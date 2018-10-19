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Фасолевое рагу и паштет

Рецепт недели от Алекса Заклецкого - фотографа, эколога и гастроблогера. Как быстро и сытно покушать, чтобы не тратить на кухне последние теплые дни осени

Осень вдруг расщедрилась на невероятно цветные дни. В такие дни не хочется ни одной лишней минуты сидеть дома, а хочется гулять, вдыхая ту невероятную смесь запахов, которые бывают только осенью.

Именно поэтому я предлагаю вам два очень простых рецепта, которые я бы охарактеризовал как "Еда мужская 2 кг" - готовится она достаточно быстро, сохраняется долго и к тому же она вкусна, питательна и ее не стыдно взять с собой на пикник в качестве домашнего лакомство, чтобы угостить компанию.



Фасолевое рагу

Казалось бы, что фасоль-довольно скучная еда. Но и ее можно приготовить достаточно вкусно и изысканно.

Нам понадобится:

  • Фасоль моченая 400-500 г (или две банки консервированной - 825 г)
  • Лук 750 г
  • Помидоры 800 г
  • Морковь 150 г
  • Красный сладкий перец Паприка 250 г
  • Хмели-сунели 10 г
  • Паприка сушеная 10 г
  • Чеснок 20 г
  • Сухое красное кислое вино типа каберне 200 г


Я обычно замачиваю фасоль с вечера в теплой воде, а на следующий день варю ее в большом количестве воды, но вполне можно обойтись двумя полулитровыми банками консервированной "красноголовой фасоли".

Очень важно, чтобы ваша фасоль не была переварена!

Лук режем кубиком со стороной 1-1,5 см. Кладем в глубокую сковородку и припускаем до стекловидного состояния на среднем нагреве.



Морковь режем соломкой и добавляем к луку.



Пока они обжариваются вместе, рубим крупным кубиком помидоры. Добавляем к остальным овощам, солим, накрываем крышкой. Пусть овощи пустят сок.



Тем временем берем один сладкий перец, режем его длинными кусочками длиной примерно в 3-4 см и добавляем к нашему рагу и добавляем сверху немного соли.

Соль необходима, чтобы все овощи дали сок и начали в нем тушиться. Очень важно закрывать сковороду крышкой, чтобы лишняя влага не уходила.



Туда же добавляем сушеную паприку и хмели-сунели. Перемешиваем.

На доске раздавливаем и немного измельчаем 6 зубцов чеснока. Добавляем к нашему блюду.



Опять все перемешиваем и минуты через 3 добавляем к блюду вареную фасоль.

Для того чтобы блюдо приобрело приятную кислинку, добавляем 200 гр сухого красного вина.

Закрываем крышкой, делаем огонь максимальным и даем блюду вместе протушитися в течение 5-7 минут.

Блюдо можно хранить в течение длительного времени в холодильнике, а можно угостить друзей, но в таком случае вам придется делать вторую порцию.



Печеночный паштет

Это блюдо можно делать парллельно, вам просто понадобится еще одна сковорода, 30-40 минут времени и блендер. Казалось бы, в паштете нет ничего нового. Но я таки попробую вас удивить нежным и изысканным привкусом белых кореньев, шампиньонов и украинских трав.

  • Печень 800 г
  • Корень сельдерея 100 г
  • Корни пастернака 100 г
  • Корни петрушки 100 г
  • Морковь 70 г
  • Лук 350 г
  • Тимьян 2 г
  • Чабрец 1 г
  • Смесь перцев 2 г
  • Кардамон 1 г
  • Чеснок 20 г
  • Шампиньоны 500 г
  • Соль 5 г


Прежде всего, моем печень и режем ее крупными кусками.



На сковородке растапливаем на небольшом огне сливочное масло (чтобы не подгорел фусс).

Закладываем туда печень, чтобы она немного обжарилась.

Нарезаем 250 г лука кубиком и добавляем к печени, когда она немножко прижарилась (обычно хватает 5 минут) и приобрела коричневого цвета. Обжариваем вместе в течение 8 минут.



Корни сельдерея, пастернака и петрушки моем, чистим и режем кубиками со стороной примерно 2 см.

Морковь чистим и режем кусочками размером 3-4 см. Добавляем все это к печени и накрываем крышкой, чтобы оно вместе тушилось в течение 15 минут.



Смесь 1 грамма тимьяна,1 грамма чабреца, перца и кардамона смешиваем с 3 граммами соли и перетираем в ступке, мельнице или кофемолке. Добавляем к нашему блюду. Туда же добавляем еще 50 г сливочного масла. Накрываем крышкой и продолжаем тушить еще 5 минут.

Чеснок давим плоскостью ножа и режем на крупные куски. Добавляем к паштету и даем вместе протомить еще минут 10. Очень важно, чтобы ваша печень именно тушилась в собственном соку и соке овощей, которые мы к ней добавляем, тогда паштет будет насыщен вкусами и довольно пластичный.



Пока доходит паштет, моем шампиньоны, режем на небольшие куски, также режем небольшую луковицу весом примерно 50 г.

Загружаем все это в блендер.

И перетираем до однородной массы.



На сковородке растапливаем 50 г сливочного масла, выкладываем туда пюре из шампиньонов с луком и начинаем обжаривать на интенсивном огне. Через 7-10 минут добавляем смесь тимьяна, молотого перца и соли по вкусу и даем ему упаритися в течение 12-15 минут на небольшом огне.



Тем временем тушеную печень с овощами перетираем блендером в паштет.

Выкладываем на сковородку, где жарится наше грибное пюре, и перемешиваем все вместе и прогреваем.



Подавать паштет и рагу можно украсив листиком петрушки, с бокалом красного сухого вина. А можно взять с собой вместе с томиком Лины Костенко и отправиться наслаждаться осенними пейзажами.


 

Вечірній сон закоханого літа
і руки, магнетичні уночі.
Вродлива жінка, ласкою прогріта,
лежить у літа осінь на плечі.

Дозріла пристрасть до вогню і плоду.
Пашить вогнем на млосному щаблі.
І торжествує мудрий геній роду
всього живого на живій землі.

Ще літо спить, а вранці осінь встане —
в косі янтарній нитка сивини,
могутні чресла золотого стану,
іде в полях — вгинаються лани.

Близнята-зерна туляться в покоси,
біжить юрба червонощоких руж,
сплять солодко черкуси-негритоси,
біляві яблука і жовта раса груш.

Рве синій вітер білі посторонці.
А в серце літа — щедрий сонцепад.
І зливками розтопленого сонця
лежать цитрини, груші й виноград.

Загусне промінь в гронах перегрітих.
А ляже сніг на похололі дні —
жагучий сон закоханого літа
в холодну зиму бродить у вині!

Лина Костенко

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