Генерал Бен Ходжес: В Украине не должны иметь такого влияния люди, связанные с Россией

1 ноября, 2018, 08:33

Антин Борковский

Экс-командующий сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским".

Генерал о выходе США из договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, о недостаточности усилий по противодействию оккупации Азовского моря и возможной тактике действий Украины.

Ситуация в мире стремительно становится все опаснее, хотя невозможно было сказать, что мы живем в мирное время. Так выглядит, что договор о ракетах малой и средней дальности будет, все-таки, окончательно похоронен. Каковы возможные последствия этого и почему Россия столь упорно игнорировала соблюдение данного соглашения?

Я считаю, есть три важные вещи для понимания ситуации с договором о ликвидации ракет средней и малой дальности. Прежде всего это то, что Россия годами нарушала договорные обязательства, и другие страны признали, что Россия не выполняла свою часть обязательств; и это не должно быть ни для кого сюрпризом, ведь это является исторической тенденцией – не выполнять договорные обязательства, пока не будет предусмотрено неукоснительное соблюдение протокола.

Во-вторых, договор, который был подписан почти 30 лет назад, не учитывает современных технологий. Например, дроны, беспилотные воздушные системы, а также значительное количество другого оборудования, которое еще не существовало во времена, когда был подписан договор. Поэтому я считаю, что этот договор, возможно, является несколько устаревшим в определенных аспектах.

В-третьих, это возрастание Китая. Китай не был подписантом договора о ликвидации ракет, его намеренно оставили в стороне от этого процесса для того, чтобы договориться с Советским Союзом. Думаю, что сейчас, в силу роста китайской агрессии, возрастания угроз со стороны Китая, нужно также учитывать его потенциал.

Назвав эти три составляющие, я бы предпочел, чтобы мы остались участниками этого договора и пытались решить эти три вопроса, вместо того чтобы выходить из договора: обеспечить и усилить весомость протокола, который бы неукоснительно соблюдался Россией, обновить сам договор с учетом новых технологий, а также провести новые переговоры с целью привлечения к соглашению Китая. Я верю в это и, думаю, что и наши европейские союзники в это верят, - что мы добьемся большей эффективности, когда будем работать в рамках международных договоров и организаций, вместо того чтобы принимать одностороннее решение о выходе из договора. Конечно, Конгресс должен также сыграть свою роль в этом деле, ведь президент США не может просто так взять и самостоятельно выйти из договора. Мне бы хотелось, чтобы Конгресс также отреагировал на эту ситуацию.

Но, с другой стороны, мы видим, что Россия постоянно поднимает градус ядерной истерики. Мы понимаем, хотим надеяться, что речь идет о ядерном блефе, но мы не знаем на самом деле, что творится у Путина в голове, или, по крайней мере, он делает вид, что никто не может догадаться, почему он так грубо играет. Последние его заявления не просто удивили, они шокировали, когда он заявил, что готов, якобы, отправить своих сограждан в рай, а остальной мир, как он заявил, просто сдохнет.

Россия является замечательной страной с прекрасными людьми и с необычайной историей и культурой, которая может многое предложить миру. К сожалению, Кремль угнетает все это: таланты молодых людей, энергию, творческий потенциал российского населения - это все постоянно подавляется олигархической системой; происходит полное подавление медиа и блокирование любых серьезных голосов оппозиции; у них никогда не проходят настоящие выборы, которые бы отражали волю россиян. Кремль и президент Путин, несмотря на то что их экономика идет на дно, их население нездоровое и его численность падает, инвестирует миллиарды рублей в модернизацию своих вооруженных сил, чтобы защитить наиболее безопасный рубеж, который у них есть. Это тот рубеж, который граничит с Западом, который граничит с НАТО, который никогда не будет захвачен одной из стран Северо-Атлантического альянса.

Шесть лет назад американские танки поехали домой. Армия США и Европы сократила свою численность с 300 тысяч до 30 тысяч. То есть никакой угрозы, Германия разоружилась, Нидерланды разоружились, - для Путина никогда не было угрозы со стороны НАТО. Но именно из-за того, что его собственное население является таким недовольным, ему нужно было создать внешнюю угрозу для оправдания того, чем он занимается.

Национальная гвардия России, которую создали, чтобы предотвратить «цветную» революцию, по мощности сопоставима с российской армией: у них есть танки, у них есть очень много военной техники. Зачем столько всего нужно внутри России? Для того, чтобы защищать его режим. Президент Российской Федерации мог бы решить значительное количество проблем за один день, просто следуя нормам международного права, вернув Украине ее суверенные территории, вернув Грузии ее суверенные территории и сконцентрировавшись на реальных угрозах, которые имеет Россия. Нездоровое население, коррумпированная система, исламские экстремисты на Кавказе, а к тому же ему нужно защищать свои границы, которые граничат с Китаем. Миллионы китайцев, которые заходят на территорию Сибири, начинают контролировать российские ресурсы, и Россия не может их остановить. Чем Путин действительно озабочен, так это россиянами, которые смотрят на Литву, Латвию и Эстонию, Польшу, а сейчас даже и на Украину, и говорят: «Почему там намного лучше, чем в России? Почему?»

