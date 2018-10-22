Поющие олени и мускулистый дед. 16 навязчивых реклам, которые трудно забыть

23 октября, 2018, 11:27

Фраза "А я на море" - символ лучшей отпуска для украинцев, а песня из рекламы Coca-Cola стала знаком о том, что "праздник приближается". Как менялась реклама за времена независимости Украины

Еспресо.TV ко Дню рекламиста собрали самые популярные ролики, которые надолго цеплялись не давали спокойно заснуть.

"Праздник приближается" з Coca Cola

Год: 1995

Волшебные грузовики с нарисованными на них Санта-Клаусами, которые дарят всей планете праздничное настроение.

Все началось 23 года назад. В Coca-Cola захотели сделать особую рекламную кампанию в новогодне-рождественские праздники. Креативное агентство W.B. Doner приняли решение создать новогодний караван.

Для съемок ролика выбрали лучшие грузовики и украсили их 30 тыс. праздничных лампочек со спецэффектами, за которые отвечала компания Industrial Light and Magic, и изображениями Санты.

Реклама сразу стала хитом, а впоследствии - одним из символов прихода новогодних праздников.

Новогодние поищие олени в DJuice

Год: 2007

Песню из этой рекламы напевали еще очень долго после того, как она исчезла с экранов. В этом ролике - все мыслимые и немыслимые усилия работавшей над ним креативной группы.

Главные герои видео - олени, исполняющие радостную песню, а Дед Мороз - играет для них на пианино. Они рекламируют новый тариф мобильного оператора DJuice, который запустили к Новому году.

"А я на море" с Джинс

Год: 2007

"А я на море!" - культовая фраза, которую подарила реклама мобильного оператора Джинс. Хотя прошло более 10 лет, но ее до сих пор используют, когда хотят похвастаться классным отпуском. А то и вообще переиначивают на свой лад, чтобы рассказать о состоянии своих дел.

После того, как запустили эту рекламу, появилась целая песня. Ее написал группа Тартак.

Верка Сердючка і Semki

Год: 2010

Слоган видео о семечках Semki - "С семками свое счастье не прощелкаешь!". В серии роликов об этой марке снималась звезда украинского шоу-бизнеса Верка Сердючка вместе со своей "мамой".

Для ролика написали более 20 сценариев. На съемках же часто все шло не по плану: часто фразы для рекламы придумывали прямо на съемочной площадке.

Mr. Proper и волшебная мелодия

Год: 2011

Лысый мужчина в белых футболке и брюках появляется сразу после волшебного "пароля". Его зовут Мистер Пропер, и, по словам из рекламы, с ним "веселее, убирать вдвое быстрее".

К сожалению, вызвать этого человека в реальной жизни не удавалось, однако в рекламе он действительно блестяще справлялся со своей работой.

"О, Palmolive, мой нежный гель"

Год: 2011

Ремейк песни Софи Элис-Бекстор о жидком мыле Palmolive звучала не только с экранов, но и из уст почти всех украинцев. Строки "О, Palmolive, мой нежный гель!" цеплялись мгновенно, поэтому не напевать их было трудно.

В 2018 году появился не менее въедливая реклама.Тепер в рекламе мыла просят не съесть его. Песня очень запоминается, поэтому просьбу производителей вы точно не забудете.

"Я на коне" с Old Spice

Год: 2011

Насыщенность рекламы дезодранта Old Spice, кажется, била все рекорды. Динамичное превращение ванной комнаты в яхту на море, ракушкек - в билеты на "вашу любимую штуку" и бриллианты, и в конце концов появление красавца на коне сбивали с толку. Но реклама запомнилась на годы.

"Карпатська Джерельна" и мускулистый "дед"

Год: 2015

Не с первого раза аудитория запомнила, что именно рекламировали в ролике. Все из-за "дедушки" с атлетической фигурой. Однако позже вместе с "идеальным образом" мужчины в памяти запечатлелся и сам продукт - минеральная вода "Карпатська Джерельна".

Пичужки-копейчужки в "Фокстрот"

Год: 2015

Одна из самых милых реклам последних лет - это ролики с Копейчужками от "Фокстрот". Копейчужки - это небольшие зеленые птички, по форме похожи на копейки. Рекламы с ними обычно были смешными и ненавязчивыми, однако хорошо запоминались. "Копейчужка" стала лучшим проектом украинского ритейла по версии Effie Awards Ukraine-2015.

Аромат кофе Jacobs Monarch

Чтобы подразнить кого запахом, нужно рукой слегка "направить" поток воздуха в сторону другого человека. Этому украинцев научила реклама кофе Jacobs Monarch. У компании вышел целый ряд роликов, которые показывали аромат кофе. После них трудно не представить, что рядом стоит чашка свежесваренного кофе.

Рифмованые поздравления от Comfy

Год: 2018

Магазин бытовых товаров Comfy все чаще удивляет своими рекламами. К Международному дню защиты прав женщин они создали целую серию стихотворных поздравлений. Кто-то посчитал их примитивными, а кому-то они казались точными и смешными.

А совсем недавно появилась реклама-пародия на хиты группы "Аква Вита". Ретро-ролик рассказывает о большом выборе смартфонов в магазине.

"Аптека Низких Цен" і критика соцсетей

Год: 2018

В рекламе "Аптека низких цен" провизоры в восточных нарядах танцуют и поют о скидках и новой акции "Трахтибидох" в аптеке. У них время от времени появляется борода, как у Хоттабыча.

Также в клипе есть маленькая девочка, на фоне которой появляются положительные комментарии об аптеке и товарах, в частности, о презервативах и лубрикантах.

Украинцы написали возмущенные комментарии о видео.

"ДНО пробито Я думал, что видел самую бессмысленную рекламу, но тут автор переплюнул всех", "Я порезала дисконт этой аптеки, больше ни ногой, пусть сами жуют эти таблетки", "Что они принимали" по акции "перед тем, как выпустить эту рекламу? "," Дно разума ", - прокомментировали в Facebook.