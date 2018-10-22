Виталий Портников: на Беларусь может напасть только Россия

22 октября, 2018, 13:51

Портников Виталий

Выздоровление белорусского общества начнётся с осознания этого простого неопровержимого факта

Новый российский посол в Беларуси Михаил Бабич заявил, что Кремль будет рассматривать нападение на Беларусь в качестве агрессии против самой России.

Именно так Бабич прокомментировал консультации относительно размещения американской военной базы на территории Польши у границы с Беларусью. О необходимости создания такой базы президент Польши Анджей Дуда говорил своему американскому коллеге Дональду Трампу во время своего недавнего визита в Вашингтон.

Однако Варшава стремится к появлению американской военной базы не для того, чтобы напасть на Беларусь, а для того, чтобы надёжно защититься от белорусского "союзника" - авторитарной непредсказуемой России. Из всех соседних стран Россия - единственное государство, которое угрожает суверенитету Беларуси, является врагом этой страны и ее народа и даже не пытается это скрыть.

Судите сами. На территории Беларуси находится мощная российская военная группировка, которая способна в ограниченное количество времени преодолеть сопротивление белорусских вооружённых сил, уничтожить их и создать условия для аннексии Беларуси Россией.

В Москве не скрывают своего пренебрежительного отношения к белорусской истории, языку, народу. Российский правитель Владимир Путин уже предлагал белорусскому диктатору Александру Лукашенко присоединяться к России "областями". То есть Кремль отказывает белорусам даже в том статусе - весьма ограниченном, кстати - который имеют в составе России татары или буряты.

Невежественные русские шовинисты просто не считают белорусов отдельным народом - как и украинцев, кстати.

Понятно, что сейчас, когда Беларусью правит Лукашенко, Кремлю не нужно оккупировать соседнюю страну. Однако никакая диктатура не вечна. Если следующий президент Беларуси не сможет стать таким же гарантом цивилизационной деградации этой страны, России никто и ничто не помешает использовать армию и ликвидировать Беларусь. А гауляйтером назначить какого-нибудь Бабича - не впервой.

Поэтому единственный потенциальный агрессор для Беларуси - Россия. Выздоровление белорусского общества начнётся с осознания этого простого неопровержимого факта. Ну а после этого осознания придётся просто ждать. Ждать окончания диктатуры Лукашенко и ослабления России - после чего возникнут условия для изгнания российских войск с белорусской земли, надёжного закрытия границы и присоединения Беларуси к НАТО. Американская военная база должна быть не в Польше. Она должна быть в Беларуси.

Только в этом случае государственность Беларуси и будущее белорусского народа будут обеспечены. В противном случае я не дам за них и ломаного гроша.