Булинг за партой. Как побороть травлю детей в школе?

30 октября, 2018, 08:54

Обидные прозвища, вымогательство, словесные унижения и даже физическая расправа. С так называемым булингом сталкивались почти 70 процентов украинских школьников

Изменит ли ситуацию проголосованный в первом чтении законопроект относительно противодействия булингу и кто поплатится за искалеченные судьбы и психику детей – узнавала журналист программы "ШУСТРОВА LIVE" Анна-Ева Мельник.

Недетская жестокость

Весной 2017-го всю Украину шокировало жестокое избиение и словесное унижение школьницы, которое снимали несколько десятков подростков. От пережитого пятнадцатилетняя девушка не может оправиться и до сих пор. И пока дело черниговских девушек-агрессоров рассматривают в суде, история, уже летом этого года, повторилась в Одессе. Из-за подростковой ревности, девушки 13-14 лет долго избивали свою ровесницу. Сначала кулаками в живот и по голове. Потом зверски принялись добивать ногами.

Бежал куда глаза глядят

Таких случаев сотни. А начинается все с обычных дразнилок в учебных заведениях. Однажды утром десятилетний Роман из-за регулярного булинга, то есть травли старшеклассниками, так и не дошел до школы.

Когда терпеть издевательства дальше стало не под силу, мальчик просто бежал куда глаза глядят, пройдя 10 километров по трассе. От беды ребенка спас неравнодушный водитель, который передал Романа правоохранителям. Сергей Данилюк рассказывает: обратил внимание на парня только потому, что школьник самостоятельно разгуливал по дороге. В районный центр Теофиполь Хмельницкой области семья Романа переехала из соседнего села. О том, что над ребенком издеваются не только старшеклассника, но и сверстники, мать неоднократно говорила учителям. Однако директор Теофипольской СОШ №3 все нарекания игнорировала. И отсутствие парня на уроках восприняла как должное. "Ребенок ушел из дома, а не из школы. Почему он был на трассе, мы не знаем. В классе у нас 20 мальчиков и 5 девочек с одним из мальчиков этот Рома почему-то не подружился", - рассказывает Лилия Лаган.

Безразличие учителей

После инцидента ребенка снова перевели в новую, уже третью школу. Роман надеется, что на этот раз найдет настоящих друзей. А мать верит, что в случае повторения ситуации учителя не останутся равнодушными и сообщат о фактах насилия. В то же время соглава общественной организации «Родители SOS» призывает не замалчивать булинг в учебных заведениях. Елена Парфенова говорит: часто администрация школы не разглашает такие факты , таким образом снимая с себя ответственность. И добавляет, что такие действия являются непрофессиональными, ведь школьные конфликты должны решаться с участием психолога и родителей.

Агрессоры и жертвы

Чаще всего булерами, то есть обидчиками становятся подростки в возрасте от 11 до 17 лет. Нередко издевательства и даже избиения сверстников для них является привычным явлением, ведь решать споры другим способом они просто не умеют. Причину такой жестокости, прежде всего, стоит искать в семье. Дети без преувеличения копируют поведение своих родителей, утверждают психологи. Агрессоры на роль своей жертвы часто выбирают закрытых или талантливых детей. Последние сосредотачиваются на своих делах и являются менее активными в коллективе. За счет унижения более слабого булеры самоутверждаются. Однако, унижения в школьные годы оставляет след на всю жизнь. "Жертвы булинга в школе, они во взрослой жизни часто становятся жертвами сексуального насилия", - говорит Алексей Шевцов.

Опасная реальность

Оскорбления и жестокие избиения становятся мейнстримом в среде украинских школьников. Между тем, исследования демонстрируют тревожные цифры. Так, по данным детского фонда ООН "UNICEF", только в 2017 году около 70% детей в Украине становились участниками булинга в учебных заведениях. При этом каждый пятый ученик был его жертвой. И около половины жертв никогда не рассказывали об унижениях, даже собственным родителям.

После коллективного психологического преследования зафиксировано более ста тысяч обращений к психологам. Однако, из-за отсутствия нормативно-правовой базы, которая бы регулировала школьные конфликты по признаку булинга, коллективные притеснения остаются безнаказанными. В основном правоохранители имеют дело уже с последствиями травли – тяжкими телесными повреждениями. Поэтому, исправить ситуацию взялись на законодательном уровне.

Булинг в законе

Законопроект 8584 "О противодействии булингу" является необходимым, поскольку призван защитить не только учеников, но и учителей. Об этом с трибуны Верховной Рады заявила соавтор документа Оксана Билозир. Булинг это - чума 21-го века в учебно-образовательных заведениях , которая пока не регулируется законодательством Украины, отмечает Билозир. Согласно проекту закона, в правовом поле впервые появляется термин "булинг".

Появление соответствующего закона – по-настоящему революционное решение для Украины, - утверждают в общественной организации "Родители SOS". Более того, с официальным определением факт травли и унижения будет легче доказать в суде.

Будут платить все

Законопроектом предусмотрены штрафы для виновников, и для их родителей, если обидчики несовершеннолетние. О том, что "мусор из избы не выносят", придется забыть и учителям. За умолчание булинга среди школьников предусмотрено денежное наказание и для педагогов. За моральное унижение или избиение придется заплатить от 1700 до 3400 гривен. Словесные оскорбления и агрессия обойдутся от 40 до 800 гривен. Школьная администрация за факт сокрытия булинга оплатит от 850 до 1700 гривен.

Инициаторы законопроекта надеются, что вскоре он будет проголосован и во втором чтении. Ведь булинг иногда становится причиной самоубийства. Так в Запорожье ученица 8 класса свела счеты с жизнью, спрыгнув с моста в реку Днепр. Среди причин самоубийства полиция рассматривает и травлю в школе.

Сомнительная перспектива

Между тем юристы сомневаются в высокой эффективности нового закона, если речь идет о его применение к несовершеннолетним. Ростислав Кравец уверен: действующее законодательство способно бороться со школьным булингом. Его нужно просто выполнять, а не принимать в виде законов депутатские фантазии. "Уголовная ответственность для тех же детей наступает исключительно с 14 лет. Какой бы там закон о булинге не был, чтобы они туда не вносили, ее нет. Конечно, все другие виды ответственности, в том числе и административная ответственность будет для родителей”, - рассказывает адвокат.

Борьба с булингом

Борьбу с детской жестокостью начала и исполнительная власть. В частности, Министерство образования и науки уже учит учителей выявлять признаки булинга. А Министерство юстиции запустило информационную кампанию ”Стоп булинг”, предоставляя гражданам правовую помощь. Не остались в стороне и в Национальной полиции. В рамках проекта ”Школьный офицер полиции” правоохранители проводят открытые уроки для школьников.

В целом же рост безжалостности в подростковой среде эксперты связывают, в частности, с распространенным насилием в социальных сетях, на телеэкранах и в компьютерных играх. Особой разновидностью дерзости нынешних подростков есть популярная практика выкладывать видео с избиением сверстников в интернет. Таким образом они буквально тиражируют вирус жестокости, заражая им других. Поэтому, пока законопроект о противодействии булингу готовится ко второму чтению, взрослым следует вовремя реагировать на факты травли детей и при необходимости обращаться к правоохранителям.