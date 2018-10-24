Бизнес на траве

25 октября, 2018, 12:40

Как продавать и покупать, чтобы делать мир чище и добрее

Каждое третье социальное предприятие в Украине создается для того, чтобы помирить человека с природой. "Пластмассовая" еда, химические коктейли, переполненные мусорные баки, недетские болезни детей, перенаселенные города – и села, которые десятками исчезают с карты Украины. То, что мы отдаем земле, все реже возрождается цветами и травами.

Как превратить проблему в перспективу? Можно ли в современном мире жить достойно и культурно, зарабатывать и давать работу другим – не уничтожая ни себя, ни ближних?

HEC Paris Social Business/Enterprise and Poverty

Инкубатор социальных предприятий

В течение сентября-октября более 200 активных украинцев и зарубежных бизнес-экспертов побывали на хакатонах по социальному предпринимательству как участники, лекторы или наставники. Учебно-соревновательные мероприятия – часть проекта "Социальное предпринимательство: достижение социальных изменений по инициативе “снизу”".

Это самый масштабный в Украине проект по развитию социального предпринимательства. Он начался в марте 2018 и продлится вплоть до конца 2020 года. Проект воплощает консорциум из семи организаций гражданского общества Украины, Литвы и Латвии при финансовой поддержке Европейского Союза. Наиболее жизнеспособные и мотивированные социальные предприятия получат зарубежные стажировки в страны с развитым социальным бизнесом, стартовый капитал, а также менторскую поддержку в первый год существования.

Хакатон Одесса 13-14 октября 2018

Хакатоны уже состоялись в Киеве, Львове и Одессе, на очереди – Запорожье. В следующем году запланировано еще четыре в других городах. Участником может стать каждый человек или команда, кого волнует определенная социальная проблема: о трудоустройстве людей, которым сложно найти работу (люди с инвалидностью, пожилые, молодые родители, жители депрессивных территорий и т. п), социальные услуги, которые не имеют аналогов и не конкурируют с коммерческим сектором (например, уникальные методики реабилитации детей с ДЦП или аутизмом, профориентация воспитанников детдомов, уход за лежачими больными), охрана окружающей среды, исторического наследия, любительский спорт.

Чтобы попасть на хакатон со своей идеей, следует дать ей название, объяснить, ради какой социальной миссии она работает, какой товар или услуга будут продаваться, что у команды уже есть для создания/масштабирования/выведения на новый уровень предприятия, и чего не хватает.

В течение двух дней участники слушают лекции по маркетингу, брендингу, финансовому планированию и эффективной презентации. Между тем каждая команда консультируется у менторов по этим вопросам, а также у практиков социального предпринимательства.

Финал хакатона – это трехминутная презентация бизнес-модели перед жюри, которое состоит из успешных людей как в бизнесе, так и в общественном секторе. Жюри оценивает: актуальность проблемы, которую команда планирует решить бизнес-методами; содержательность социального влияния; понятность бизнес-модели; инновационность и реалистичность внедрения. Победители получают приглашение на акселератор социальных предприятий, призы от партнеров, а некоторые – сразу инвестиции и заказы.

Экотренды социального бизнеса

Экомешки и термочашки, магазины товаров "ноль отходов", велосервисы, службы доставки фермерских продуктов, зеленый туризм, благотворительные магазины подержанных вещей, переработка мусора, природные лекарства в экоупаковке. Украинцы сейчас придумывают товары и услуги, которые дают возможность зарабатывать, и при этом положительно влиять на общественное сознание, состояние нашего здоровья и окружающей среды.

"Девятнадцать из пятидесяти моделей социальных бизнесов, которые вышли на презентации в Киеве, Львове и Одессе, так или иначе касающится экологии. Семь из них – об органическом агробизнесе, внутреннем экотуризме, сохранении украинского села и возрождении древних традиций питания и лечения. Социальное предпринимательство – новое явление экономики при пересечении бизнеса и благотворительности. Оно четко отражает проблемы, которые волнуют наиболее сознательных и настроенных на успех граждан", - заключает Татьяна Левковская, руководитель проекта "Социальное предпринимательство: достижение социальных изменений по инициативе “снизу”".

"В Украине работает около тысячи социальных предприятий, и их количество ежегодно растет, - комментирует Артем Корнецкий, кандидат экономических наук, преподаватель социального предпринимательства, основатель School of ME (Школа вдумчивого предпринимателя). - В мире есть опыт, когда социальные предприятия коренным образом изменяют экологическую ситуацию в регионе. Например, Water.org дает кредиты на оборудование по добыванию воды в Африке. Стремительно растет бизнес солнечной энергетики".

Trava.UA: как черная полоса стала взлетной

Trava.UA выращивает лекарственные растения и специи на границе Киевской и Житомирской областей. У основателя социального предприятия Максима Потапчука история началась с деда, от которого ему достался семейный даром целительства.

