Мясо с айвой и грушевые тосты. 7 осенних рецептов, которые помогут похудеть

26 октября, 2018, 14:30

Груши богаты клетчаткой, которая помогает сбросить вес, а айва ускоряет пищеварение и поддерживает иммунитет в тонусе. Что вкусного и интересного можно приготовить из осенних плодов

Тыква

Тыква полезна тем, что в нем содержится бета-каротин, который является антиоксидантом. Кроме того, тыква богата волокнами и натуральными сахарами.

Сливочная тыквенная паста

Пасты Карбонара или Болоньезе уже давно стали частью меню в заведениях, а кое-где и в домах украинцев.

Таким удивить уже трудно, а вот паста с тыквой – это что-то новое. И такого блюда будет нежный вкус и слегка сладковатый вкус. Чтобы такая паста была полезной для здоровья, следует выбирать цельнозерновые спагетти или макароны.

Что нужно:

1 ч.л. оливкового масла

1/2 ст.л. сливочного масла

1 лук, нарезанный кубиками

2 зубчика чеснока, перемолотых в пюре

1 стакан пюре из тыквы

2 чашки обезжиренного кипяченого молока

Соль по вкусу

1/2 ч.л. треснутого черного перца

1/8 ч.л. мускатного ореха

1/8 ч.л. корицы

1/4 чашки мелко тертого пармезана

500 гр. цельнозерновой пасты (макароны)

Как приготовить:

В сковороде растопите масло в оливковом масле на среднем огне. Добавьте лук и перемешайте. Добавьте чеснок и доведите до полупрозрачного и ароматного состояния; Перебросьте лук с чесноком в блендер. Добавьте также тыкву, 1/2 стакана кипяченого молока, немного соли, перца, мускатного ореха и корицу. Смешайте все до однородности. Если смесь слишком густая, добавьте еще немного молока; Вылейте смесь в сковороду и на среднем огне доведите до состояния, когда появятся пузырьки. Готовьте до тех пор, пока не смесь не станет густой. Добавьте пармезан и подождите, пока он расплавится. Сварите макароны. Когда они будут готовы, влейте смесь со сковородки.

Подавайте с дополнительной порцией пармезана.

Тыквенное печенье

Для тех, кто любит съесть что-то вкусненькое с чаем, но худеет, овсяное печенье будет хорошей заменой. Это печенье простое и легкое как по составу, так и в приготовлении.

Что нужно:

2,5 чашки овсянки

1 чашка тыквенного пюре

10-15 капель стевии (вместо сахара)

Дополнительно:

1/2 ч.л. смеси из мускатного ореха, корицы, сухого имбиря и гвоздики

1/2 ч.л. корицы

1/2 ч.л. экстракта ванили

1/2 чашки шоколадной стружки, кокоса, грецких орехов, изюма или сухофруктов, орехов и т. п

Как приготовить:

Нагрейте духовку на 180 градусов по Цельсию. Смешайте все составляющие в миске и замесите тесто. Добавьте любые дополнительные ингредиенты по собственному вкусу. Сформируйте печенье. Разложите пергамент для выпечки и выложите печенье на него. Выпекайте его около 10 минут.

Груша

Груши богаты клетчаткой и пектином. Они могут утолить голод на длительный период, а еще очищают организм. Также груши снижают кровяное давление и обеспечивают защиту от холестерина.

Салат с грушей и фетой

Сезон огурцов и помидоров с грядки закончился, поэтому полезный салат из них осенью не приготовишь. Но спасает груша. Она придает интересный вкус блюдам, а особенно если ее сочетать с сырами в салате.

Что нужно:

Три твердые груши

Пучок рукколы

150 гр. сыра фета

Кешью или другие орешки по вкусу

Для заправки:

1/2 ч.л. меда

лимонный сок

соль

перец

оливковое масло

Как готовить:

Вымойте груши и очистите от сердцевинок. Порежьте на четвертинки, а их - разрежьте пополам. Обжарьте частицы груш до золотистой корочки на оливковом масле, побрызгав лимонным соком. Дайте грушам остыть; Помойте рукколу и выложите на тарелку, полейте ее заправкой; Сверху выложите грушу, фету и орехи.

