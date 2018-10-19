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Законодательный спам - 2: ТОП абсурдных законопроектов Верховной Рады

Кто больше всего использует законодательную деятельность для самопиара и какие отговорки народные избранники имеют для объяснения своих законодательных фантазий в продолжении расследования журналиста программы "ШУСТРОВА LIVE" Дмитрия Костюка

Депутаты регистрируют законопроекты, предусматривающие замену копейки на рубль, обязательства читать "Отче наш" на пленарных заседаниях или запрет на проявление какой-либо сексуальной ориентации.

Эффективность работы парламентариев восьмого созыва оказалась значительно ниже предшественников - лишь 12% законодательных инициатив стали полноценными законами. Об этом свидетельствуют результаты исследования гражданской сети "Опора". Эксперты проанализировали 3,5 года работы парламента и также пришли к выводу, что количество принятых законов из года в год существенно снижается.

Низкое и их качество. Законы часто поспешно принимают "за основу и в целом", а потом еще долгое время вносят в них необходимые правки, - рассказывают в "Комитете избирателей Украины".

"Законы, которые принимает парламент, 80% из них - это законы по внесению изменений в предыдущие законы. Это никакие не новые законодательные акты", - говорит аналитик "Комитета избирателей Украины" Денис Рыбачок.

На снижение эффективности работы парламента влияет и рост количества законодательного спама. Много своего времени парламентарии тратят на рассмотрение нереальных к исполнению законопроектов.

"Если будет подан закон об отмене силы притяжения, мы что должны его регистрировать? И превращать парламент, простите, дискридитируя его до самого конца?" - с таким вопросом глава парламента Андрей Парубий на одной из согласительных советов обратился к Юлии Тимошенко, которая требовала зарегистрировать постановление об увольнении премьер-министра Владимира Гройсмана в обход норм закона "О Кабмине".

По словам Парубия, значительную часть депутатских инициатив просто не регистрируют, чтобы не наносить ущерб имиджу парламента. Так, в регистрации отказали народному депутату Сергею Каплину, автору проекта странного постановления о не поддержке и осуждении оскорбительных высказываний отдельных украинских публичных деятелей в адрес Дональда Трампа.

Чем руководствовался депутат, предлагая Верховной Раде извиниться перед Президентом США?

"Геополитика и дипломатия - это такая тонкая вещь, знаете, она тоньше даже чем половой орган у комарика, понимаете, там не нужно делать лишних движений", - объясняет свои мотивы Сергей Каплин.

Проект Каплина не зарегистрировали из-за "непрогнозируемых политических последствий" от его принятия. А "Комитет избирателей Украины" разместил его под номером один в списке абсурдных законопроектов. Случаи, когда народные избранники регистрируют проекты законов в сферах, где они не являются специалистами, не редкость. Интересную инициативу предложил бывший министр здравоохранения Олег Мусий - заменить копейки на рубли.

 

"Абсолютно правильная законодательная инициатива, те, кто знает украинскую историю и историю украинской гривни, прекрасно понимают, что происхождение «рубль» как отрубленная часть гривни - это была часть гривни во времена Киевской Руси", - уверяет депутат.

И действительно, во время монгольского нашествия в XIII веке гривни делили, рубя их пополам. Однако такие "рубли" появились уже в эпоху феодальной раздробленности Руси и не в Украине, а на землях, ныне принадлежащих Российской федерации. В частности, в Новгороде. Знает ли об этом автор законопроекта?

"Украина имеет полное историческое право считать Новгород историческими землями Киевской Руси, я так считаю тоже", - отвечает Мусий.

Эксперты Верховной Рады проект Мусия не поддержали, в том числе указав, что ему не хватает "обоснования прежде всего с экономической точки зрения".

Народный депутат из Тернопольщины Олег Барна предложил запретить проявлять публично любую сексуальную ориентацию и установить административную ответственность за изготовление и распространение информации или публичные действия, которые могли бы быть восприняты как пропаганда любого вида сексуальной ориентации человека. В частности, по логике законопроекта, это: любые открытые собрания, телепередачи, кинофильмы, выставки художественных картин, статьи в газетах, книги и даже посты в сети Интернет.

Законопроект мажоритарщика отклонил Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова. Не нашел он поддержки и среди парламентских экспертов, разглядели в его содержании даже запрет брака. Зато не поняли, как депутат предлагает наказывать нарушителей.

