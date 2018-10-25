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Мясо с айвой и грушевые тосты. 7 осенних рецептов, которые помогут похудеть

Груши богаты клетчаткой, которая помогает сбросить вес, а айва ускоряет пищеварение и поддерживает иммунитет в тонусе. Что вкусного и интересного можно приготовить из осенних плодов

Тыква

Тыква полезна тем, что в нем содержится бета-каротин, который является антиоксидантом. Кроме того, тыква богата волокнами и натуральными сахарами.

Сливочная тыквенная паста

Пасты Карбонара или Болоньезе уже давно стали частью меню в заведениях, а кое-где и в домах украинцев.

Таким удивить уже трудно, а вот паста с тыквой – это что-то новое. И такого блюда будет нежный вкус и слегка сладковатый вкус. Чтобы такая паста была полезной для здоровья, следует выбирать цельнозерновые спагетти или макароны.

Что нужно:

  • 1 ч.л. оливкового масла
  • 1/2 ст.л. сливочного масла
  • 1 лук, нарезанный кубиками
  • 2 зубчика чеснока, перемолотых в пюре
  • 1 стакан пюре из тыквы
  • 2 чашки обезжиренного кипяченого молока
  • Соль по вкусу
  • 1/2 ч.л. треснутого черного перца
  • 1/8 ч.л. мускатного ореха
  • 1/8 ч.л. корицы
  • 1/4 чашки мелко тертого пармезана
  • 500 гр. цельнозерновой пасты (макароны)

Как приготовить:

  1. В сковороде растопите масло в оливковом масле на среднем огне. Добавьте лук и перемешайте. Добавьте чеснок и доведите до полупрозрачного и ароматного состояния;
  2. Перебросьте лук с чесноком в блендер. Добавьте также тыкву, 1/2 стакана кипяченого молока, немного соли, перца, мускатного ореха и корицу. Смешайте все до однородности. Если смесь слишком густая, добавьте еще немного молока;
  3. Вылейте смесь в сковороду и на среднем огне доведите до состояния, когда появятся пузырьки.
  4. Готовьте до тех пор, пока не смесь не станет густой. Добавьте пармезан и подождите, пока он расплавится.
  5. Сварите макароны. Когда они будут готовы, влейте смесь со сковородки.

Подавайте с дополнительной порцией пармезана.

Тыквенное печенье

Для тех, кто любит съесть что-то вкусненькое с чаем, но худеет, овсяное печенье будет хорошей заменой. Это печенье простое и легкое как по составу, так и в приготовлении.

Что нужно:

  • 2,5 чашки овсянки
  • 1 чашка тыквенного пюре
  • 10-15 капель стевии (вместо сахара)

Дополнительно:

  • 1/2 ч.л. смеси из мускатного ореха, корицы, сухого имбиря и гвоздики
  • 1/2 ч.л. корицы
  • 1/2 ч.л. экстракта ванили
  • 1/2 чашки шоколадной стружки, кокоса, грецких орехов, изюма или сухофруктов, орехов и т. п

Как приготовить:

  1. Нагрейте духовку на 180 градусов по Цельсию.
  2. Смешайте все составляющие в миске и замесите тесто. Добавьте любые дополнительные ингредиенты по собственному вкусу.
  3. Сформируйте печенье.
  4. Разложите пергамент для выпечки и выложите печенье на него. Выпекайте его около 10 минут.

Груша

Груши богаты клетчаткой и пектином. Они могут утолить голод на длительный период, а еще очищают организм. Также груши снижают кровяное давление и обеспечивают защиту от холестерина.

Салат с грушей и фетой

Сезон огурцов и помидоров с грядки закончился, поэтому полезный салат из них осенью не приготовишь. Но спасает груша. Она придает интересный вкус блюдам, а особенно если ее сочетать с сырами в салате.

Что нужно:

  • Три твердые груши
  • Пучок рукколы
  • 150 гр. сыра фета
  • Кешью или другие орешки по вкусу

Для заправки:

  • 1/2 ч.л. меда
  • лимонный сок
  • соль
  • перец
  • оливковое масло

Как готовить:

  1. Вымойте груши и очистите от сердцевинок. Порежьте на четвертинки, а их - разрежьте пополам.
  2. Обжарьте частицы груш до золотистой корочки на оливковом масле, побрызгав лимонным соком. Дайте грушам остыть;
  3. Помойте рукколу и выложите на тарелку, полейте ее заправкой;
  4. Сверху выложите грушу, фету и орехи.

Тосты с грушей и сыром

Груша может смаковать не только в салате. Если хочется разнообразить свои завтраки, попробуйте приготовить тосты с грушей. Вкус таких сэндвичей яркий, и сам тост будет полезнее, чем обычные бутерброды.

