Македонский рецепт Евроатлантической интеграции – результат превыше всего

23 октября, 2018, 12:41

Современная реальная политика - не место для "розовых пони". Процесс переименования Македонии и уроки для Украины

Поздно вечером, практически уже ночью, в пятницу, 19 октября македонский парламент дал старт процессу переименования страны. Дебаты в парламенте начались еще за несколько дней до этого, но на голосование вопрос не выносился – не хватало голосов.

Только накануне выходных правящая коалиция смогла заручиться дополнительной поддержкой отдельных депутатов из оппозиционных фракций. Результат – ровно столько голосов, сколько нужно для принятия решения - 80, две трети состава парламента, Конституционное большинство.

Голосовали сначала в электронном режиме, нажимая кнопки. Но потом, по требованию оппозиции, сделали поименное голосование в формате переклички. Ведущая с трибуны зачитывала имя депутата, а политик с места отвечал – "за" он или "против". Парламентарии из оппозиции при этом демонстративно поднялись со своих мест и стали под стеночкой. Но и голосование таким образом дало те же результаты – 80 депутатов согласились на начало процедуры имплементации договора с Грецией об изменении названия страны.

Македонско-греческое соглашение по переименованию бывшей югославской республики было подписано летом этого года. После 27 лет споров, игнорирования требований другой стороны и продвижения "своей правды", Скопье и Афины договорились – Македония станет "Северной Македонией". Таким образом, с одной стороны, будет сохранена македонская идентичность македонцев, а с другой – греки тоже должны быть утешены - греческая провинция Македония станет якобы главной Македонией мира (извините за целую кучу тавтологий, но по другому никак эту ситуацию не объяснить).

Переименование бывшей югославской республики, если оно успешно завершится, означает, что Македония сможет стать членом НАТО и ЕС. Именно из-за названия Греция все эти годы блокировала евроатлантическую интеграцию соседнего государства. Теперь ситуация должна кардинально измениться.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас уже заявил, что после голосования в парламенте путь для воплощения соглашения между двумя странами открыт, и теперь соседняя страна может присоединиться к международным организациям.

Победа? Вроде да.

Североатлантический Альянс, Европейский союз и США уже приветствовали решение македонского парламента.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал положительное голосование депутатов "исторической возможностью" для обеспечения членства страны в Альянсе.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политики и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по политике соседства Иоганнес Хан в совместном заявлении отметили, что ждут продолжения дальнейшей реализации соглашения "без каких-либо задержек".

Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науэр подчеркнула "историческую возможность" обеспечить "стабильность, безопасность и процветание во всем регионе".

Все так, и Украина может только позавидовать реальным евроатлантическим перспективам маленького балканского государства. Впрочем, украинцы должны следить за событиями в Македонии не только из-за желания порадоваться за других. Последние события здесь должны многому нас научить. В частности тому, что такое современная реальная политика.

Итак, урок первый, о проваленном референдуме.

Накануне голосования в парламенте вопрос договора с Грецией был вынесен на общенациональный референдум. Македонцы должны были прийти на избирательные участки и ответить, одобряют ли они членство в Европейском Союзе и НАТО, "приняв соглашение между Республикой Македонии и Греческой республикой".

Предполагалось, что подавляющее большинство избирателей скажут "да" - социологические опросы были единодушно оптимистичны. После этого парламент, подчинившись воле народа, автоматически должен был имплементировать все необходимые для переименования страны изменения Конституции. Но буквально накануне голосования в онлайн-медиа и социальных сетях Македонии развернулась мощная кампания за бойкот референдума.

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Технология пропаганды игнорирования оказалась настолько удачной, что в референдуме приняли участие только 37% зарегистрированных избирателей. Утверждают, что за этой деятельностью стояла Россия.

Поэтому суть урока №1 – политические технологии работают и развиваются, а российские политтехнологи все еще способны на эффективные действия.

Соответственно, урок №2 – референдум, который так или иначе касается вступления в НАТО, в условиях мощного гибридного влияния России может только навредить делу. Кстати, это прекрасно понимала власть Черногории, и поэтому страна присоединилась к Альянсу не проводя подобного опроса.

