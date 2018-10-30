Виталий Портников: Украина близка к "грузинской модели"

30 октября, 2018, 13:21

Портников Виталий

Президентская должность Зеленского даст Коломойскому нужный рычаг влияния и не возложит на него никакой ответственности на происходящее в стране

Эксперты утверждают, что партия «Слуга народа» «обречена» на успех на парламентских выборах – это при том, что и партии-то такой не существует, есть лишь название и популярность комика Владимира Зеленского. При этом сам комик – если решит баллотироваться на пост президента Украины – может рассчитывать на прохождение во второй тур. А там уже все будет зависеть даже не от его личной популярности, а от того, насколько широкие народные массы будут ненавидеть политика, который окажется его оппонентом. И что тут особенного? Движение «Пять звезд», которое придумал цирковой комик Беппе Грилло, сегодня вместе с правыми популистами формирует правительство Италии и уверенно ведет эту страну к экономическому и финансовому краху. Чем "Слуга народа" хуже?



Не хуже – намного лучше. Потому что Беппе Грилло, как это ни парадоксально выглядит для Италии, был самостоятельным политическим персонажем – просто после антикоррупционных операций итальянского правосудия и долгого правления олигарха Сильвио Берлускони политикой в этой стране может заниматься любой, даже комик. А Владимир Зеленский и не скрывает особо свой зависимости от олигарха Игоря Коломойского, хозяина и архитектора того информационно-развлекательного пространства, которое и сделало Зеленского популярным.

И тогда нужно думать не об итальянской, а о куда более близкой нам грузинской модели. В Грузии олигарх Бидзина Иванишвили – один из главных спонсоров режима Михаила Саакашвили – поссорился с президентом и его окружением, объединил недовольную часть политической элиты и стал править сам. То в роли премьер-министра, то в роли «серого кардинала», то в роли председателя правящей партии "Грузинская мечта". Все эти годы люди, которые хотят иметь дело с Грузией, точно знают, что идти нужно не к президенту, не к премьер-министру, а к Бидзине. Михаил Саакашвили воюет не с президентом, не с премьер-министром, а с Бидзиной. И это логично.

Игорь Коломойский вполне может выступить в роли Бидзины – почему бы и нет? То, что у олигарха не получилось с УКРОПом – потому что он ошибочно отнесся к нему как к политической партии, вполне может получиться со "Слугой народа" и фигурой Зеленского – потому что он правильно отнесся к этому как к популистскому проекту. У Коломойского уже есть опыт управления Днепропетровской областью в кризисных условиях, он может обижаться на Петра Порошенко и окружение действующего президента, может не доверять политикам, с которым он ведет переговоры и считать, что будет лучше, если они будут зависеть от него, а не он от них. Президентская должность Зеленского даст Коломойскому нужный рычаг влияния и не возложит на него никакой ответственности на происходящее в стране. Даже если партия «Слуга народа» не выиграет после победы Зеленского на президентских выборах выборы в парламент, она обязательно станет частью правящей коалиции – и у Коломойского появится возможность расставить своих людей на ключевые министерские посты, которые будут гарантировать доступ к финансовым потокам. И уже в этом новом качестве – друга министров и приятеля президента – Коломойский будет общаться с Ахметовым или Пинчуком.

Мне могут возразить, что украинский избиратель, который хочет избавиться от олигархов и ненавидит всех толстосумов, никогда не проголосует за Коломойского. Так ведь украинскому избирателю – напомню – и не нужно будет голосовать за Коломойского, жизнь избавит его от этих моральных мук. Украинский избиратель проголосует за Зеленского и за кино "Слуга народа", за красивую картинку с расстрелом парламента из автомата. А что в жизни будет не так, как в кино, а наоборот, этого избирателя интересовать не будет. Ведь если наши соотечественники еще несколько десятилетий назад рыдали на индийских фильмах и сочувствовали трудной судьбе Зиты и Гиты, то почему сейчас они не могут расчувствоваться под влиянием украинского сериала? Это и есть то, что называется прогрессом.