Что нужно:

  • 4 кусочка тостового или другого хлеба по вкусу
  • 1 ст.л. сливочного масла
  • 1 ч.л. дижонской горчицы
  • 30 гр сыра Гауда
  • 1 груша
  • Немного рукколы

Как приготовить:

  1. Натрите маслом одну из сторон каждого кусочка хлеба. Составьте бутерброда: намажьте горчицей, положите сыр, нарезанный тонкими слайсами грушу и рукколу.
  2. Нагрейте большую сковороду на медленном огне.
  3. Готовьте сэндвичи, пока хлеб не приобретет золотистый цвет, а сыр не расплавится.

Айва

Айва имеет специфический терпкий вкус, поэтому понравится не каждому. Но этот плод – идеален для похудения. 100 г фруктов содержит 57 калорий. У айвы - диетическое волокно, которое ускоряет пищеварение, а также минералы и витамины, которые поддерживают иммунитет в тонусе.

Пирог из айвы

Пирог из айвы – хорошая замена обычной шарлотке и слишком калорийным пирогам. Такая выпечка подойдет как на завтрак, так и вечером с чаем.

Что нужно:

  • 1,75 стакана сахара
  • 2 лимона
  • 1,7 кг айва
  • Щепотка соли
  • 2 ст.л. сливочного масла
  • Пшеничная мука по вкусу
  • 500 гр песочного теста

Как приготовить:

  1. В кастрюле смешайте 10 стаканов воды и 1 стакан сахара. Ножом срежьте цедру с половины лимона и добавьте в кастрюлю. Разрежьте лимоны пополам и с 1,5 выжмите сок в кастрюлю.
  2. Очистите айву, разрежьте пополам и выньте сердцевину. Переложите в кастрюлю. Доведите до кипения, накройте крышкой, уменьшите огонь и варите 8-10 минут до мягкости. Слейте.
  3. Разогрейте духовку до 190 градусов.
  4. В круглой форме смешайте оставшийся сахар и большую щепотку соли. Поставьте на средний огонь и готовьте до состояния светло-коричневой карамели. Снимите с огня и вмешайте сливочное масло.
  5. В карамель выложите айву разрезанной стороной вверх и сбрызните лимонным соком из половинки лимона.
  6. На присыпанной мукой поверхности раскатайте тесто и выложите на фрукты, прижав.
  7. Запекайте примерно 45 минут до золотистого цвета.
  8. Охладите в течение 10 минут и аккуратно переверните на тарелку. Подавайте теплым.

Свинина с айвой

Во время приготовления айва раскрывает свой дюшесовый вкус и аромат и делает мясо более мягким и нежным.

Что нужно:

  • 400 г свинины (без жира)
  • 1 шт. айвы,
  • 2 шт. лука
  • 1 ст.л. томатного соуса
  • Сушеные прованские травы,
  • 1/4 стручка перца чили
  • Соль
  • Оливковое масло

Как приготовить:

  1. Свежее мясо перед процессом промойте водой. Свинину нарежьте на средние кусочки.
  2. Переложите мясо в миску, присыпьте его сверху сушеными прованскими травами и посолите. Перемешайте руками и оставьте на 30 минут в холодильнике мариноваться.
  3. Помойте айву, удалите серединку с косточками, нарежьте мякоть вместе с кожурой кубиками. Лук же нарежьте полукольцами.
  4. Помойте и измельчите перец чили, количество можно определить по собственному вкусу.
  5. Свинину выложите на сковородку и перемешайте лопаткой. Всыпьте лук.
  6. Добавьте перец чили и после этого влейте 100 мл воды. Накройте крышкой и тушите 15 минут.
  7. Добавьте томатный соус и выложите айву. Перемешайте, тушите еще 15-20 минут до испарения жидкости.

Сельдерей

Сельдерей – это низкокалорийная питательная пища. Она богата на клетчатку и витамины, которые укрепляют организм.

Крем-суп из сельдерея

Что нужно:

  • 2 корня среднего размера сельдерея среднего размера, очищенного
  • 1 большая луковица
  • 150 мл белого сухого вина
  • 600 мл куриного бульона
  • 700 мл сливок 33-36% жирности
  • соль
  • подсолнечное масло

Как приготовить:

  1. Порежьте корень сельдерея и лук на крупные кусочки.
  2. Обжарьте их на хорошо разогретом масле. Сначала жарьте сельдерей в течение 10-15 мин, а затем добавьте лук. Все готовьте еще 10 минут. Влейте вино и випаривайте его, пока оно не исчезнет. Если оно останется, есть риск, что блюдо может стать слегка кислым.
  3. Влейте 500 мл куриного бульона, 600 мл сливок и дайте супу закипеть.
  4. Все взбейте блендером до однородной массы, а затем добавьте оставшуюся часть бульона и сливок. Смесь поставьте на огонь еще на 10 минут, не давая кипеть.
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