Конечно, если спроецировать количество тех, кто проголосовал "за" - 94% - на общее количество избирателей, становится понятным, что большинство македонцев в самом деле поддержали переименование страны ради евроатлантической интеграции. Но все равно, из-за низкой явки референдум не имел юридической силы – для этого нужно было 50%+1 голос.

После провала референдума македонская оппозиция, партия ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия македонского национального единства), заявила о своем абсолютном неприятии компромисса с Грецией о переименовании страны. Лидер партии Христиан Мицкоски не прислушался даже к прямому обращению к нему помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Весса Митчелла, который в открытом письме призвал дать возможность депутатам ВМРО-ДПМНЕ самим решить, как голосовать за изменения в Конституцию "без угроз насилием, местью или других форм принуждения".

В результате голосование в парламенте, которое планировалось сделать чисто символическим, приобрело совсем другой смысл – оно стало главной преградой на пути к "Северной Македонии", ЕС и НАТО.

То, что сделала потом македонская власть, четко и бескомпромиссно нацеленная на евроатлантическую интеграцию, должно стать для нас еще одним важным уроком. Если использовать эвфемизмы, то урок №3 можно назвала так: "Политика - не место для розовых пони".

Премьер-министр Зоран Заев в начале парламентского обсуждения конституционных изменений заявил о намерении властей помиловать оппозиционеров, которые ранее были привлечены к уголовной ответственности.

27 апреля 2017 года члены оппозиционной ВМРО-ДПМНЕ принимали участие в силовом захвате парламента – они протестовали против избрания спикера от албанского меньшинства. Тогда протестующим действительно удалось ворваться в сессионный зал и даже избить нескольких политиков из нынешней правящей коалиции, включительно с нынешним македонским премьером, лидером Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Заевым.

Дело "27 апреля" сейчас рассматривается в суде, десяткам людей, в том числе и депутатам, предъявлены обвинения. Но накануне голосования по конституционныхм изменениям трех парламентариев, которые являются фигурантами этих дел, выпустили из-под домашнего ареста, и они сначала нажали кнопки "за", а потом еще и голосом подтвердили свой выбор.

Еще два человека, также поддержавших это решение, по данным медиа, якобы получили шанс избавиться от обвинений в коррупции.

И еще с несколькими парламентариями договорились другим путем (говорят разное).

В итоге были собраны голоса, которых не хватало для начала процесса имплементации соглашения с Грецией.

Россия, которая уже праздновала победу в сохранении блокады евроатлантической интеграции Македонии, была просто шокирована. Достаточно сказать, что заявление о македонских событиях МИД РФ выдал лишь через трое суток после голосования в македонском парламенте, - вечером 22 октября. Конечно, были выходные, но такой уж слишком большой временной лаг говорит о том, что в Кремле явно не было "домашней заголовки" на случай, если "что-то пойдет не так", и депутаты проголосуют "за".

В своем заявлении российское ведомство "валит" все на американцев. Оставим это утверждение без комментариев, но усвоим урок №4: США времен Трампа целенаправленно работают на результат и требуют того же от своих партнеров. Об этом надо помнить, в первую очередь, официальному Киеву, который, кажется, иногда пытается то затянуть какое-то решение, то протрактовать его по-своему... Все, теперь "не прокатит".

Что касается Македонии, то победа, с которой уже успели поздравить, является только частичной, хоть и самым важным этапом, но не единственным, на еще довольно длинном и тяжелом пути переименования страны. Одним из следующих заданий является еще одно голосование конституционного большинства в парламенте. Вроде беспокоиться не о чем, но ситуация остается довольно непростой.

"Перебежчиков" уже со скандалом исключили из ВМРО-ДПМНЕ, а в обществе началась травля тех, кто проголосовал "за" изменение названия страны. Македонские правоохранительные органы в отдельных случаях даже открыли уголовные дела по угрозе на Фейсбуке, а местные журналисты придумали новое выражение: "вербальный Линч", то есть суд Линча.

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И это, как кажется после заявления МИД РФ, еще "ягодки". Россия явно не собирается отдавать Македонию "в лапы НАТО", а македонская власть и Запад не планируют отступать от планов по евроатлантической интеграции. Маленькое балканское государство ждут новые потрясения, а нас – новые уроки, которые мы должны изучить, если действительно хотим всерьез продвигаться на пути евроатлантической интеграции.