Хакатон: презентация Максима Потапчука

"Еще маленьким наблюдал, как дедушка с бабушкой сеют и собирают лекарственные растения, сушат и создают из них продукты, благодаря которым люди не болеют и быстро выздоравливают. До сих пор встречаю тех, кто вспоминает добрым словом моих предков и рассказывает историю своего исцеления: "Максим, Федор Потапчук – ваш дед? Так благодаря ему у меня уже дети старше вас. Никак не могла забеременеть, пока чаи с душицей не стала у него покупать", - с гордостью рассказывает основатель Trava.UA.

Прадед Максима также делал добрые дела и поставлял собственноручно сделанные лекарства армии Украинской Народной Республики, которая отмечает в этом году 100 летний юбилей.

"По специальности я экономист-юрисконсульт, до 2014 года жил в Донецке и зарабатывал благодаря собственному бюро переводов с иностранных языков и другим направлениям работы. Травничество и благотворительность были как хобби. За год до войны решил начать травяной бизнес, но на пути стала оккупация родного города и полученные ранения. Дальше была вынужденная эвакуация в Киев, больницы, выздоровление, старт волонтерской деятельности и основание общественной организации "Либере Либерати", впоследствии возглавил Краматорский центр скаутской организации ПЛАСТ", - рассказывает МаксимПотапчук.

В 2017 году появилось понимание важности сочетания бизнеса с помощью детям. Стало очевидно, что волонтерская деятельность без финансовой поддержки большей частью неэффективна, поэтому нужно учиться самому привлекать средства на добрые дела. Направлять инвестиции из чистой прибыли собственного бизнеса в развитие образовательных детских проектов для меня было идеальным решением. В тот же год начали с единомышленниками первые шаги к бизнесу и получили первый положительный агроопыт на собственной земле", - объясняет свою мотивацию Максим Потапчук.

Дальше продолжался процесс рождения и формирования команды, мозговой штурм, написание стратегии социального предпринимательства, разработка бренд-бука. В итоге 1 марта 2018 года стартовал интернет-магазин в Фейсбуке.

Бизнес-инновации – социальные трансформации

В команде социального предприятия, кроме Максима Потапчука, еще трое участниц. Татьяна Луговая отвечает за маркетинг.

"Сейчас мы практикуем бартерные отношения, и это очень удобно. Наши чаи мы "конвертировали" в полезные гаджеты. Есть договоренность об обмене фитонапитков на подержанный сельскохозяйственный инвентарь, продукты питания, канцелярские товары и тому подобное. Полноценные продажи начнутся, когда запустим мощный интернет-магазин Тrava.UA. На этом этапе мы инвестируем все ресурсы в свой бренд, - рассказывает Татьяна Луговая.

"Прежде чем взять высокий старт в продажах, проводим маркетинговые исследования и первые продвижения продукции на рынок: благотворительные ярмарки, презентации. Неоднократно проводили дегустации чаев на театральных спектаклях киевского "Честного театра". Также презентации немецких партнеров на их локации в Киеве и в Авдеевке на фестивале "Авдеевка ФМ", - рассказывает Татьяна об особенностях маркетинговой стратегии Тrava.UA.

Травочаи двинутся на Восток и в декабре этого года на масштабную акцию, которую готовит фолк-рок-группа "Мандри". Лидер коллектива Фома (Сергей Фоменко) пока не открывает тайны, что же это будет за акция, но уже анонсирует, что ее участники получат целебные подарки от Тrava.UA. Для самого Фомы это будет первое вдумчивое знакомство с украинской традицией чаепития: "В моем сумасшедшем ритме жизни успеваю пить разве что зеленый чай и кофе. Я же все время в самолетах или за рулем. Вот и сейчас еду в Киев из Ворохты. Там украинско-канадская организация проводит реабилитационный курс для наших воинов и их семей "Повернення". Я играл музыку, поэтесса Елена Задорожная читала стихи. Когда живешь в такой динамике, успеваешь ухватить только то, что быстро и под рукой. Но если есть чай, его надо попробовать. Надеюсь, пакетик травяного сбора достанется и мне".

Уже на первом году существования Trava.UA есть что рассказать не только о своем бизнесе, но и о социальных инвестициях.

"Дети города Золотого, в Попаснянском районе Луганской области, получили от социального предприятия четыре десятка книг, раскраски, скакалки, с которыми прыгали все лето, а еще – материалы для творчества, - рассказывает Надежда Рыжук, проект-менеджер Международного волонтерского проекта "Вышивані мрії", который воплощает Trava.UA.

