Мистический Сатанов, адские коммунисты и Хэллоуин

27 октября, 2018, 12:40

В канун Хеллоуина следует осуществить виртуальное путешествие к наиболее хеллоуинской точке нашей страны - поселку со звучным названием Сатанов. Кто-то скажет, что и Чертков - тоже ничего. Но дело не только в “адском” топониме...

Напомним, что праздник жутких тыквенных пыкоморд имеет древние кельтские языческие корни. Учитывая это, в соревновании за право называться “Столицей Хэллоуина” у сатанивчан огромное преимущество над конкурентами, потому что есть здесь и язычники, и кельтское наследие, а уж мистики той — страшно представить!

Начнем с язычников. Сатанов лежит на бывших землях так называемого Збручанского культового центра (ЗКЦ) — последнего островка языческой веры на просторах нашей страны. Волхвы здесь приносили свои жертвоприношения Древним богам (довольно часто и человеческие) чуть ли не до середины XIII в., а тайные языческие требы здесь проводились даже в XVI веке.

Дольмен на Богите. Когда-то неподалеку стоял еще и знаменитый “Збручанский идол”

Расцвет ЗКЦ выпадает на конец Х - начало XIII вв. когда после Крещения на берега Збруча был перенесен духовный центр древнерусского язычества. Удрав из стольного Киева, служители Древних богов переселились не на пустое место. Надзбручанские горы считались священными еще с древности. Об этом ярко свидетельствуют дольмены, которые до сих пор стоят на местах древних святилищ. Стоит отметить, что мегалитические сооружения характерны исключительно для более давних, еще дословянских культур. Свой след в надзбручанских святилищах оставили и упомянутые выше кельты. В частности, волхвы в своих обрядах широко использовали сухие жертвенные колодцы, присущие именно кельтским племенам.

Своим “Адским” названием Сатанов, скорее всего, обязан именно древним волхвам, ибо христианские священники все, что связано с язычниками, считали “сатанинским”.

По другой, весьма популярной среди местных жителей версии, “городом Сатанти” их поселение обозвали татары, которые так и не смогли одолеть его мощные укрепления. Мол, сам Сатана эти стены против них возвел. Хотя руины городских фортификационных сооружений до сих пор вызывают уважение, эта гипотеза безосновательна — отряды крымцев на самом деле неоднократно захватывали и разоряли городок. Да и для янычар они не стали непреодолимым препятствием.

Сатановский замок и Збруч

Здесь в топонимической разведке поставим точку — если вспоминать все версии происхождения названия “Сатанов”, получится увесистая брошюра. Так какой в этом смысл? Историки до сих пор не пришли к согласию, какая из гипотез правильная. Откровенно признаемся: откуда на самом деле взялось название Сатанов, черт его знает.

Хэлловинскую экскурсию по Сатанову начнем с самого страшного и ужасного.

Сатановская мельница

Все знают, что мельницы издавна были излюбленным местом для всякого рода нечисти. Кто не знает, советуем посмотреть мультфильм “Как казаки на свадьбе гуляли” - очень познавательно (и страшно). А теперь представьте себе, какие фестивали проходят по ночам на Сатанивской мельнице!

Местные уверяют, что когда-то здесь было до черта чертей, русалок, мавок, потерчат и разного рода водяных, но как к власти пришли советы, то вся нєчисть куда-то делась. Напомним, что по Збручу, на котором стоит мельница, когда-то проходила граница между СССР и Польшей, а почти вплотную к мельнице торчала пограничная комендатура.

Вот вылезут русалки на запруду, чтобы погреться в свете Луны, а “карацупи” себе думают, что это шпионы или диверсанты Пилсудского через границу лезут, и давай стрелять “без предупреждения”. Водяникам-русалкам, конечно, те пули ничего сделать не могли, но все равно — неприятно. Вот с того времени они то ли ушли куда-то, то ли стали осторожнее и уже на глаза людям не попадаются.

Фрагмент запруды и бетонная основа пограничного знака. Именно по центру этой пирамиды до 1939 г. проходила граница между СССР и Польшей

Сатановская мельница интересна и сама по себе, без всякой там чертовщины. Это одна из последних рабочих водяных мельниц в Украине. Таких объектов у нас осталось едва с десяток. Сооружение возведено где-то в середине XIX века, на месте более древнего предшественника. Вообще же первую мельницу на этом месте поставили чуть ли не в XV ст. Млынарская запруда тоже немолодая и датируется по крайней мере XVIII веком. Она интересна еще и тем, что не насыпная, как большинство подобных дамб, а сложена из камней, что добавляет ей живописности.

