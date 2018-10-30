30 октября, 2018, 14:48

Организаторы Kyiv Photo Fair открывают занавес и показывают 7 работ, ставших отражением мира, в котором мы живем сегодня, и рассказывают об их авторах.

Фотография фиксирует жизнь, перенося ее события и героев в плоскость бесконечности. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно побывать на международной ярмарке Kyiv Photo Fair, которая пройдет с 1 по 4 ноября в Chicago Central House, по адресу: Киев, ул. Антоновича, 44.

На ярмарке собраны лучшие работы современности, отражающие фотоискусство нашей страны и всего мира. В день открытия гостей ждет Торжественное награждение победителей Премии Bird in Flight Prize "За новаторский подход к созданию фотоистории".

Только в течение 4 дней Украине в можно будет увидеть снимки японского фотохудожника Масао Ямамото, чьи работы, как и хоку, называют национальным достоянием Страны Восходящего Солнца. Также будут представлены работы классика пейзажной фотографии Майкла Кенни, британского мастера черно-белой пейзажной фотографии.

Заметим, что всего на площади в 2500 квадратных метров будет выставлено более 500 работ.

Ирис Кивисалу, Серия: PORCELAIN CHINA, 2018 год. Предоставлено ОКАПИ GALLERY

Об авторе: Ирис Кивисалу

Ирис Кивисалу родом из Таллинна. Именно благодаря меланхолической подаче и мастерству фотографического сторителлинга, ее работы были неоднократно отмечены престижными премиями. Среди наград Гран-при конкурса от Nikon в категориях "Лучший портрет" и "Свадебное фото" в 2017 году. В рамках Kyiv Photo Fair будет представлена серия портретов Porcelain China.

Олег Тистол, Из проекта Террикон, 2011 год. Предоставлено ABRAMOVYCH.ART

Об авторе: Олег Тистол

Олег Тистол — один из самых популярных современных украинских художников, представитель "украинской новой волны". Его произведения десятки раз принимали участие в международных аукционных торгах. За его плечами участие в 22-й Биеннале в Сан-Паулу с проектом "17-е сентября", 49-й Венецианской Биеннале с "Первым украинским проектом".

Билл Брандт, Белгравия, Лондон, 1951. 1951 год. Предоставлено Brucie Collections Gallery

Об авторе: Билл Брандт

Один из самых выдающихся фотографов XX века не только Великобритании, но и всего мира. Помимо своих работ в которых задокументированы остро-социальные проблемы родной страны, Билл Брандт также известен своими портретами и натурой. Но в каком бы жанре автор не снимал, его работам всегда свойственна уникальная графическая направленность.

Борис Савельев, "Знак телефона"

Об авторе: Борис Савельев

Украинский фотограф, о котором пишет издание Time, а коллекции его работ хранятся в таких музеях как Corcoran (Вашингтон, США), Saarbruken (Германия), MoMA (США), галерее Хопдена (Лондон) и многочисленных частных коллекциях голливудских звезд. Сегодня автор - один из самых известных в мире представителей украинской фотографии.

Роман Минин. Из проекта TistolFM, фото, 2017. Предоставлено ABRAMOVYCH.ART

Об авторе: Роман Минин

Украинский фотограф и художник родом из Харькова. Экспериментирует с монументальным искусством, стрит-артом и фотографией. Его работы уходят с молотка на Contemporary East Sotheby's. В 2016-м году его витраж "Ковер обещаний" попал в топ-25 конкурса Art Prize в Гранд Рапидс (США). Выставки проходят в галереях Польши, Норвегии, Швейцарии, Италии и Британии. Forbes называет его одним из самых дорогих и перспективных фотографов современной Украины.

Дмитрий Богачук, Пространство света, 150x100 см, 2018, Предоставлено Apart11.

Об авторе: Дмитрий Богачук

Украинский фотограф, искусствовед, а по совместительству куратор Kyiv Photo Fair 2018. Известный своими минималистичными пейзажами. За спиной у автора выставки в галереях Франции, Польши и США. Его фотографическая книга "Страна Равнин" (Le Plat Pays) в 2017-м году была издана на фестивале Le Quatrieme Image.

Сергей Святченко. Из серии Создавая новые истории, фотоколлаж на найденных книжных страницах, С-принт, 110 х 80 2017, Предоставлено ABRAMOVYCH.ART

Об авторе: Сергей Святченко

Его выставки проходили в лучших музеях мира, а британский критик в области визуального искусства Год Пойнор называет его "одним из наиболее значительных коллажистов современности" в изданиях арт-мира Dazed & Confused, Hunter и Another.