Пласт г.Краматорск

Еще, по словам Надежды, обеспечили рабочими материалами и книгами воспитанников Северского Центра культуры (Донецкая область). Помогли основать музейную библиотеку в селе Александро-Калиново, закупив книги по вышивке и подарили литературу из собственных фондов. С сентября 2018 начали инвестировать в развитие Краматорского отделения скаутской организации Украины ПЛАСТ: обеспечивают школьников-скаутов чаем, профинансировали трансфер 35 красных дубов с Черниговщины в Краматорск.

"Мы хотим научить детей и селян зарабатывать, что бы не случилось. Потому что сильная нация та, которая не боится"

Такая, по словам Максима Потапчука, социальная миссия Trava.UA. Дети-участники проекта "Вишиті мрії" изучают основы предпринимательства и экологии, родные обычаи и традиции. Их изделия уже видели и покупали посетители выставок-ярмарок в Верховной Раде Украины и во многих городах Украины, в Хорватии и Словакии.

Воспитанники Северского Центра культуры принимают участие в проекте "Вишиті мрії"

Двести семьдесят семь детей на Донетчине и Луганщине благодаря "Вишитим мріям" научились создавать своими руками то, что уже готов приобрести покупатель. "Несколько видов наших чаев и специй мы фасуем в детские поделки-мешочки. 25 гривен с каждой проданной хендмейдовой упаковки мы инвестируем в "Вишиті мрії" - ткань, нитки, фурнитуру и книги для творчества", - объясняет Максим Потапчук. В дальнейшем планируют регулярно инвестировать 15% чистой прибыли в этот детский проект.

Чайные сборы Trava.UA выращиваются и компонуются в собственной усадьбе. "Двадцать восемь видов растений: мяту, душицу, крапиву, мать-и-мачеху (подбел), зверобой, тархун, шиповник, календулу, кориандр, - мы растим так, чтобы наши сборы были действительно экологически чистыми и здоровыми. Такой же подход применяем и к упаковке: только бумага, никакого скотча или ламинирования – чтобы не загрязнять Землю", - говорит Максим Потапчук.

"Каждый клиент может сформировать уникальный контент и получить неповторимую сумочку для целебного чая. Мы предлагаем то, чего нет ни у одного другого производителя эконапитков: консультацию диетолога и фитотерапевта, конструктор чаев. Если у клиентов есть желание заменить один из компонентов чая на другой, например: не все любят мяту и вместо нее мы предлагаем мелиссу, или ягоды облепихи вместо шиповника", - объясняет он.

Кроме инвестиций в окружающую среду и детей, Trava.UA видит свою социальную миссию в развитии малого аграрного бизнеса на Востоке и в Украине в целом. "Мы хотим привлечь к нашему делу сельские хозяйства-партнеры. Дадим им технологии, будем контролировать, чтобы они работали по нашим стандартам качества. Такой опыт мы изучали в Турции", - делится планами Мария Ласкова, координатор по развитию агро-проектов Trava.UA.

Фитобизнес: наука, стандарты и философия

Trava.UA сотрудничает с научно-исследовательскими учреждениями. Планирует закупать сертифицированный посадочный материал, консультироваться по производству травяных сборов. Следующий урожай планируют сертифицировать.

"Чтобы купить качественный фиточай или специи, стоит смотреть на маркировку, просить у продавца сертификат качества, - обращает внимание Людмила Глущенко, кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе Исследовательской станции лекарственных растений Института агроэкологии и природопользования национальной академии аграрных наук Украины. – Экопродукция, органические чаи – это не все, выращенное в деревне. Чтобы называть свой товар экопродуктом, производитель должен отвечать требованиям к зонам и условиям выращивания, оригинальности и постоянству состава травяного сбора".

"Только за счет внутриотраслевой конкуренции возможно устойчивое развитие травяного бизнеса. Но прежде чем выращивать лекарственные травы, следует осознать, что это не просто заработок или чай в ярком пакете. Это немалые научные достижения украинского пантеона исследователей лекарственных растений, которых опрометчиво стали забывать на библиотечных полках. Чего только стоит врач-исследователь полковник Юрий Груша или академик Андрей Гродзинский. Русскоязычный энциклопедический справочник "Лекарственные растения" под редакцией Гродзинского уже 28 лет считается эталоном во многих странах мира", - резюмирует основатель Trava.UA Максим Потапчук.

Чтобы фиточай был целебным, мало вырастить его на чистой земле. Чистыми и конструктивными должны быть мысли предпринимателей-травников. "Наш лозунг: "Экологически чистая продукция, инвестиции в культуру и развитие детей" - не просто направление бизнеса, это философия, по которой мы живем", - утверждает Потапчук.

Леся ЯРОШЕНКО, информационный менеджер проекта "Социальное предпринимательство: достижение социальных изменений по инициативе “снизу”", который воплощается при финансовой поддержке Европейского Союза