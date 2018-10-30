31 октября, 2018, 14:22

Сергей Руденко

В 2018 году Юлия Чернинька дебютировала как детская писательница.

И этот дебют оказался удачным. Ее роман “Рыцарь Смарагдиевого ордена” вошел в короткие списки Всеукраинского рейтинга “Книга года” и длинный список “Книга года BBC-2018“. Ее “Рыцаря” сейчас сравнивают с Гарри Поттером.

О новой литературной серии “Рыцаря Смарагдиевого ордена”, современной украинской литературе и чем обычный украинский мальчик Ярусик отличается от Поттера – в разговоре с писательницей.

Юлия, “Рыцарь Смарагдиевого ордена” - Ваша первая книжка для детей. До сих пор Вы были известна как участница творческого дуэта сестер Черниньких. Это была взрослая литература. Из-под вашего пера вышло несколько романов, получивших широкую огласку в прессе. Почему Вы решили перейти на прозу для детей?

Решения, как такового, не было. Давно мечтала о написании фантазийной, детской истории, но по моему убеждению, для такого письма стоит внутренне дорасти. “Рыцаря Смарагдиевого ордена“ сначала писала исключительно для своего сына Ярослава. Идея опубликовать сказку пришла впоследствии.

Для детей писать сложнее или проще?

Мне кажется, для того, чтобы писать для детей, должен образоваться некий своеобразный внутренний микромир в писателя. Только тогда сказка не будет по-взрослому надуманной, а наоборот, по-настоящему магической и волшебной. Сейчас я максимально погрузилась в этот мир и он меня не отпускает. Идеи возникают постоянно, я только успеваю записывать их себе в мобильный телефон.

Выход “Рыцаря Смарагдиевого ордена” означает, что Вы поставили точку во “взрослой” литературе? Или Вы просто взяли паузу?

Это не точка и даже не пауза. Параллельно с детской, фантазийной литературой я пишу большую взрослую книгу. В записной книжке есть еще несколько идей в совершенно новом для меня жанре. Это все меня интересует. Но пока я сосредоточена на “Рыцаре Смарагдиевого ордена”. Думаю, несколько книг просто в какой-то момент появятся параллельно.

Ваш детский роман вышел лишь несколько месяцев назад, но он уже номинирован на “Книгу года ВВС” и вошел в короткие списки “Книги года”. Можно сказать, что Вы просто таки ворвались в новую для себя нишу. Как Вам это удалось?

Для меня это не удивительно, хотя ничего подобного я не прогнозировала. Ни для кого не секрет, что та работа, которую делаешь от души, всегда находит отклик у других людей. “Рыцаря Смарагдиевого ордена” я писала и пишу (работаю над продолжением) с огромным удовольствием. Все герои, как будто мои друзья, я не выдумываю для них никаких фраз, они сами разговаривают, а я только успеваю за ними записывать. И это чистая правда. Поверьте.

Один из литературных критиков, который писал о Вашем “Рыцаре...”, сравнивал его с Котигорошком, другой - с Гарри Потерром. Вы осознавали то, что Вашего Ярусика будут сравнивать с героем Джоан Роллинг?

Знаете, я даже не знаю, как на это реагировать. С одной стороны, вроде хорошо, что книгу сравнивают с таким бестселлером. С другой стороны, мне это не нравится, потому что мой Ярослав – самобытный и ни на кого не похож. В конце концов, ежегодно выходит множество книг в разных странах мира о фантазийных приключениях какого-то мальчишки. А сравнение с “Поттером”, скорее всего, из-за его раскрученности. Думаю, тот, кто будет читать моего Ярослава, ни с кем его не будет сравнивать. Изюминкой “Рыцаря” есть большая доза юмора, который (со слов читателей) выгодно отличает мою магическую книгу. Ведь в произведениях такого жанра преимущественно мрачная атмосфера.

Я знаю, что “Рыцарь Смарагдиевого ордена” - серия книг. Где и когда мы можем увидеть продолжение этой сказки?

Да, я планирую большую серию. Сейчас готовятся в печать три тома “Рыцаря”. Первый выйдет вторым тиражом. И вместе с ним вторая и третья книги. Они будут называться “Огни Инквизитора” и “Днипроленд”. Будет это уже после Нового года. А пока, чтобы не терять время, я пишу четвертый том и планирую пятый. Сколько их будет, сама не знаю. Пока внутренняя магия дает ресурс – буду писать.

Вас не смущает, что Вас сравнивают с Джоан Роулинг? Как думаете, возможно ли повторить ее успех в Украине?

Меня ничего не коробит, что остается в пределах допустимого. Это, кстати, не самое плохое сравнение, я думаю. Относительно чьего-то успеха, его лучше не повторять. Успех должен быть свой.

Все говорят об успехе Роулинг, потому что она сейчас на устах. Но, например, в британской литературе, был еще более грандиозный фурор у детской писательницы Беатрикс Поттер. Ее книги до сих пор продаются по всему миру. По мотивам сказок сняты фильмы, анимации, даже поставлен балет. “Сказка про Кролика Питера” - это шедевр. Поэтому успехи бывают разные и их много. Но не все на устах.

Что для Вас писательство? Хобби? Увлечение или серьезная работа?

Это – большое удовольствие. Когда есть удовольствие, будет и хобби, и увлечение, и серьезная работа.

Вы не думали над экранизацией книг о Рыцаре Смарагдиевого ордена?

Я бы хотела увидеть своего “Рыцаря” на большом экране. Думаю, это вполне реально.

В литературе Вы дебютировали в творческом дуэте со своей родной сестрой - Еленой Чернинькой. Когда-то на вопрос о том, кто из вас - Ильф, а кто Петров, Вы отшучивались. И, все же, что сложнее - писать вдвоем или одной?

Все зависит от настроения, внутреннего состояния, окружающих факторов. На тот момент времени, писать вдвоем было прикольно и интересно. Сейчас мы пишем отдельно, ибо, видимо, именно так сейчас комфортно. Как будет потом, одному Богу известно.

В этом году “Книга года ВВС” отобрала для длинного списка 16 детских книг. В том числе - и Вашу. А кого из детских писателей лично Вы считаете конкурентом? Есть книги, которые Вас по-настоящему увлекают?

В рубрике Детская книга ВВС представлены книги для очень широкого читательского диапазона. То есть - это младший школьный возраст, средний и старший. Конечно, все эти книги между собой существенно отличаются не только наполнением, но и даже с вложенной работой. Поэтому, лично мне, сложно между ними выбирать. Конечно в жюри, есть какая-то своя методика в этой истории. Среди молодых мне названием на обложке очень понравилась книга “Монстры в шафак”. Классная идея, но я ее не читала. Еще книга “Нокс Мокс” думаю достойна внимания интересной подачей повествования. Книга “Стая”, как по мне, для старших подростков, также отличается сюжетом про паркурщиков. Думаю, все книги, которые отобрало жюри ВВС, достойны внимания. Ведь это вроде бы как знак качества.

Какие книги читает сама писательница Юлия Чернинька? Можете назвать?

Самые разнообразные. Но больше всего меня привлекает меланхоличная проза. Немножко печальная и неторопливая. Из последних книг-впечатлений - книга Елис Манро “слишком Много счастья”. Это именно такая вдумчивая и магическая меланхолия.

Литература для Вас - это спринт или марафон? Спрашиваю, потому что знаю, что, кроме писания, Вы еще и профессионально поете, а также занимаетесь журналистикой.

Сейчас исключительно занялась написанием книг. Это то, что дает мне возможность погружаться в другой мир. Мир, который, возможно, значительно привлекательнее, чем наш с вами.