В любом случае, Россия является агрессором в отношении Украины. Мы видим много жертв, мы видим оккупированные территории, мы видим нагнетание российского военного присутствия в Азовском море. Мы понимаем, что, с одной стороны, мы имеем операцию на суше, но с другой стороны, мы видим, как Россия постоянно стягивает войска и корабли, усиливает группировки войск в Крыму. Насколько я понимаю, возможно, это могло бы стать одним из инструментов атаки на Украину. Хотя, возможно, Путин и не решится пойти на подобные шаги.

Россия уважает только силу. Они продемонстрировали, что не уважают украинский суверенитет, захватив и незаконно аннексировав Крым, и тысячи российских солдат воюют вместе с сепаратистами на Донбассе; у них нет уважения к украинским границам, они не позволяют ОБСЕ делать свою работу, а именно осуществлять мониторинг выполнения требований в отношении прекращения огня или по выполнению Минских договоренностей. Они показывают, что у них нет ни капли уважения, в частности никакого уважения к суверенитету Грузии. В вопросе Азовского моря Украина должна требовать от них это уважение, должна отправить туда украинский флот с целью отстаивания своих прав, прийти в движение, продемонстрировать и реализовать свое право на море. Так же, как это сделал американский флот, пройдя через Южно-Китайское море, таким образом продемонстрировав, что нужно уважать международное право.

Украина должна показать, что требует уважения к себе. А это произойдет только тогда, когда гражданское руководство Украины скажет публично и объяснит народу, почему Азовское море является таким важным для Украины и почему Украина хочет, чтобы Россия ее уважала; тогда, предварительно обеспечив украинский флот ресурсами, отдать ему приказ выступить через Керченский пролив, чтобы торговые суда могли выйти из Мариуполя и Бердянска, чтобы суда могли заходить и выходить из Азовского моря. Если же Украина не сделает этого, Россия будет продолжать свое давление. Я не думаю, что в данной ситуации речь идет о вторжении на территорию Украины через Азовское море. Такой блокадой фактически хотят прижать Украину, сделать так, чтобы огромные торговые судна не смогли больше выходить или заходить в Бердянский или Мариупольский морские порты, а это, несомненно, существенно повлияет на экономическую жизнь Украины.

Также есть мост, Керченский мост, который является слишком низким для того, чтобы корабли проходили под ним. А еще есть российские военно-морские силы, которые останавливают украинские корабли. Все это делается ради того, чтобы прижать Украину. Я был удивлен, что уже больше не слышу публичных заявлений от украинской власти об этом, имею в виду, что почти никто сейчас не слышит об этом. Я считаю, руководство вашей страны должно было бы убедиться, что весь мир знает о том, что делает Россия, о том, что Россия ведет противозаконную деятельность и все время безнаказанно. Также это касается, например, нефтяных платформ в Черном море. Это противозаконно, то что россияне захватили их и установили там радары и другое военное оборудование - на украинских нефтяных платформах! Это противозаконно, но мы не слышали никого, кто бы говорил об этом. Почему так!? Я думаю, это должно быть освещено, чтобы весь мир был в курсе, кем и чем является Россия сейчас.

Это не означает, что мы не будем иметь дело с Россией в будущем, но сначала следует изменить нынешнюю ситуацию; нам нужна Россия, так же как России нужен Запад, но должно быть уважение к международному праву. Но сейчас они не уважают международное право в Азовском море. Возможно, их активность в Азовском может быть подготовкой для более широкой военно-десантной операции на побережье. Возможно, но, вероятно, это еще не актуально. Зато у них есть время для блокады, что наносит серьезный вред украинской экономике, и это будет продолжаться до тех пор, пока украинское руководство не предоставит ресурсы и не отдаст приказ украинским военно-морским силам обеспечить свободу передвижения в Азовском море, и, конечно, в Черном море.

То есть, насколько я понимаю, у наших американских союзников есть немало вопросов по поводу украинской готовности делать соответствующие шаги, в частности, в отношении обороны Азовского и Черного морей. А с другой стороны, готовы ли бы были Соединенные Штаты предоставлять нам необходимую военную или логистическую помощь для обороны украинских территориальных вод. Речь идет не только о катере «Айленд». Речь идет о мощной, на самом деле мощной помощи, которая могла бы помочь Украине устоять.