Еще один фрагмент запруды

Млынарское оборудование не менее антикварное. Как извещает бронзовая табличка, привинченная к одной из машин, его изготовили в 1928 году в Нижнем Новгороде на заводе им. Воровского акционерного общества “Мельстрой”.

Местные предания гласят, что советское оборудование установили где-то в 1960-х годах. Перед тем, мол, здесь работали австрийские агрегаты. Те “цисарские” машинерии давали такой мелкий помол, что муку в Сатанове никто и не видел. Всю продукцию вывозили в Москву, где из нее пекли хлеб и сдобу для кремлевских небожителей. Потом ценное австрийское оборудование якобы вывезли в Россию, а взамен дали “советское”. Последнее тоже ничего. По крайней мере, все местные хозяйки предпочитают млынарскую муку “магазинной”.

На сегодня мельница — настоящий технический музей. Как все то работает, можно смотреть часами. Огромные колеса крутятся, что-то грохочет, кружево ременных передач шелестит, валы скрипят... Настоящая “шайтан-машина”! А покрытая мукой специфическая “млынарская” паутина по углам — готовая декорация для голливудского фильма ужасов.

Ужасный Диббук

Неподалеку от мельницы возвышается старая оборонительная синагога. Считается, что ее возвели в 1514 году. Все же, скорее всего, она немного моложе и появилась на рубеже XVI-XVII вв.ст.

Как и любая старая постройка, сатановская синагога окутана множеством легенд и преданий. За более чем четыре века ее непростой истории таких собралось немало. Напомним только три - это важно в ключе темы “сатановской чертовщины”

Оборонная синагога Сатанова (после реставрации и реконструкции)

Легенда о строительстве

По народным преданиям, эта синагога и не строилась вовсе, а существовала от начала мира. Рассказывают, что раньше здесь был высокий холм. Как-то там что-то копали и наткнулись на камни. Начали раскапывать и откопали синагогу.

Эта легенда один к одному соответствует легенде о старейшей в Восточной Европе синагоге в Праге.

Сказку о раскопанном холме историки объясняют древней строительной технологией, когда вместо леса вокруг уже возведенных стен постоянно насыпали грунт, а после завершения работ эту землю убирали.

Синагога до последней перестройки

Сатановскую синагогу с Пражской объединяет и схожесть полов в молитвенных залах, которые расположены гораздо ниже уровня земли. Этому есть два объяснения. По одной версии, тогдашние законы запрещали евреям строить синагоги выше христианских храмов. Поэтому, мол, хитрые евреи, чтобы увеличить внутренний объем помещения, опустили пол. По другой версии, это сделано, чтобы обстановка соответствовала словам из Псалмов (129/130) - “...из глубины взываю к тебе, Господи....”

Духи и призраки

Любая древняя постройка должна иметь хотя бы одно привидение. В начале ХХ века детскую легенду-страшилку записал известной исследователь еврейского фольклора Семен Ан-ский (Шломо Раппопорт), который побывал тогда в городке:

“Ночью нельзя было ходить мимо Большой Синагоги, потому что в это время там собирались духи умерших. Но один лихач решил-таки пройтись возле нее, да еще и в полночь! Дошел он до ворот синагоги и услышал, как кто-то зовет его по имени. Испугался до смерти, но все же зашел внутрь. В синагоге было пусто, но откуда-то звучала молитва. Смельчак поднялся на биму (специальную кафедру, откуда читают Тору, — авт.) и тоже произнес молитву. Когда он закончил, сразу же услышал из ниоткуда: “Амен!”. После чего души начали расходиться, а парень непонятным образом вновь оказался на улице”.

Сатановская синагога. По центру - бима

Другая сатановская легенда – о могиле, которая еще в начале ХХ века была рядом с синагогой. По преданию, там похоронили невест, убитых казаками Хмельницкого сразу же после венчания.

Все упомянутые легенды Ан-ский использовал в своей знаменитой мистической драме “Диббук”, что в еврейской литературе занимает такое место, как гоголевский “Вий” в украинской и русской.

Диббук в ашкеназийском еврейском фольклоре – душа великого грешника-мертвеца. За прежние преступления эта душа-диббук никак не может расстаться с земным бытием и ищет человека или животное, в которых может вселиться. Диббуком может стать и душа добропорядочного гражданина, который умер не завершив предназначенные ему Богом земные дела.

Если сюжет “Вия” знают все, то сюжет “Диббука” следует рассказать.

