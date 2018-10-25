Мясо с айвой и грушевые тосты. 7 осенних рецептов, которые помогут похудеть
Тыква
Тыква полезна тем, что в нем содержится бета-каротин, который является антиоксидантом. Кроме того, тыква богата волокнами и натуральными сахарами.
Сливочная тыквенная паста
Пасты Карбонара или Болоньезе уже давно стали частью меню в заведениях, а кое-где и в домах украинцев.
Таким удивить уже трудно, а вот паста с тыквой – это что-то новое. И такого блюда будет нежный вкус и слегка сладковатый вкус. Чтобы такая паста была полезной для здоровья, следует выбирать цельнозерновые спагетти или макароны.
Что нужно:
- 1 ч.л. оливкового масла
- 1/2 ст.л. сливочного масла
- 1 лук, нарезанный кубиками
- 2 зубчика чеснока, перемолотых в пюре
- 1 стакан пюре из тыквы
- 2 чашки обезжиренного кипяченого молока
- Соль по вкусу
- 1/2 ч.л. треснутого черного перца
- 1/8 ч.л. мускатного ореха
- 1/8 ч.л. корицы
- 1/4 чашки мелко тертого пармезана
- 500 гр. цельнозерновой пасты (макароны)
Как приготовить:
- В сковороде растопите масло в оливковом масле на среднем огне. Добавьте лук и перемешайте. Добавьте чеснок и доведите до полупрозрачного и ароматного состояния;
- Перебросьте лук с чесноком в блендер. Добавьте также тыкву, 1/2 стакана кипяченого молока, немного соли, перца, мускатного ореха и корицу. Смешайте все до однородности. Если смесь слишком густая, добавьте еще немного молока;
- Вылейте смесь в сковороду и на среднем огне доведите до состояния, когда появятся пузырьки.
- Готовьте до тех пор, пока не смесь не станет густой. Добавьте пармезан и подождите, пока он расплавится.
- Сварите макароны. Когда они будут готовы, влейте смесь со сковородки.
Подавайте с дополнительной порцией пармезана.
Тыквенное печенье
Для тех, кто любит съесть что-то вкусненькое с чаем, но худеет, овсяное печенье будет хорошей заменой. Это печенье простое и легкое как по составу, так и в приготовлении.
Что нужно:
- 2,5 чашки овсянки
- 1 чашка тыквенного пюре
- 10-15 капель стевии (вместо сахара)
Дополнительно:
- 1/2 ч.л. смеси из мускатного ореха, корицы, сухого имбиря и гвоздики
- 1/2 ч.л. корицы
- 1/2 ч.л. экстракта ванили
- 1/2 чашки шоколадной стружки, кокоса, грецких орехов, изюма или сухофруктов, орехов и т. п
Как приготовить:
- Нагрейте духовку на 180 градусов по Цельсию.
- Смешайте все составляющие в миске и замесите тесто. Добавьте любые дополнительные ингредиенты по собственному вкусу.
- Сформируйте печенье.
- Разложите пергамент для выпечки и выложите печенье на него. Выпекайте его около 10 минут.
Груша
Груши богаты клетчаткой и пектином. Они могут утолить голод на длительный период, а еще очищают организм. Также груши снижают кровяное давление и обеспечивают защиту от холестерина.
Салат с грушей и фетой
Сезон огурцов и помидоров с грядки закончился, поэтому полезный салат из них осенью не приготовишь. Но спасает груша. Она придает интересный вкус блюдам, а особенно если ее сочетать с сырами в салате.
Что нужно:
- Три твердые груши
- Пучок рукколы
- 150 гр. сыра фета
- Кешью или другие орешки по вкусу
Для заправки:
- 1/2 ч.л. меда
- лимонный сок
- соль
- перец
- оливковое масло
Как готовить:
- Вымойте груши и очистите от сердцевинок. Порежьте на четвертинки, а их - разрежьте пополам.
- Обжарьте частицы груш до золотистой корочки на оливковом масле, побрызгав лимонным соком. Дайте грушам остыть;
- Помойте рукколу и выложите на тарелку, полейте ее заправкой;
- Сверху выложите грушу, фету и орехи.
Тосты с грушей и сыром
Груша может смаковать не только в салате. Если хочется разнообразить свои завтраки, попробуйте приготовить тосты с грушей. Вкус таких сэндвичей яркий, и сам тост будет полезнее, чем обычные бутерброды.
