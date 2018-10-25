Авраам Шмулевич: Москва может не справиться с пожарами, которые она сама и зажигает

25 октября, 2018, 09:25

Антин Борковский

Раввин Авраам Шмулевич, президент Института Восточного партнерства (Израиль) в программе телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о черных лебедях Путина, эскалации на Кавказе и саудовском джек-поте Кремля

Дело убитого журналиста Джамаля Хашогги набирает обороты и, на сколько я понимаю, сейчас правящий дом Саудовской Аравии напряженный настолько, насколько давно уже напряженным не был. С другой стороны, все ожидают очередного скачка цен на нефть, ведь дестабилизация на Ближнем Востоке всегда заканчивается именно этим.

То, что Саудовская Аравия расправляется со своими политическими противниками - не новость. Это тоталитарный режим. Но то, как они это сделали, - речь идет об убийстве – при том убийстве такого плана, что не могло не быть раскрытым. Человек пошел со своей невестой в посольство получать документы для свадьбы, потом ей заявляют, что Дмамаль ушел через черный выход и исчез.

Есть такое выражение в Израиле - "арабская работа". Пятнадцать людей прилетают, известные сотрудники спецслужб, включая патологоанатома, который вдруг прилетел и в тот же день улетел, так на что они рассчитывали - не понятно. И опять же, не проверили у него эти часы Google Watch, которые просто все транслировали.

С одной стороны такая непрофессиональность, которую невозможно как-то объяснить, а с другой стороны, они сделали более грамотно, чем россияне, когда пытались убить Сергея Скрипаля. Ну, смотрите, убийство произошло по сути на территории Саудовской Аравии. Они могли его где-то выследить, застрелить или отравить и так далее, но они убили саудовского гражданина именно на территории дипломатического учреждения, то есть на территории Саудовской Аравии. Конечно, антураж, с которым это сделано, вызывает ужас, но с юридической точки зрения в случае покушения на Скрипалей мы имеем реальный акт агрессии, - его пытались убить на территории другой страны с использованием химического оружия. То есть ситуация для вмешательства или каких-то санкций гораздо меньше, меньше поле для маневра.

Теперь усиленно вбрасывается в прессу, каким нехорошим был шейх Хашогги, что он был сторонником Бен Ладена, что он исламист, сторонник "Братьев мусульман" и так далее. Это все, конечно, возможно, но даже сторонника "Братьев мусульман" нельзя убивать и потом разрубать на куски и тайно вывозить из посольства. И это в ситуации, когда столь тщательно выстраивалась шахматная партия на Ближнем Востоке.

По сути, Саудовская Аравия один из краеугольных камней этой шаткой конструкции.

Она краеугольный камень нового мирового порядка, который Трамп выстроил на Ближнем Востоке, и который, кажется, обеспечивает стабильность. Саудовцы - главная сила, которая стоит за арабской коалицией, ведущей борьбу против ИГИЛ. Там проводятся реформы, снизить уровень исламизма. Трамп начал борьбу с Ираном и собирается ее ввести. Санкции против иранской нефти внедрены и должны заработать в ближайшее время, а саудиты заявляют, что они восполнят нехватку иранской нефти своими поставками, чтобы цены на нефть не подскочили.

Теперь, в данной ситуации, Трампу, а также другим силам в США, будет очень сложно продолжать иметь с саудитами дела. В принципе все знают о том, что случилось с этим несчастным журналистом, ведь это в Саудовской Аравии обыденность. Там убивают людей, там убивают противников режима, исламских проповедников, их обвиняют в экстремизме, - возможно и правильно, а возможно и нет. Это один из самых деспотических режимов, которые сейчас существуют.

Я просто уверен, что пытаться состричь те или иные купоны будет Кремль.

Если действительно развалится конструкция ближневосточного урегулирования с центром в Саудовской Аравии, если Трамп будет вынужден ввести серьезные экономические санкции против саудитов и одновременно пойдут санкции против Ирана, тогда цены на нефть взлетят вверх. И действительно, таким парадоксальным образом, главным выгодополучателем, главным бенефициаром этой ситуации получается лично Путин. Ему везет просто не по-человечески: вспоминается "Фауст" Гете и средневековые романы о человеке, что продал душу дьяволу.

Фарт у него, в этом случае, просто фантастический. Естественно, что главным выгодополучателем будет Кремль, если Америка будет отвлекаться на ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке. Если Саудовская Аравия оттуда пойдет и если Америка серьезно поссорится с саудитами, то они могут внедрить какие-то контрмеры, а у них есть рычаги по расшатыванию ситуации на Ближнем Востоке, в Сирии. В таком случае Америке будет уже не до Восточной Европы, не до Украины и это может развязать Путину руки.

С другой стороны, черные лебеди залетают и в путинский огород. И, одновременно, мы видим, как колоссально возрастает напряжение на Кавказе, - речь идет о попытках оторвать в Ингушетии часть ее территории.

