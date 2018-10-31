Нетронутая природа, замки и активный отдых: почему стоит ехать в польское Подкарпатье

4 ноября, 2018, 12:56

Максим Викулов

Когда заходит речь о поездке в Польшу, большинству людей автоматически приходят на ум самые большие и популярные города этой страны – Варшава и Вроцлав, Краков и Гданьск, Люблин и Познань. Но при этом мало кто вспоминает (да и вообще - знает) про маленькие города и городки. Среди последних – и ближе всего к нашей стране во всех отношениях Подкарпатское воеводство

Путешественники, которые обходят этот край своим вниманием, делают это, на наш взгляд, совершенно незаслуженно. Ведь Подкарпатье может предложить туристические аттракции на любой вкус: романтические города, насквозь пронизаны духом эпохи монархии Габсбургов; роскошные дворцы польской шляхты и средневековые замки рыцарской эпохи. Нетронутая природа польских Карпат не оставит равнодушными как любителей уединиться, так и фанатов активного отдыха; а горные гостиничные комплексы с минеральными водами предложат самую разнообразную программу SPA и welness-отдыха.

При этом - чтобы насладиться настоящей Европой с типично европейскими городами, замками и инфраструктурой, совсем не надо платить "европейские" деньги: цены на польском Подкарпатье, как и в целом в Польше, вполне сопоставимы с украинскими. При этом добираться до воеводства из Киева удобнее и дешевле, чем вомногие регионы нашей страны. А для жителей западной Украины Подкарпатье вообще находится на расстоянии, как говорится, вытянутой руки.

Интерсити до Европы

Знакомство с Подкарпатским краем следует начинать с Перемышля – ближайшего к украинской границе города. А добираться до города лучше всего комфортабельным поездом Интерсити, который отправляется с центрального вокзала украинской столицы в 06:00, а прибывает в Перемышль в 13:25 по Киеву (12:35 по местному времени). Билет стоит 764 грн. Поезд делает остановку во Львове, откуда отходит в 11:06. Стоимость билета для львовян – 140 гривен. Еще один Интерсити отходит из Киева в 06:52. Этот поезд следует другим маршрутом – через Винницу, Хмельницкий, Тернополь и все тот же Львов, а на станцию Przemyśl Główny прибывает в 15:03. Стоять в очередях на пунктах пересечения не придется от слова "совсем" - паспортный и таможенный контроль и с украинской, и с польской стороны происходит во время движения поезда, что очень удобно и сильно экономит время.

Кроме того, соЛьвова до города можно добраться многочисленными автобусами и маршрутками, или найти попутчиков на BlaBlaCar. Цена вопроса – от 100 грн.

Melduję posusznie: тысячелетний Перемышль – под знаком бравого Швейка

Расположенный в 14 км от украинско-польской границы 60-тысячный Перемышль – один из древнейших городов Польши. Первое упоминание о нем датируется 981 годом; в начале XI века город был одной из резиденций короля Болеслава Храброго. В 1389 году король Владислав Ягелло дал Перемышлю Магдебургское право, после чего город стремительно начал богатеть. После первого раздела Речи Посполитой, Перемышль вместе со Львовом и Краковом отошел к Австрии, под властью которой находился до 1918 года. В XX веке город даже полтора года входил в состав УССР: когда в сентябре 1939-го Германия и Советский Союз разорвали Польшу, союзники поделили Перемышль по реке Сян: правобережная часть вошла в советскую, а левобережная – в нацистскую зону оккупации.

История Перемышля определила его архитектуру: центральная часть города изобилует строениями XVI и XVII веков, величественными костелами и соборами, роскошными домами австрийской эпохи.

Осмотр города лучше начинать с Рыночной площади, которая находится буквально в 500 м от железнодорожного вокзала, в центре которой фонтан со скульптурой медведицы с медвежатами – символом города. Рядом – статуя бравого солдата Швейка "инструкции": тронешь бронзового Швейка за нос - будешь счастливым. За шапку - будешь мудр, за погоны - получишь повышение по службе, за ботинки - не выгонят с работы. А за ухо если коснуться - скажут: ты - шпион. Больше всего затерт в скульптуры именно нос: все хотят быть счастливыми.

Немного поднявшись вверх по улице Францисканцев, видим костел Францисканов второй половины XVIII века, выполненный в стиле рококо. Немного выше находится собор святой Девы Марии и Иоанна Крестителя. Рядом древний греко-католический собор Святого Иоанна Крестителя, который был построен в 1-й половине XVII века с двумя башнями и фасадом в стиле позднего барокко и изначально был костелом Иезуитов. Ныне это – центр религиозной жизни украинской общины Перемышля. Служба в храме проводится на украинском языке.

Римо-католический костел Францисканов

Греко-католический собор Святого Иоанна Крестителя

Также стоит посетить замок Казимиру – сооружение в стиле ренессанса с сохранившимися готическими элементами, построенный в XIV веке. Замок возвышается на холме над Старым городом, и из него открывается великолепный вид на Перемышль и реку Сян.

Собственно, интересно будет и просто прогуляться по набережной Сяна – реки, о которой идет речь в украинском гимне.

Мост через Сян, спроектированный французским инженером Густавом Эйфелем

Стоит посетить перемышльские музеи: Национальный Перемышльской Земли с уникальным собранием икон, или Музей Архиепархии, что содержит коллекция сакрального искусства. Перемышль известен своими прекрасными изделиями трубок и колоколов. Также можно посетить Часовую Башню на улице Владиче, в которой находится музей стандартных изделий перемышльских ремесел. В Музее Истории Перемышля воспроизведен древний интерьер города с XIX и XX века.

А еще Перемышль – настоящая кладезь интересностей для любителей военной истории. Здесь, на самой границе с Украиной, находится бывшая главная крепость Австро-Венгрии и одна из трех (после Антверпену и Верден) крупнейших крепостей Европы. Еще во время Крымской войны город окружили 15-километровым валом с 30-ю бастионами, фортами, ловушками и воротами. А в течение 1888-1914 годов вокруг Перемышля построили укрепрайон протяженностью 45 километров, который включал 44 крупных форты, большие и меньшие насыпные валы, позиции для пехоты и артиллерии, бронированные казематы. Именно здесь развернулась одна из крупнейших баталий Первой мировой, когда 300-тысячная русская армия пыталась прорваться сквозь Перемышль до Кракова и Щецина. Наконец, русские взяли крепость, заплатив за это 20 тысячами жизней.

Один из главных фортов Salis Soglio, расположенный буквально на самой границе с Украиной

Конечно, не все сохранилось, но кое-что интересное таки есть, по крайней мере велосипедный туристический маршрут через форты имеет длину 82 км.

Если официальным символом Перемышля есть медведица, то неформальным символом, несомненно, является знаменитый герой произведений Ярослава Гашека – бравый солдат Швейк. Четвертый том романа Гашека почти полностью посвящен событиям, которые чешский солдат пережил в июле 1915 года в Перемышле, где его едва не казнили по обвинению в шпионаже.

В 1997 году группа жителей Перемышля решила создать общество, целью которого было провозглашено воплощение в жизнь своеобразной жизненной философии бравого солдата. Швейковское движение в Польше и Европе с тех пор сильно развился, и возникло несколько обществ, а столицей движения стал собственно Перемышль. Сегодня можно сказать, что “бравый солдат Швейк” является туристическим продуктом: возникли маршруты “по следам Швейка” – пешеходный в Перемышле, велосипедный R63 Словакия – Польша.

Поэтому тем, кто в Перемышле впервые, вполне можно посоветовать заказать экскурсию городом в обществе одного из "Швейков", который интересно и с задором в глазах расскажет об истории города и его главных достопримечательностях, и обязательно свозит к одному из внешних фортов перемышльской крепости.

Экскурсовод Мариуш Беднаж похож на героя рассказов Гашека даже больше, чем сам оригинал

Прогулки по городу можно смело сочетать с шопингом. Самые популярные торговые центры здесь - Tesco и MediaMart на улице Львовской, а также торговый комплекс Galeria Sanowa, расположенный на расстоянии 1,5 км от железнодорожного вокзала. Ну и, конечно, вездесущая "Бедронка". При покупках от 300 злотых можно оформить Tax Free, благодаря чему до 23% стоимости товара вернут при пересечении границы или в украинском банке.

Проголодавшись после прогулок и шопинга, можно поесть в одном из гостеприимных кафе и ресторанов, которых в Перемышле очень много. Один из них – ресторан в швейковском стиле Melduję posusznie на улицы Дворского, 11, на расстоянии 200 м от железнодорожного вокзала. Оформление заведения и меню пронизаны духом произведений Ярослава Гашека. Обед здесь стоит около 300 грн.

В ресторации Melduję posusznie все напоминает о бравом солдате императорской армии

А тем, кто хочет полностью окунуться в атмосферу довоенной Австрии, предлагаем посетить ресторан C. K. Monarchia – чрезвычайно атмосферное место, расположенное в тихом районе в старинном особняке. Уникальные интерьеры, полностью оформленные в стиле уютной австрийской квартиры XIX века, и в основном состоящие из старинных вещей эпохи габсбургской монархии. Ресторан состоит из австрийского, венгерского, польского и еврейского залов, и предлагает попробовать блюда " буржуазной кухни соответствующего периода.

Разместиться же в Перемышле можно с комфортом за сравнительно небольшие деньги. Например, проживание в двухместном номере двухзвездочной гостиницы недалеко от железнодорожного вокзала обойдется в 780 грн за ночь, в отеле на берегу реки Сан - 1000 грн. А переночевать в хостеле можно за 250 грн в общем номере и за 370 грн в одноместном номере с санузлом.

(В следующей части репортажа мы с вами отправимся в польские Карпаты, где ознакомимся с возможностями активного отдыха и отдыха в стиле SPA & wellness, а также побываем в столице воеводства и посетим масштабный этнографический музей)

Материал был написан по итогам поездки, организованной Зарубежным центром Польской туристической организации в Киеве, Восточным велосипедным маршрутом Green Velo, а также Правительством Маршалковским Подкарпатского воеводства РП. (Заместитель директора Департамента продвижения и экономического сотрудничества Мария Пузырь-Жемба).