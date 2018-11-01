5 книг "осеннего" чтива. Как казаки Львов обороняли и другие истории

3 ноября, 2018, 10:21

Игорь Бондарь-Терещенко

Осенью, когда вокруг понемногу блекнут цвета, а настроение приходит в упадок, всегда хочется чего-то энергичного и яркого

Сергей Дзюба, Артемий Кирсанов. Позывной "Бандерас". – Х.: Фабула, 2018

По этому военному детективу уже снято кинодраму, международная премьера которой состоялась в Торонто, а в Украине показ состоялся в октябре. За сюжетом, построенным на реальных событиях, история, которая произошла в сентябре 2014 года, когда было совершено убийство, главные герои расследуют уничтожение маршрутки с пассажирами, которое произошло по наводке диверсанта-шпиона. В результате расследования выясняется, что информировал врага военнослужащий украинской армии. В частности в записке, которая попала к герою романа, говорилось, что информатор находится на одном из блокпостов, и на одном теракте не остановится. Следует добавить, что роман продолжает тему АТО именно на правдивых фактах, и не только на передовой, но и среди военных, где случаются не только геройства, но и бытовые конфликты. "- Идите в зад с вашим перемирием! Костяна убили, а всем по барабану! — прокричал Колян, когда его спустили до зиндана, и сделал отчаянную попытку вскарабкаться наверх. В момент, когда ему это почти удалось, рука сорвалась, и Колян скатился в яму. - Отдохни, аватар! - властно приказал подчиненному Купол. - Вот сепари попрут, а где защитники? В яме! - со злостью отозвался десантник, не желая признавать свою вину".

Питер Уоттс. Ложная слепота. – К.: Издательство Жупанского, 2018

Этот роман - самое известное и самое важное произведение автора, по сути, его главное и вершинное достижение. По сюжету, все происходит в конце XXI века, когда и без того обнищавшее человечество сталкивается еще с одной глобальной проблемой. На самом деле это «всего лишь» контакт с другой цивилизацией. Впрочем, сама эта проблема заключается в том, что землян рассматривают в упор, а сам контактирующий не выходит на связь и не появляется на глаза. И не потому, что это какая-то высокомерная раса, существо или инопланетная популяция тщеславных существ, а просто из-за того, что зрение для них ничего не значит. То, чем дорожит человечество, полагаясь как на единственный инструмент восприятия и идентификации, для инопланетян лишено любого смысла. Таким образом, контакт состоялся лишь «в одни ворота», поскольку инопланетяне, посетив Землю и что-то для себя поняв, без каких-либо причин покинули планету. И теперь им навстречу летят земляне, чтобы понять, какую именно информацию о них получили незваные гости и чем это может всем нам грозить в будущем.

Юрий Винничук. Сестры крови. – Х.: Фолио, 2018

По сюжету этого приключенческого романа от главного мистификатора города Льва, действие происходит на украинском корсарском судне, грозу испанских галеонов. Главная героиня, которая пришла с предыдущего "Аптекаря" этого автора, переодетая в парня, чтобы попасть на корабельную службу, а также ради мести, ведь убили ее родную сестру. Также развивается параллельная "городская линия", в которой бернардинский монастырь во Львове стал хранилищем для "Библии дьявола", на которую охотятся сразу несколько заинтересованных лиц – от Папы Римского до шведской королевы, и каждый во что бы то ни стало хочет ее получить. Историческая же линия в романе развивается благодаря очередной мистификаторской идеи автора романа, а именно – наемных казаков на службе дона Хуана, испанского принца, а также "Сестрам святой крови", таинственному ордену, который и пришел в название и обложку романа. Читателей ждут головокружительные приключения, убийства, битвы на суше и на море, которые разворачиваются в контексте малоизвестной страницы в истории Галичины 1648 года – обороне Львова от наступления войска, которым командует славный гетман Богдан Хмельницкий.

Юлия Чернинька. Рыцарь Смарагдиевого Ордена. — К. : Саммит-Книга, 2018

Эта книга прекрасно вписывается в традицию подростковой литературы, причем как классической, так и современной. По своему колориту она напоминает "Трех толстяков" Олеши и "Кондуит и Швамбранию" Кассиля, а также "Звездная пыль" Филипа Пулмана. По сюжету, в средневековом городе, что находится в параллельном мире, давно уже установлены странные правила, его обитатели живут под давлением вечного страха, несправедливости, жестоких законов. Казалось, ничто не спасет далекое королевство, и вот в нашем настоящем рождается мальчик, и снова мы оказываемся один на один с библейским сюжетом, ведь это не единственный символ в повести. Так, например, в древний Люмберн (чуть не Лемберг) должен прилететь Рыцарь, который освободит город от власти Великого Магистра. Ничего не напоминает? Тогда лучше прочитать все до победного конца. Тем более, когда стиль письма покоряет своей сноровкой. "Небо было ясным и звездным. Поездка выдалась увлекательной и невероятно красивой Норис с собратьями-разбойниками сидели на мешках с опилками и почти не разговаривали. Каждый думал о своем. Все они не по собственной воле взошли на путь разбою. Большинство из них были беглецами-каторжниками, скрывавшимися от тюремных галер в море, кто-то скрывался от лживого люмбернського суда, кто-то - от врагов. В эту прекрасную звездную ночь мужчины вспоминали родные дома, своих покинутых жен, детей и престарелых родителей. У большинства из них семьи остались в Люмберне, и теперь, если Смарагдиевый Рыцарь одержит победу над Магистром, у каждого из них появится шанс вернуться в родной дом".

Леся Воронина. Суперагент 000. Тайна золотого кенгуру. – Х.: Утро, 2018

Очередной бестселлер от известного автора - это иронический детектив о суперагенте 000 по имени Григорий Мамай, в котором все составляющие увлекательного чтива: погони, перестрелки, любовная интрига. Но больше всего искусный герой этой истории о золотом кенгуру напоминает Жана-Поля Бельмондо в фильме "Великолепный" - того же иронично-пародийного творения, которое высмеивает шпионский жанр в массовой культуре. Зато автор этого детектива предлагает юмор добрый и мягкий, хотя, некоторые места напоминают крутой киносценарий, в котором забыто о скучных «описаниях природы», и на первый план выведен один только экшн, и это только на пользу яркому детективному чтиву. "Но в этот момент произошло непоправимое. Суперагент почувствовал, что задыхается. Он судорожно втягивал воздух, и через дыхательную трубку не просачивалось и глотка кислорода. Григорий понял, что если не будет действовать решительно и быстро, то захлебнется морской водой и камнем пойдет на всеянное жемчужными ракушками и ветвистыми кораллами дно. И только гигантские черепахи, студенистые медузы и мигающие рыбки станут свидетелями его преждевременной гибели ... - Всплывай на поверхность и сбрось эту дрянь, - рявкнул внутренний голос, и Суперагент не стал с ним спорить. Не было времени. Он быстро сбросил маску с трубкой и бросил ее вон ".