"Законопроект не приняли, потому что очень многие являются такими, кто имеет ненормальную ориентацию, нетрадиционную. К большому сожалению, проблема в двойных стандартах, в том числе, наших парламентариев", - объясняет фиаско Олег Барна.

Народные избранники заботятся о нравственности не только народа, но и своих коллег. Оппоблоковец Юрий Мирошниченко и еще 8 народных депутатов из разных фракций предложили всем парламентариям читать "Отче наш" сразу после открытия пленарных заседаний. В законопроекте установлена ​​даже "очередность чтения молитвы".

Однако в Главном научно-экспертном управлении парламента пришли к выводу, что "установление на законодательном уровне обязательного публичного чтения христианской молитвы может рассматриваться народными депутатами, которые исповедуют другие религии, как нарушение их равноправия с депутатами-христианами".

В конце концов, эксперты признали законопроект неконституционным.

Статья 35 Конституции Украины гласит: "каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Никакая религия не может быть признана государством как обязательная"

Депутатские фантазии, противоречащие нормам законодательства и имеющие негативные выводы экспертов Верховной Рады и Министерства финансов, исчисляются тысячами.

"В парламенте есть депутаты, которые подали более 100 законодательных инициатив и ни одна из них не была поддержана. Они прекрасно понимают, что большинство из них не имеет шансов быть принятыми", - рассказывает аналитик "Гражданской сети" Опора "Анатолий Бондарчук.

В Топ-5 народных депутатов, которые "пишут в стол", вошли внефракционный Евгений Мураев и четыре парламентария от "Оппоблока". В общем, только 9% инициированных депутатами этой фракции законопроектов стали законами.

"Оппозиционный блок" - лидер рейтинга по популизму, составленного "Комитетом избирателей Украины»: 53% его законопроектов невозможно реализовать. Сопредседатель фракции Александр Вилкул считает, что результаты исследований предвзяты.

"Они нас везде будут ставить кем угодно. Цель одна - они понимают, что мы единственная реальная опозиция в нашей стране, которая способна победить", - предполагает депутат.

Между тем, коллега Вилкула по фракции Игорь Шурма признает, что народные депутаты используют законодательную деятельность с целью самопиара.

"Все используют популистскую социальную риторику с приближением к выборам, это правда, это все политические силы. Все вносят законопроекты время от времени очень и очень нереальные. Это тоже правда", - говорит он.

Законодательный спам - это не только нереальные для выполнения инициативы, но и многочисленные выступления депутатов в сессионном зале на произвольные темы, не касающиеся рассматриваемых законопроектов.

"Фактически выражают свои мысли на какую-то произвольную тему. Последний пример - обсуждение в пленарном зале вопроса Центральной избирательной комиссии. И Олег Ляшко два слова буквально говорит о ЦИК, а дальше начинает вспоминать о моратории на продажу земли, о преступной власти и такие вещи", - рассказывает аналитик "Комитета избирателей Украины" Денис Рыбачок.

Каждый пленарный день, несмотря на то, какие вопросы рассматривают, Олег Ляшко вместе со своей радикальной командой выходит к трибуне Верховной Рады. 1104 выступления Олега Ляшко - это почти 39 часов речей и абсолютное лидерство среди парламентских ораторов.

        

Ближайший конкурент Ляшко - тоже радикал, Виктор Галасюк, говорил почти вдвое меньше времени. Старается не отставать от лидеров и Юлия Тимошенко, занимающая в рейтинге седьмое место. 274 выступления, на которые ушло 9 часов работы парламента. С недавних пор она берет слово с трибуны, чтобы зачитать свои предвыборные обещания.

Народные избранники не ограничены в своем законотворчестве. Они могут выносить на рассмотрение Верховной Рады любое количество законопроектов любой направленности.

"Если завтра народный депутат захочет подать законопроект о том, что черный цвет - это на самом деле белый цвет, он этот законопроект подаст и никто в этом не сможет остановить. Неважно какой в нем смысл, главное что его же все равно должны рассмотреть", - отмечает Денис Рыбачок.

Несмотря на рекордное количество законопроектов, а их в нынешнем парламенте зарегистрировали уже более 12 000, эффективной работу Верховной Рады не назовешь - лишь 12% из законопроектов становятся законами. При этом значительная часть депутатских инициатив - это низкокачественный законодательный спам с целью самопиара или банальная предвыборная агитация.

              

 

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