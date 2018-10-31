Что посмотреть на Хэллоуин: ТОП-5 фильмов ужасов, под которые не хочется спать

31 октября, 2018, 17:48

Мария Гурская

Психически больные маньяки, привидения, ведьмы и монстры - идеальная компания, чтобы приятно провести хэллоуинскую ночь. Тем более, если они остаются на экране и не хотят вас убить

"Заклятие"

2013

Фильм рассказывает о приключениях супругов-детективов Эда и Лоррейн Уоррен, расследующих дела с паранормальными явлениями. Речь пойдет об одном из самых сложных случаев в практике супруги - пара вынуждена помогать семье фермера, которую терроризирует мощное демоническое существо.

“Заклятие” - кино, которое не похоже на шаблонные фильмы ужасов, которые хотят напугать зрителя спецэффектами. В этой кинокартине создатели сделали ставку на операторскую работу и сюжет, который до последнего будет держать вас в напряжении.

"Хэллоуин"

2018

Хэллоуин - пятая лента-продолжение одноименной франшизы, которая увидела мир в 1978 году. Сюжет строится вокруг Лори Строуд, которая в 1978 году в гелловинскую ночь чуть не погибла от рук легендарного маньяка Майкла Майерса.

Теперь женщина готова к его возвращению, и даже больше - хочет лишить его жизни собственноручно. Майкл находится в психиатрической больнице, из которой невозможно сбежать. Но при перевозке больных автобус с пациентами попадает в ДТП, и все они, включая Майерсом, убегают. Теперь маньяк снова ищет жертв в городе Хэддонфилд.

"Оно"

2017

Новая экранизация культового романа Стивена Кинга, которая акцентирует внимание на человеческих страхах, которые родом из детства.

Фильм рассказывает о семерых детей, которых терроризирует неизвестное существо, черпающее силу из страха, ненависти и разочарования. ОНО мерещится персонажам на протяжении всей жизни, пугает их, раздражает, пытается свести с ума. Наконец, уже взрослыми, герои преодолевают монстра.

"Ведьма из Блэр: Новая глава"

2016 год

Этот фильм - прямое продолжение киноленты “Ведьма из Блэр: Курсовая с того света” 1999 года. В прошлом группа студентов отправилась на съемки документального фильма про ведьмино проклятие, но попав в лес, заблудилась и оказалась в центре невидимого зла.

Теперь Донахью, брат девушки, которая исчезла во время тех поисков, отправляется с друзьями в лес в новую экспедицию, чтобы найти пропавшую сестру.

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"Синистер"

2012

Автор популярных триллеров находится в творческом кризисе, и желая найти вдохновение и, наконец, сэкономить на оплате жилья, перевозит семью в провинциальный городок.

Но в доме где поселилась семья почти год назад произошла трагедия — были убиты все жильцы, которых соседи нашли повешенными на заднем дворе. Таким образом тогда погибла вся семья, за исключением дочери хозяев, которая странным образом исчезла.

Писатель случайно находит видеозаписи, которые являются ключом к раскрытию преступления. После этого в доме начинают происходить жуткие вещи и теперь под угрозой жизнь его близких.