“Диббук”, краткое содержание: Молодой бедняк Ханон и дочь богача Лия любят друг друга. Узнав, что Лию хотят силой отдать за богатого, Ханон пытается помешать этому с помощью тайных знаний Каббалы. Но заниматься Каббалой опасно и разрешено исключительно женатым мужчинам в возрасте старше 40 лет, да и то не каждому. Ханона об этом неоднократно предупреждают:

"... А Каббала? Ты помнишь, что сказано в Талмуде о тех, кто осмелился поднять Большую Завесу? Четверо вошли в Пардес: Бен Азай, Бен Зоймо, Ахойр и раби Акива ... Бен Азай заглянул и был убит; Бен Зоймо заглянул и потерял сознание; Ахойр начал вырывать Саженцы, отрекся от Бога, и только раби Акива вошел с миром и вышел с миром"

Ханон все предупреждения игнорирует и вполне прогнозируемо гибнет.

Лия идет на кладбище, где молит любимого забрать ее из мира живых и спасти от постылого брака, однако душа Ханона (диббук) вселяется в девушку прямо во время свадебной церемонии. Цадик впоследствии выгоняет диббука из тела Лии, но бедняга не желает расставаться с душой любимого и умирает.

Сатанов, еврейское кладбище надгробия XVIII-начала XIX века.

Значительная часть драмы происходит возле и внутри какой-то синагоги. В тексте драмы прямо указано, что речь о “божнице” в городке Тартаков (ныне село на Львовщине) - “низенькая, очень старая деревянная синагога с почерневшими стенами с подпорками ...”.

Но по ходу действа становится понятным, что в своей драме Ан-ский описывает не деревянную тартаковскую, а именно каменную сатановскую синагогу и никакую другую! В частности, по ходу пьесы упоминаются все сатановские легенды: и о откопанной синагоге (как вы себе представляете в этой роли деревянное сооружение?), и о душах умерших, которые молятся ночью, и о могиле невест:

Лия. А холмик возле синагоги ты видела? Это святая могилка.

Лия (вздохнув). Могилка жениха и невесты ...



Фрада (жалостливо). Когда их венчали, Хамелюк (Хмельницкий, - авт.) напал и убил их под венцом. На том месте их и похоронили. И теперь, когда раввин венчает жениха и невесту возле синагоги, он слышит из могилы стоны ... А после свадебного банкета все идут туда и танцуют вокруг могилки, веселят жениха и невесту, которые там похоронены...

Синагога, начало ХХ века. Справа упомянутая могилка

Если о церкви, где проходила знаменитая вечеринка Хомы Брута, панночки и Вия, можно только догадываться то место, где Ханон открыл Занавес в потустороннее, известно и его можно посетить.

Кстати, между Ханоном и Хомой очень много общего. Оба — ученики религиозных школ, оба увлекаются эзотерикой, оба погибают в Божьем доме. Конечно, Ан-ский был хорошо знаком с творчеством Гоголя и имя Ханон (Хонон) не случайно перекликается с именем Фома.

Тот, кто продал душу черту

С Сатановом связана жизнь еще одного довольно интересного и мистического персонажа. Некоего Станислава Паца (1703-1826 гг.) – выдающегося врача, исследователя-естествоиспытателя, мистика и путешественника. Своего времени Пац был лейб-медиком (то есть личным придворным врачом) Станислава II Августа Понятовского.

В 1795 году последний король Речи Посполитой добровольно-принудительно отрекся от короны. Потеряв работодателя 92-летний Станислав Пац оставил Краков и осел в Сатанове. Весь сатановский период своей жизни Пац посвятил науке и лечению людей. Как богатых, так и бедных. Последних он лечил бесплатно. Несмотря на то, что в очереди к нему стояли самые богатые люди Подолья (и не только), сам ученый жил очень скромно, а все заработанные деньги тратил на науку. “Пац стоит дворца, однако дворец не стоит Паца”, - говорили в народе.

Кроме уважения местные жители испытывали перед врачом мистический ужас. Его считали чернокнижником и колдуном. В свое время врач долгое время жил в Египте, где изучал не только древнюю медицину, но и тайные учения. Пацу приписывали дружбу с самим чертом. Мол, он, как и знаменитый Фауст, в обмен на знания и рецепт долголетия продал душу черту.

До сих пор непонятно, почему из столичного Кракова знаменитого врача забросило в такое на то время захолустье, как Сатанов. Откровенно скажем - дыру. Тем более, что медика такой квалификации с удовольствием приняли бы при любом из многочисленных монарших дворов Европы. Но Станислав Пац избрал для проживания небольшой подольский городок со страшноватым названием.

Не исключено, что здесь свою роль сыграла мистическая аура Сатанова. Что-то он здесь же нашел, потому что прожил спустя еще три десятилетия и умер в почтенном возрасте 123 (сто двадцать три!!!) года. Поговаривают, что до своего последнего дня он был живой, здоровый, при трезвой памяти и, даже, по молодках бегал.

