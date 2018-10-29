Если устали от Facebook: ТОП-7 странных соцсетей, которые потерялись в интернете

31 октября, 2018, 07:06

Мария Гурская

Поиск партнера по ДНК, онлайн-вознесение в рай и знакомства для толстяков. Мы собрали перечень самых странных соцсетей во всемирной паутине

Ваш путь к Раю онлайн

Если вы верите в Бога и хотите попасть в рай, то это теперь можно сделать при жизни и в удобной онлайн-форме. Line for Heaven проводит еженедельный конкурс для своих пользователей, чтобы в цифровом формате благословлять друг друга "баллами кармы" ( Что довольно странно, учитывая, что понятие "карма" никогда не было присуще авраамичным религиям - иудаизму, христианству и исламу.) Еженедельно те, у кого достаточно баллов, принимаются на "Небеса".

Когда вы присоединяетесь к сайту и загружаете фотографию, сайт генерирует вам "душу". Затем вы постепенно приближаетесь к Богу, набирая свои "очки кармы", когда "признаетесь в грехах, участвуете в благотворительности или благословляете других".

При этом "божественные ворота" на портале открыты для любой религии, а сам сайт позиционирует себя как портал для содействия терпимости во всех убеждениях.

Couple

Соцсеть для двоих

Пара – это соцсеть (и приложение) предназначены только для тех, кто находится в "серьезных отношениях". Когда вы и ваш партнер образовали в приложении "пару", вам предоставляется возможность делиться воспоминаниями, планировать совместное будущее с помощью календарей, перечень дел, искать рестораны и оставаться на связи через "Thumbkiss" или "Live Sketch".

Сами авторы отмечают, что такая соцсеть действительно работает только для тех пар, которые невероятно сентиментальны и любят участвовать в жизни друг друга 24/7. Согласно информации веб-сайта, Couple за время существования "протестировали" миллионы пользователей, но сейчас популярность сервиса сомнительна.

Поиск "космического" собеседника

Если все земное вам надоело и люди кажутся скучными и примитивными, или же вы просто фанат "Звездного пути", можете попробовать найти себе "космического" собеседника и партнера любой гендерной принадлежности на TrekDating.com.

Сайт в 2013 году создал фанат франшизы Джонатан Берд. Более того, именно на этом сайте основатель встретил свою будущую жену. Они познакомились через 2 дня после того, как она зарегистрировалась.

Сейчас портал является частью группы сайтов знакомств и услуг, предназначенных для поклонников комиксов и фантастики. Похожими сервисами знакомств по такой же тематике StarTrekDating.com, Trek Passions и Trekkie Dating.

Pheramor

Поиск пары по ДНК

Это - новейший сервис в перечне. В феврале этого года американский стартап Pheramor запустил мобильное приложение для поиска пары на основе данных ДНК. За $16 вам пришлют набор для забора генетического материала дома.

С помощью теста Pheramor проанализирует 11 генов, связанных с работой иммунной системы. На основе этих данных приложение будет определять фактор совместимости, однако решающую роль будет играть не сходство, а различие генома.

Создатели полагаются на гипотезу, согласно которой люди предпочитают встречаться с партнерами, чьи ДНК значительно отличаются от их собственной. Предполагается, что такой союз даст более здоровое потомство.

Приложение Pheramor также будет учитывать данные из социальных сетей и подбирать партнеров со схожими интересами. В остальном программа будет работать по принципу дейтингового сервиса Tinder.



Fat Bastard Dating

Сайт для тех, кто имеет лишний вес

Если вы уже потеряли последнюю надежду найти любовь, и вините в этом собственный вес, то даже для таких случаев придумали соцсеть для знакомств – Fat Bastard Dating. На украинском это название звучит не слишком привлекательно.На входе можно увидеть довольно примитивный сайт старого образца, однако он все еще работает.

"Быть толстым уродом не означает, что вы должны быть одиноки. Это также не означает, что вам нужно привести себя в форму, чтобы найти партнера. Если вам комфортно в вашей коже и вы хотите создать идеальный союз с человеком, который ценит вас за то, кто вы есть, тогда зарегистрируйтесь по "Fat Bastard Dating". – говорится на главной странице сайта. Общаться там придется на английском языке.

Mullet Passions

Сайт для "сопричесников"

Помните популярную в 70-80-х годах прическу "маллет"? Носителей такой красоты в современном мире даже "наградили" собственной соцсетью. Поэтому если вы имеете такую стрижку, и хотите познакомиться со своими "сопричесниками", этот сайт именно для вас.