Тосты с грушей и сыром

Груша может смаковать не только в салате. Если хочется разнообразить свои завтраки, попробуйте приготовить тосты с грушей. Вкус таких сэндвичей яркий, и сам тост будет полезнее, чем обычные бутерброды.

Что нужно:

4 кусочка тостового или другого хлеба по вкусу

1 ст.л. сливочного масла

1 ч.л. дижонской горчицы

30 гр сыра Гауда

1 груша

Немного рукколы

Как приготовить:

Натрите маслом одну из сторон каждого кусочка хлеба. Составьте бутерброда: намажьте горчицей, положите сыр, нарезанный тонкими слайсами грушу и рукколу. Нагрейте большую сковороду на медленном огне. Готовьте сэндвичи, пока хлеб не приобретет золотистый цвет, а сыр не расплавится.

Айва

Айва имеет специфический терпкий вкус, поэтому понравится не каждому. Но этот плод – идеален для похудения. 100 г фруктов содержит 57 калорий. У айвы - диетическое волокно, которое ускоряет пищеварение, а также минералы и витамины, которые поддерживают иммунитет в тонусе.

Пирог из айвы

Пирог из айвы – хорошая замена обычной шарлотке и слишком калорийным пирогам. Такая выпечка подойдет как на завтрак, так и вечером с чаем.

Что нужно:

1,75 стакана сахара

2 лимона

1,7 кг айва

Щепотка соли

2 ст.л. сливочного масла

Пшеничная мука по вкусу

500 гр песочного теста

Как приготовить:

В кастрюле смешайте 10 стаканов воды и 1 стакан сахара. Ножом срежьте цедру с половины лимона и добавьте в кастрюлю. Разрежьте лимоны пополам и с 1,5 выжмите сок в кастрюлю. Очистите айву, разрежьте пополам и выньте сердцевину. Переложите в кастрюлю. Доведите до кипения, накройте крышкой, уменьшите огонь и варите 8-10 минут до мягкости. Слейте. Разогрейте духовку до 190 градусов. В круглой форме смешайте оставшийся сахар и большую щепотку соли. Поставьте на средний огонь и готовьте до состояния светло-коричневой карамели. Снимите с огня и вмешайте сливочное масло. В карамель выложите айву разрезанной стороной вверх и сбрызните лимонным соком из половинки лимона. На присыпанной мукой поверхности раскатайте тесто и выложите на фрукты, прижав. Запекайте примерно 45 минут до золотистого цвета. Охладите в течение 10 минут и аккуратно переверните на тарелку. Подавайте теплым.

Свинина с айвой

Во время приготовления айва раскрывает свой дюшесовый вкус и аромат и делает мясо более мягким и нежным.

Что нужно:

400 г свинины (без жира)

1 шт. айвы,

2 шт. лука

1 ст.л. томатного соуса

Сушеные прованские травы,

1/4 стручка перца чили

Соль

Оливковое масло

Как приготовить:

Свежее мясо перед процессом промойте водой. Свинину нарежьте на средние кусочки. Переложите мясо в миску, присыпьте его сверху сушеными прованскими травами и посолите. Перемешайте руками и оставьте на 30 минут в холодильнике мариноваться. Помойте айву, удалите серединку с косточками, нарежьте мякоть вместе с кожурой кубиками. Лук же нарежьте полукольцами. Помойте и измельчите перец чили, количество можно определить по собственному вкусу. Свинину выложите на сковородку и перемешайте лопаткой. Всыпьте лук. Добавьте перец чили и после этого влейте 100 мл воды. Накройте крышкой и тушите 15 минут. Добавьте томатный соус и выложите айву. Перемешайте, тушите еще 15-20 минут до испарения жидкости.

Сельдерей

Сельдерей – это низкокалорийная питательная пища. Она богата на клетчатку и витамины, которые укрепляют организм.

Крем-суп из сельдерея

Что нужно:

2 корня среднего размера сельдерея среднего размера, очищенного

1 большая луковица

150 мл белого сухого вина

600 мл куриного бульона

700 мл сливок 33-36% жирности

соль

подсолнечное масло

Как приготовить: