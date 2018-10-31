Юмор, пародии и доброта. За что мы любим Давида Черкасского

31 октября, 2018, 13:22

О Давиде Черкасском можно говорить множество хороших слов и осыпать его дифирамбами и комплиментами вроде "гениальный режиссер"

Однако, судя по интервью, на слово "гений" он реагировал весьма скептически. Тем более, его заслуги, думаю, можно объяснить значительно менее пафосным способом, ведь для многих из нас мультики Черкасского - это прежде всего невероятно теплые воспоминания из детства. Причем, для совершенно разных поколений.

Кстати, для украинской кинотусовки Давид Янович чуть ли не в первую очередь ассоциировался с донжуанством и о его любви к женщинам можно было услышать поразительные истории. Сам же режиссер, в свою очередь, уверял, что сам эти истории и распространял.

Впрочем, вернемся к мультикам. Давид Черкасский хотел создавать их еще с детства, но на пути к этой работе стояли другие. Например, некоторое время он работал архитектором. Но однажды узнал, что на студии научно-популярных фильмов создают анимационное отделение. Поэтому немедленно пришел туда со своими рисунками и остался работать. А еще со временем у всем нам известной комедии "За двумя зайцами" Давид Янович работал осветителем. Тогда ему был 31 год.

Но уже в 34 Черкасский показывает миру свой дебютный мультик, сделанный в соавторстве с Сергеем Лялиным. Это короткометражка с названием "Тайна черного короля", которая рассказывает о том, как важно помнить о противопожарной безопасности.

Получилось так, что своеобразная "назидательность" стала фишкой и дальнейших работ Черкасского. Яркой она была в "Острове сокровищ", где актеры пели песни о вреде курения, алкоголя и о том, как важно делать зарядку. Все эти песенки были прежде всего забавными, поэтому самые "поучения" не воспринимались как нечто занудно-менторское. Просто констатация - кто будет пить много рома, то потеряет последнюю клепку.

Кстати, чаще всего среди особенностей мультиков Давида Черкасского называют сочетание анимации и игровых сцен. Вот, мы видим нарисованных персонажей, а уже через мгновение в кадре появляются живые актеры и начинают петь очередные песни. По словам самого режиссера, это было не только для оригинальности, но и для облегчения работы. Все же, снять людей на камеру значительно быстрее, чем месяцами их вырисовывать.

Кстати, в 1992 году появилась англоязычная версия этого мультика с несколько измененным названием - "Возвращение на остров сокровищ". Этот фильм значительно короче, ведь с него как раз выбросили все игровые сцены.

Пародии - вот еще одна особенность работ Черкасского. В этом же "Острове сокровищ" есть пародия на знаменитую рекламу Кока-колы и, конечно, на "17 мгновений весны". Речь, конечно, о знаменитых досье на главных героев.

А особенно разнообразных пародий много в "Приключениях капитана Врунгеля". Чаще всего там высмеиваются модные на то время веяния. Захват гангстерами в массовой культуре, например. Или образ Джеймса Бонда, который легко узнается в нелепом, но самовлюбленном метросексуале Агенте 00Х. Собственно, такие насмешки над героическим супергеройским пафосом ужасно актуальны всегда. От знаменитых Джонни Инглиша и Остина Пауэрса к мультику "Лего Бэтмен". Последний вышел как раз после провальной ленты "Бэтмен против Супермена", которую массово критиковали именно за чрезмерный пафос.

Лично для меня одной из самых больших добродетелей режиссера Давида Черкасского было то, что он шел в ногу со временем. Его работы не были местечковыми, законсервированными, а постоянно перекликались с чем-то актуальным в мире. И много приемов актуальны и до сих пор - как два главных героя, один из которых должен быть немного причудливым. Осел из "Шрека", Коза с "Фердинанда", Лом из "Приключений капитана Врунгеля" - такие образы были и будут актуальными всегда.

Ну и напоследок - существует мнение, что многих выдающихся украинских кинематографистов нынче подзабыли. Давид Черкасский действительно не получал наград "за вклад в кино", которые в последние годы приобрели новую актуальность. С другой стороны - сам режиссер не прекращал заниматься любимой профессией и даже утверждал, что материально чувствует себя значительно лучше, чем раньше.

Что же касается украинской анимации в целом, то время от времени возникают разговоры, что она у нас остается на достаточно высоком уровне. Но в то же время находится в какой-то маргинальной нише и почти никто ею не интересуется. Пока едва ли не единственный способ с ней познакомиться - это кинофестивали. А особенно - "Крок", президентом которого долгое время был Давид Черкасский.