Во-первых, Украина должна определить, какова ее национальная стратегия в отношении морей, Азовского и Черного, какие приоритеты для Украины в этом шельфе. Это - первое. Когда ваша власть определит свои интересы, свою стратегию, свою политику относительно этого, вот тогда уже можно будет определять, какое оборудование, какие типы кораблей и какие типы операций можно воплощать. Политика и стратегия всегда должны быть первым шагом и затем уже выстраиваются военные и другие возможности. Что же касается флота Соединенных Штатов, то он может находиться в Черном море только ограниченный срок времени, в соответствии с конвенцией Монтре. Эта сделка, которая была заключена после падения Османской империи в конце Первой мировой войны, говорит о том, что только те нации, которые имеют выход к Черному морю, имеют право иметь военные корабли в Черном море. Поэтому это - Турция, Грузия, Россия, Украина, Румыния и Болгария. Все остальные, включительно с Соединенными Штатами, ограничены конкретным периодом времени и размером разрешенных военных кораблей. США могут находиться здесь максимум 21 день на кораблях определенного размера, принимая участие в учениях, патрулируя и проверяя свободу передвижения в морях, однако не имеют разрешения на полноценное пребывание.

Я думаю, что мы можем помогать в учениях, продолжать поставлять оборудование, радары, оборудование, которое необходимо Украине, но также, я думаю, Украина могла бы помочь Соединенным Штатам, помочь НАТО, например, предоставляя сведения по обнаружению подводных лодок. Я бы конечно, хотел видеть также украинские военные корабли, участвующие в совместных учениях с Американскими Военно-Морскими силами в Средиземном море. В результате мы бы хотели видеть Украину, Запад и союзников вместе, в сотрудничестве и объединении своих возможностей с Румынией, Болгарией, Турцией и Грузией, чтобы дать отпор российской агрессии в Черном море.

Соединенные Штаты сделали символический и очень правильный шаг, речь идет о предоставлении Украине «джавелинов», но этого, возможно, недостаточно. Мы понимаем, что сейчас ведется непростая стратегическая игра, речь идет об усилении американских войск или сил НАТО в странах Балтии, речь идет о переговорах по поводу размещения американской военной базы в Польше. Конечно, мы понимаем, что Украина не является членом НАТО, но с другой стороны мы понимаем, что украинское государство выбрало свой путь интеграции в структуры Евроатлантического сообщества. По вашему мнению, насколько было бы реально Украине получить тот или иной привилегированный статус по сотрудничеству в военной сфере с Америкой, или разместить американскую военную базу в Украине? Мы понимаем, для того чтобы Украина могла вступить в НАТО, нужно согласие всех участников Евроатлантического сообщества, а, например, Венгрия регулярно делает те или иные политические демарши, не связанные со сферой безопасности, против украинской евроатлантической интеграции. Поэтому, возможно, нам было бы реально получить статус страны как стратегического союзника Соединенных Штатов?

США имеет уже более 200 военных в Украине, на Яворовском полигоне, где они находятся уже почти 3 года, тренируясь с украинскими солдатами. Мы участвуем в этом, а также, конечно, помогаем в развитии этой базы совместно с Канадой, Великобританией, Польшей и Литвой. Поэтому целый ряд стран НАТО работает уже сейчас здесь, в Украине. США предоставили «джавелины», но перед этим мы также предоставили и антиминометные радары, медицинские средства и автотехнику. То есть это - также союзничество.

Военно-морские силы принимают участие каждый год в совместных учениях «Си бриз». Поэтому я считаю, что важно увидеть всю перспективу того, что уже происходит, плюс есть и финансовая поддержка. Стоит подчеркнуть: Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину. Чтобы это было полностью ясно, мы поддерживаем то, что Крым - это территория Украины, которая должна быть возвращена. Мы поддерживаем Минский процесс и поиск политического решения , а также продолжаем давление на Россию, чтобы она следовала своей части соглашений. Соединенные Штаты продолжают поддерживать украинское стремление по поводу присоединения к НАТО, когда придет время и все нации будут согласны в отношении этого.

Это не шутки, а настоящее испытание. Также присоединение к Европейскому Союзу, это, конечно, хорошая вещь и надеюсь, Украина продолжит двигаться вперед в этом направлении, выполнять требования по присоединению к ЕС. Думаю, ваша военная промышленность должна быть модернизирована, оборонный бюджет должен стать более прозрачным, ведь Украина всегда была лидером в производстве всего необходимого, а также была центром производства для всего Советского Союза в прошлом. Поэтому у вас есть много технологических ноу-хау и производственных возможностей.

Я не знаю, нужно ли вам иметь больше персонала из США или других людей в этой сфере, возможно, разве что в разведывательной сфере и на тренировках. Поэтому с такой политической поддержкой все зависит от украинского руководства, которое должно быть понятным, последовательным и согласованным, в отношении украинских интересов и решимости защищать эти интересы и не позволять такому большому количеству людей, имеющих отношение к России и экономически тяготеющих к России, иметь столько влияния здесь.