашогги был убит случайно во время стандартной процедуры допроса. Журналист попытался убежать сразу после того, как зашел на территорию консульства. Якобы сотрудники консульства объявили ему об обязательном возвращении в Саудовскую Аравию. Хашогги попытался убежать. Мужчины (личность которых не уточняется) попытались остановить его побег. Началась драка, один из участников схватил в удушающий захват журналиста и, не рассчитав сил, убил его.

Ступень пятая: принятие

Прошел почти месяц с тех пор, как журналист Джамал Хашогги исчез из саудовского консульства в Стамбуле. Теперь официальные лица Саудовской Аравии признают, что он был убит в консульстве, командой киллеров, отправленных из Эр-Рияда, но пока его тело не найдено. По словам саудитов, тело Хашогги было завернуто в ковер и уничтожено неизвестным “местным сотрудником”. Турецкая и саудовская стороны расследования согласились, что убийство было спланировано заранее.

Дэвид Бэрроуз в маске наследного принца бин Салмана во время протестной акции об исчезновении

саудовского журналиста Джамала Хашогги в среду, 10 октября 2018 г. в Вашингтоне. Ассошиэйтед Пресс

Согласно данным турецкого расследования, подозреваемые в убийстве являются агентами элитных саудовских военных подразделений и спецслужб. Четверо из них работают в личной охране наследного Принца Саудовской Аравии.

Человек, который предположительно лично расчленил тело журналиста Хашогги в консульстве, является главой судебной экспертизы Главного управления разведки Саудовской Аравии. Салах Мохаммед аль-Тубаики — так звали эксперта по аутопсии (вскрытию), имел при себе специальную пилу для человеческих костей. Турецкие следователи даже знали тот факт, что аль-Тубаики перед вскрытием надел наушники и включил себе музыку. Еще трое агентов, искали место для захоронения тела в лесах Стамбула.

Что сейчас происходит

Саудовский прокурор Сауд аль-Муджиб прибыл в Саудовское консульство в Стамбуле 30 октября

Пока что Саудовская Аравия выполнила требование Турции и задержала 18 подозреваемых в убийстве Хашогги. Однако, экстрадировать задержанных в Турцию саудовские власти пока не спешат, а ждут окончания следствия.

Главные прокуроры Саудовской Аравии и Турции встретились в Стамбуле 29 октября, где провели 3-дневное совещание по расследованию. Турецкие следователи хотели получить ответы на три вопроса:

Где находится тело Хашогги? Нашли ли саудовские следователи улики преднамеренного убийства? И кто был “местным сотрудником”, который, как говорят, распорядился его останками журналиста?

Вопросы были заданы на встречах 30 и 31 октября. Однако по завершению генпрокурор Турции Ирфан Фидан заявил, что встречи не принесли результатов. Вместо ответов саудовская сторона предложила Фидану приехать в Саудовскую Аравию и совместно с местным следствием допросить задержанных 18 подозреваемых.