Что нужно:
- 4 кусочка тостового или другого хлеба по вкусу
- 1 ст.л. сливочного масла
- 1 ч.л. дижонской горчицы
- 30 гр сыра Гауда
- 1 груша
- Немного рукколы
Как приготовить:
- Натрите маслом одну из сторон каждого кусочка хлеба. Составьте бутерброда: намажьте горчицей, положите сыр, нарезанный тонкими слайсами грушу и рукколу.
- Нагрейте большую сковороду на медленном огне.
- Готовьте сэндвичи, пока хлеб не приобретет золотистый цвет, а сыр не расплавится.
Айва
Айва имеет специфический терпкий вкус, поэтому понравится не каждому. Но этот плод – идеален для похудения. 100 г фруктов содержит 57 калорий. У айвы - диетическое волокно, которое ускоряет пищеварение, а также минералы и витамины, которые поддерживают иммунитет в тонусе.
Пирог из айвы
Пирог из айвы – хорошая замена обычной шарлотке и слишком калорийным пирогам. Такая выпечка подойдет как на завтрак, так и вечером с чаем.
Что нужно:
- 1,75 стакана сахара
- 2 лимона
- 1,7 кг айва
- Щепотка соли
- 2 ст.л. сливочного масла
- Пшеничная мука по вкусу
- 500 гр песочного теста
Как приготовить:
- В кастрюле смешайте 10 стаканов воды и 1 стакан сахара. Ножом срежьте цедру с половины лимона и добавьте в кастрюлю. Разрежьте лимоны пополам и с 1,5 выжмите сок в кастрюлю.
- Очистите айву, разрежьте пополам и выньте сердцевину. Переложите в кастрюлю. Доведите до кипения, накройте крышкой, уменьшите огонь и варите 8-10 минут до мягкости. Слейте.
- Разогрейте духовку до 190 градусов.
- В круглой форме смешайте оставшийся сахар и большую щепотку соли. Поставьте на средний огонь и готовьте до состояния светло-коричневой карамели. Снимите с огня и вмешайте сливочное масло.
- В карамель выложите айву разрезанной стороной вверх и сбрызните лимонным соком из половинки лимона.
- На присыпанной мукой поверхности раскатайте тесто и выложите на фрукты, прижав.
- Запекайте примерно 45 минут до золотистого цвета.
- Охладите в течение 10 минут и аккуратно переверните на тарелку. Подавайте теплым.
Свинина с айвой
Во время приготовления айва раскрывает свой дюшесовый вкус и аромат и делает мясо более мягким и нежным.
Что нужно:
- 400 г свинины (без жира)
- 1 шт. айвы,
- 2 шт. лука
- 1 ст.л. томатного соуса
- Сушеные прованские травы,
- 1/4 стручка перца чили
- Соль
- Оливковое масло
Как приготовить:
- Свежее мясо перед процессом промойте водой. Свинину нарежьте на средние кусочки.
- Переложите мясо в миску, присыпьте его сверху сушеными прованскими травами и посолите. Перемешайте руками и оставьте на 30 минут в холодильнике мариноваться.
- Помойте айву, удалите серединку с косточками, нарежьте мякоть вместе с кожурой кубиками. Лук же нарежьте полукольцами.
- Помойте и измельчите перец чили, количество можно определить по собственному вкусу.
- Свинину выложите на сковородку и перемешайте лопаткой. Всыпьте лук.
- Добавьте перец чили и после этого влейте 100 мл воды. Накройте крышкой и тушите 15 минут.
- Добавьте томатный соус и выложите айву. Перемешайте, тушите еще 15-20 минут до испарения жидкости.
Сельдерей
Сельдерей – это низкокалорийная питательная пища. Она богата на клетчатку и витамины, которые укрепляют организм.
Крем-суп из сельдерея
Что нужно:
- 2 корня среднего размера сельдерея среднего размера, очищенного
- 1 большая луковица
- 150 мл белого сухого вина
- 600 мл куриного бульона
- 700 мл сливок 33-36% жирности
- соль
- подсолнечное масло
Как приготовить:
- Порежьте корень сельдерея и лук на крупные кусочки.
- Обжарьте их на хорошо разогретом масле. Сначала жарьте сельдерей в течение 10-15 мин, а затем добавьте лук. Все готовьте еще 10 минут. Влейте вино и випаривайте его, пока оно не исчезнет. Если оно останется, есть риск, что блюдо может стать слегка кислым.
- Влейте 500 мл куриного бульона, 600 мл сливок и дайте супу закипеть.
- Все взбейте блендером до однородной массы, а затем добавьте оставшуюся часть бульона и сливок. Смесь поставьте на огонь еще на 10 минут, не давая кипеть.
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