Где-то на этом кладбище похоронен Станислав Пац

Существует легенда, что где-то в подвалах дома врача есть тайник, в котором Станислав Пац спрятал рецепт своего долголетия. К сожалению, тот дом снесли еще в XIX ст., а место, где он стоял, известно лишь приблизительно. Потерялась в веках и могила Станислава Паца — на старом католическом кладбище на сегодня уцелели от силы лишь четверть надгробий.

Призрак Витошинского и адские коммунисты

На окраине Сатанова на надзбручанской горе возвышается Свято-Троицкий монастырь. Как и подобает любой почтенной обители, монастырь изначально был пещерным. Эти природные пещеры (немного подправленные человеком) сохранились до наших дней – коридор, две небольшие кельи и подземная церковь Пресвятой Троицы.

Монастырское подворье

По преданию, когда-то в этих пещерах поселился некий монах с Афона, и случилось это в IX веке. По другой версии, это были печерские монахи, которые бежали из разоренного Батыем Киева. Обе версии имеют полное право на жизнь, но какие-либо письменные подтверждения этому отсутствуют.

К тому же монастырские пещеры, с которых все и началось, находились не в самом сердце уже упомянутой “Республики волхвов”. Язычники-изгои никаких теплых чувств к христианам не имели и воспринимали их как лютых врагов и сразу же тащили к жертвенникам. Даже простым христианам появляться в этих местах было достаточно опасно, не говоря уже о церковнослужителях. К тому же не исключено, что в этих пещерах в то время вообще было языческое капище.

С большой долей вероятности можно предположить, что монастырь существовал, по крайней мере, с начала XIV века.

О монастыре можно рассказать очень много чего интересного, но мы остановимся только на “хэллоуинской” тематике — страшилки, ад, призраки и тому подобное.

Большую часть истории монастырь был православным, но и успел побыть и униатским.

В конце XVIII века съезд представителей Ордена Святого Василия Великого выбрал Сатановский монастырь местом для пожизненного заключения монахов, осужденных церковным судом к погребению заживо. Первым и последним из похороненных заживо был некий Филимон Витошинский. В чем его вина, неизвестно, в летописи упоминается лишь о его “самоволке” из монастыря и характеристика: “super incorribilitate vitae” (неисправимый).

Осужденного сначала отпели, как покойника, а потом замуровали в специальной келье. Еду и воду ему подавали через окошко... Поговаривают, что призрак Витошинского до сих пор блуждает по полуразрушенным коридорам. Однако отец Владимир Наглий, настоятель монастырского Свято-Троицкого храма, наличие в монастыре призраков отрицает: “Я здесь служу с 1992 года, - говорит он, - но ничего такого не видел”.

Стоит упомянуть еще одну “хэллоуинскую изюминку” монастыря.

Все древности росписи монастырской церкви уничтожили во времена СССР. Поэтому в 1992 г. церковь расписали заново. Художник был ничего. Во всяком случае, если судить по фреске Страшного Суда, - ну о-о-очень креативный.

Адские коммунисты и Сатана-большевик

В православных храмах Страшный Суд традиционно изображается на противоположной от алтарной части стене. Сюжет - стандартный. Господь судит людей. По правую Его руку - праведники, которым дарована жизнь вечная. По левую - грешники, которых бросают в геенну огненную. Художник использовал традиции украинской иконописи XVII-XVIII ст., когда среди персонажей Суда изображали абсолютно реальных людей. Наиболее шедевральная здесь “адская часть”. Кроме традиционных грешников вроде сребролюбцы, прелюбодеи, пьяницы, убийцы и самоубийцы, стены Свято-Троицкого храма украшают еще и Большие Грешники — Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, Троцкий, Гитлер, Берия, Каганович и тому подобное. Есть здесь и Хрущев (конечно, с тапочком в руке), по чьему приказу в свое время закрыли монастырь.

Интересный и Змей, который символизирует Врага Человеческого. Его черное мрачное тело украшают зловещие красные коммунистические пентаграммы.

Такого страшного “Страшного Суда” нет более нигде в мире!

С таким специфическим названием, кельтской наследием и мистическим бэкграундом Сатанов вполне может претендовать на звание “столицы” Хэллоуина не только Украины, а всей Восточной Европы. Поэтому если вам хочется нетривиально отпраздновать Хэллоуин — бегом в Сатанов, а тыквы всех размеров и цветов там есть чуть ли не на каждом подворье. Стоит также напомнить, что “предком” Хэллоуина был праздник “Самайн”, что несколько созвучно с “Сатанов”.

Текст и фото — Дмитрий Полюхович