Я не раз говорил: за этим стоит Москва и уже появились доказательства этого. В частности делегация общественных деятелей из Чечни и Ингушетии, которые организовали митинг, встречалась в Пятигорске, где находится резиденция наместника России на Кавказе, представителя Путина в Северокавказском округе. Встречались с этим наместником и чиновником из Москвы, одним из руководителей Администрации президента, и они прямо сказали, что Москва инициирует этот конфликт. Невыгоден он и Кадырову, в том виде, в котором он есть сейчас. Также он невыгоден и ингушам. Это было сделано максимально провокативно, чтобы просто не могло не вызвать протеста.

То есть это рукотворные вещи? Когда у Кремля начинается серия внутренних неудач, как солсберийский скандал, падение рейтинга Путина, он начинает давить на кавказский мозоль?

Поскольку несостоятельность этого режима понятна всем, - то есть он экономически несостоятелен, идет ухудшение ситуации, ничего хорошего не происходит на внешней арене, - поэтому немало кавказцев начинают задумываться: "А зачем нам вообще Россия? Россия нас завоевала 150 лет, но мы не обязаны быть все время в составе Российской Федерации". Кавказ тысячелетиями существовал без России. Вот чтобы показать кавказцам, что они не могут управлять собой, что в случае отхода от России сразу же начнется кровавая резня, что любая республика, которая решит выйти из-под власти Москвы, столкнется с неразрешимыми территориальными спорами и национальными противостояниями. Это очень на такое похоже. Кстати, подобную тактику применял Советский Союз накануне своего развала. Вы помните, когда начались...

....Нагорный Карабах

...Нагорный Карабах, Абхазия, резня турок-месхитнцев и столкновения в Узбекистане, тогда еще советском, Приднестровье (конфликт внутри Молдовы), вход советских войск в Баку, бойня, которую советские войска устраивали в Тбилиси, в Вильнюсе... То есть, это было сделано для того, чтобы показать местному народу: если они попытаются уйти из-под власти Москвы, будет хуже.

Тогда Москва не смогла справиться с пожаром, который она же сама и зажгла. Это очень опасная тактика. Но по-другому Российская империя не может. Вообще, единственное, что у Путина и его режима получается хорошо, - это даже не воевать, а разжигать войны. Хорошо воевать они тоже не умеют. Смогут ли они сейчас удержаться в рамках управляемого кризиса, либо же этот кризис из-под контроля и приведет к новому взрыву, к новому обвалу Российской империи в виде Российской Федерации, - мы пока не знаем. Но этот случай с саудовским журналистом показывает, что любые самые хитрые планы могут быть разрушены из-за совершенно непредвиденных причин.

То есть, это даже не политтехнология, чтобы забить чем-нибудь телевизор, это на самом деле попытка заигрывать с каким-то страшными кровавыми энергиями?

Да, именно так. Они могут пойти на беспрецедентное ухудшение ситуации. Россия, очевидно, готовится к войне. Ее политическая система, ее экономика, ее массовое сознание граждан постоянно милитаризируется. Если ты готовишься к войне, ты должен с кем-то воевать.

Нападать на Россию никто не собирается. У русского народа есть такое свойство, что они очень хорошо объединяются вокруг власти в двух случаях – когда нужно от кого-то защититься, или завоевать кого-то. Но защищаться не от кого, никто не собирается завоевывать Россию. Для того чтобы спровоцировать внешнюю агрессию против кого-то, - так даже Путин понимает, что сил у России для этого нет. На кого он может нападать? На Китай, Казахстан, страны Балтии, но они члены НАТО?!

Главной целью остается Украина. Особенно после того, как Украина стала еще и религиозным врагом. Поэтому, возможно, кроме нападения на Украину, возможным выходом остается "бомбить Воронеж".

Украина – это главная цель уже давно. Но понятно, что, если он начнет массовое вторжение в Украину, то велика вероятность того, что Запад уже ответит военной акцией. Вы помните, подобная ситуация уже была в начале конфликта, когда говорили о том, что буквально со дня на день начнется российское вторжение, поэтому министр обороны США позвонил министру обороны России Шойгу, и эти приготовления были сорваны.

Россия, скорее всего, готовится к какой-то внутренней войне. Россия уже дважды развязывала войну в своем регионе, в Чечне. Дважды эта война использовалась для укрепления режима Ельцина и прихода Путина к власти. Он пришел к власти на волне российско-чеченской войны. Не стоит забывать, что в России была и небольшая гражданская война. Штурм парламента, когда, по официальным данным, погибли сотни людей, в основном мирных гражданских, а по неофициальным данным – даже несколько тысяч. Это, в принципе, тоже война. То есть, три советские войны на территории России в постсоветский период.

Повторяю – поскольку они ничего не умеют делать, кроме как организовывать теракты и войны, то очень вероятно, что они это единственное свое умение используют и сейчас.