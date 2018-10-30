31 октября, 2018, 12:11

Антин Борковский

Политик, дипломат в эфире телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским"

Роман Бессмертный, политик, дипломат в эфире телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" об эшелонах со стратегическим титаном, что идут в Россию, о русской контрабанде через белорусскую границу и о том, кто воспользуется бензиновым подорожанием

Роман, конечно, проведение совместной российско-украинской комиссии по вопросам рыбалки в Азовском море во время войны шокировало, наверное, многих украинцев. Ведь подобных вещей на самом деле происходит гораздо больше, чем бы нам всем хотелось.

Господин Антон, это мы уже говорим там о росте товарооборота. Вы даже не представляете, какие это страшные цифры. Украина - монополист по поставкам титановой руды в Россию. А что такое титан? Это - авиация, это - подводные лодки, это - бронетехника и так далее. И если рыба выплыла на поверхность, и люди сидят за столом и делят квоты в момент, когда Россия фактически оккупирует пространство Азовского моря, создавая там флотилию, которая сегодня, внимание! – в восемь раз, по количеству боевых единиц превышает наличие украинского флота, который только-только начал создаваться. И мы в это время делим квоты на рыбу. То что тогда говорить про титан!? А это десятки, сотни эшелонов, которые идут в Россию. В Украине выплавки титана на сегодняшний день нет. Мы добываем сырье, отправляем туда. И это – внимание! – это не бизнес, потому что это монополия государства. Но самое страшное, что в этой ситуации происходит – общество воюет, а государство торгует. Эта дилемма, хотите – называйте ее предательством, хотите еще как-то называйте...

Возможно, это победа на самом деле?

На самом деле это – страшная дилемма! Поэтому разговоры с нашими европейскими, мировыми партнерами превращаются в ничто. Потому что мы можем добиваться прекращения строительства Северного потока, или прекращения строительства Голубого потока, но при этом нам будут показывать – посмотрите, пожалуйста, рост товарооборота с вашим не то врагом, не то партнером. Или мы вместе с мировым сообществом и с нашими партнерами находим вопрос развязывания войны, или она в эту воронку втянет все.

Есть такое ощущение, что она уже втягивает.

Так вот, хуже всего, понимаете, в чем проблема: это будет порождать все сильнее конфликт между обществом и государством. Вот где проблема! И Россия умышленно стимулирует этот процесс, понимая, к чему это приводит внутри Украины. Со стороны политических руководителей государства необходимо принятие решений, которые касаются вопросов, связанных с введением в действие целого комплекса законодательства, просто выполнение его, ведь подобный пример и другие приводят к тому, что рано или поздно они будут не только нести политическую ответственность, но и уголовную, за бездействие.

Насколько я вас правильно понял, речь идет про российскую стратегию попыток встроить вновь Украину в так называемый экономический или геополитический "русский мир". То есть, с одной стороны мы будем слышать прекрасные слоганы, прекрасные лозунги, а в реале мы будем видеть, как российские олигархи будут выкупать облэнерго, заходить в газовый рынок, брать контроль над газовыми месторождениями, формировать свои политические пулы в Украине, и в то же время доверчивые украинцы будут наблюдать за какими-то мыльными политтехнологическими шоу на тех же российских или пророссийских телеканалах в Украине.

Очевидно, речь идет не только об очевидной экономической экспансии. Речь идет о стратегии банкротства Украины как государства в целом. Эти механизмы сейчас работают по всему фактически спектру проблематики. С одной стороны, Россия завозит оружие, боеприпасы на Донбасс и заставляет стрелять по целям, приведенным из России, с другой - отправляет сюда переговорщиков для ведения переговоров по распределению квот по рыбе, лесу, другого сырья, поставки товаров и так далее. Мы знаем официальную статистику, но мы не знаем еще уровня контрабанды. Это, во-первых. А, во-вторых, вот недавно взорвалась цена на бензин. Ну, кто не знает, что почти половина всех светлых горюче-смазочных продуктов идет по схеме Россия-Беларусь-Украина? Там она заходит по давальческой схеме, без налогообложения. Это порождает дополнительную контрабанду. Поэтому официальная цифра – 50 процентов рынка – очень далека от реальной, с моей точки зрения, это только половина всего объема, часть которого заходит официально, часть – контрабанда на украинский рынок. А это что тогда? Представляете, какой ресурс вымывается отсюда? Поэтому эти решения, которые приняты сейчас Путиным относительно применения санкций, это решение в этой схеме!

Детализируйте немного.

Для кого-то это будет туман, кому-то, кто вредит этой экспансии, наступят на мозоль, и он отступит в сторону. А эти схемы будут полностью нарабатываться. Черные схемы экспансии на украинский рынок, вывод капитала, заведение сюда ресурса. Это же неслучайно, что этот процесс активизируется в начале политического процесса. Вот что такое цена на бензин, почему такой скачок? Это - дельта, которая сейчас создана, если хотите, это - политическая дельта, которая будет использоваться для решения здесь политических процессов.

В какой способ? То есть эту дельту будут использовать для "черной кассы"?

Для финансирования политических проектов в Украине. И это касается не только дельты по бензину. Она будет работать и во всех других схемах. А тема рыбы для Украины – это вообще Клондайк. Ведь, если есть сфера более неурегулированная – ну это только сфера Господа Бога, которая регулируется традицией. В вопросах и водных поверхностей, и речных,и управления этими ресурсами, и зарыбления, и торговли там правит нечистая сила. Украина, которая имеет ровную для всей Европы поверхность речных и озерных плесов, сама не может себя обеспечить рыбой.

Парадокс.

Да, парадокс. Но на самом деле это – одна из схем, которая принимает участие в процессе, о котором мы с вами говорили. Смотрите, как здесь все построено – кто-то пользуется лесом в одну сторону, кто-то рыбкой в другую сторону, кто-то светлыми горюче-смазочным материалам.

Кто – энергетикой.

Кто – энергетикой. Но все это говорит о чем? Дряхлость и слабость институтов украинского государства. Государство немощное. А во многих случаях субъективно через определенных лиц, заинтересовано в том, чтобы эти процессы продолжались. Пятый год идет война – патронного завода нет. Мы ремонтируем старую еще советскую бронетехнику. Посмотрите, что идет на поставки Вооруженным Силам – отремонтирована старая техника. А новая? Что, за пять лет немощны изготовить новую? Ведь все составляющие есть в Украине для того, чтобы выпускать новую современную бронетехнику. Разработки есть, так чего же оно не выпускается? А это – пятый год, господин Антон. Это же не первый! И это не первые месяцы, когда волонтеры искали оборудование по всему миру.

Роман, но мы понимаем, если это системное явление, инспирированное или, возможно, контролируемое Россией, то соответствующими последствиями могут быть довольно неприятные вещи. Речь идет о том, что за каких-то пару месяцев могут полететь "черные лебеди" в Украине, будут взрываться различные скандалы, будут появляться пленки, возможно, не дай Бог, конечно, но отрезанные головы, как в ситуации с Хашогги, которого убили по заказу правящих кругов Саудовской Аравии.

Надо четко понимать: Росисия не будет наблюдать за становлением и укреплением Украины. Она будет гадить. И для этого, чтобы Украина устояла, ей нужно единство, ей нужна сильная страна и сильная армия и так далее. Эти метания – "полумеры", недосказанности, непринятые решения, кивание на то, что оно как-то само там рассосется, - это будет все время создавать угрозу. Пока общество выдерживает. Государство уже не способно с этим бороться. Оно участвует, в темную, в этих процессах. А это меня больше всего пугает, когда государство участвует в этих процессах. Для меня, например, отсутствие слова "война", в риторике государственных лиц – президент выступает на Генеральной ассамблее ООН, он ни разу там не использует слово украинско-российская "война". Он называет это "конфликт", "противостояние" и так дальше. Почему это? Это означает, что государство как бы находится в режиме то АТО, то ООС. Вот где проблема: пока общество выдерживает это давление, государство имеет шанс создать институты, которые обеспечат сдерживание этого давления. Если бы не шум людей по защите Азовского моря... Это же шум заставил поставить туда несколько катеров. Начался шум – проснулись.

Были вынуждены заметить проблему.

Да, "заметить" очень подходящий термин... А это касается всех других вещей. Вот, сколько говорят о Беларуси? То направление остается совершенно неприкрытым. Ну какая разница России заниматься контрабандой через собственную российскую границу или через белорусско-украинскую границу?! Говоришь, говоришь – из 12-и переходов два урегулированы, 10 – стихийные. Молчок. Абсолютно никакой реакции нет. Очевидно, что так как и нынешний скачок цен, да и много других вещей, плывут оттуда. Поэтому в данном случае требование к государству только одно – начать выполнять ту роль, которую ему предстоит выполнять, а не стимулировать процессы развала государства Украина.

У меня есть ощущение, что вскоре ту или иную политическую табуретку могут выбить кирзовым российским сапогом и хрупкая украинская политическая стабильность может посыпаться. В то же время мы видим, как искусственно выращивают пророссийские политические проекты на конкретно пророссийских или контролируемых Кремлем российских телеканалах в Украине. И так же, как вы, Роман, правы, все делают вид, что будто этого не делается, надевают какие-то смешные футболочки, обещают, что мы не будем ходить на те или иные эфиры.

Здесь ситуация еще хуже и она заключается в том, что фактически создана очень серьезная платформа для того, чтобы в очередной раз столкнуть украинца с украинцем. А тогда, пока украинцы будут между собой ссориться, то будет по аналогии: уже забрали две комнаты, скоро заберут половину.

А жить будете в туалете, условно говоря.

Жить будете в туалете – вот на что рассчитана эта ситуация. Больше, чем единство между властью и обществом, ничто не защищает государство. Единство между властью и обществом – это и гарантия, что Украина будет защищена и снаружи, и внутри будет порядок. То, что вырастает пропасть между властью и человеком, это – вещь, которая будет заполнена "русским миром". Это читается только так. И это надо понимать только так! Если сегодня во властных коридорах, этого еще не понимают и допускают такие игры как распределение квот на рыбку, то эти люди поплатятся очень горько за эти ошибки.

Я просто боюсь, что где-то в каком-то подкиевском лесу могут так же заседать какие-то неформальные украино-российские комиссии и распределять квоты на следующие парламентские выборы.

Смотрите, народный депутат, как государственный деятель, имеющий доступ к соответствующим документам. Вы можете ежедневно в аэропорту Борисполь увидеть, как на рейс Киев-Минск, Минск-Москва стоит целый ряд народных депутатов. Вот, я все время думаю, как теперь в тот первый отдел Верховной Рады поступают закрытые документы? Например, относительно ситуации на Донбассе, с обеспечения Вооруженных Сил, разведывательные данные и так далее. Перед вами человек, который 15 лет работал депутатом, я знаю, что там подавалось, документы. Как можно теперь, этому институту, который называется парламент, доверять такую документацию? Ситуация в агентстве по рыбе и других, другая!? Там точно такая же ситуация. А если взять все другие операции, которые проводятся – они аналогично проводятся. Если бы я не знал, ну, извините, я так намекну, что в международных финансовых единицах на уровне технического аппарата сидит очень много соответствующих, "заряженных" (завербованных Россией, - ред.) людей, мы уже прекрасно увидели, что Совет Европы печется о бюджете, который обеспечивается россиянами, ОБСЕ, руководители Генеральной Ассамблеи ООН и Совета безопасности - так же сидят на этих ресурсах. А такие вещи как Северный поток, Голубой поток – это своего рода взяточническая игла, которая втыкается туда и вот она с одной стороны носит характер подкупа, а с другой стороны – это резидентура. Это разведка, это начинення система безопасности своими агентами и так далее. Мы отходим от этого берега, и надеемся, и верим в доброту всемирную. Запомните, добро должно быть зубастое. Оно должно уметь защищаться. По-другому не будет.

Напоследок, господин Роман, когда нам можно ожидать так называемого "часа икс"? Когда Россия почувствует, что в Украине процессы самодеструкции, какого-то саморасползания политической ткани и так далее достигли такого момента, что можно внедрять какой-то свой жесткий сценарий.

Россия будет как и всегда, и осенью, и весной пытаться сорвать политическую министабильность и инкорпорировать конфликт внутрь. Обратите внимание, она будет греть температуру на Донбассе, греть температуру в Крыму, на Азове, но самое важное, что она будет делать – она попытается разжечь огонь в политическом центре. А эти все вещи – с венграми, румынами, белорусами, поляками – это будет огонь по контуру. И это будет хороводиться и дальше будет взрываться там в текущих вопросах, самое важное для России сегодня – сорвать политическую ситуацию в центре, в Киеве, организовать какой-нибудь, извините, очередной спектакль. Они даже рассчитывают, это уже очевидно, на кровопролитие, поэтому, с одной стороны, нам нужны кардинальные перемены, кардинальные решения и действия, а с другой стороны, мы должны понимать, что мы находимся в условиях, когда любой деструктив будет использован Россией, любой деструктив! И поэтому надо требовать, надо критиковать, но надо понимать, что мы все ходим по лезвию ножа.