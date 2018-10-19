Фасолевое рагу и паштет
Осень вдруг расщедрилась на невероятно цветные дни. В такие дни не хочется ни одной лишней минуты сидеть дома, а хочется гулять, вдыхая ту невероятную смесь запахов, которые бывают только осенью.
Именно поэтому я предлагаю вам два очень простых рецепта, которые я бы охарактеризовал как "Еда мужская 2 кг" - готовится она достаточно быстро, сохраняется долго и к тому же она вкусна, питательна и ее не стыдно взять с собой на пикник в качестве домашнего лакомство, чтобы угостить компанию.
Фасолевое рагу
Казалось бы, что фасоль-довольно скучная еда. Но и ее можно приготовить достаточно вкусно и изысканно.
Нам понадобится:
- Фасоль моченая 400-500 г (или две банки консервированной - 825 г)
- Лук 750 г
- Помидоры 800 г
- Морковь 150 г
- Красный сладкий перец Паприка 250 г
- Хмели-сунели 10 г
- Паприка сушеная 10 г
- Чеснок 20 г
- Сухое красное кислое вино типа каберне 200 г
Я обычно замачиваю фасоль с вечера в теплой воде, а на следующий день варю ее в большом количестве воды, но вполне можно обойтись двумя полулитровыми банками консервированной "красноголовой фасоли".
Очень важно, чтобы ваша фасоль не была переварена!
Лук режем кубиком со стороной 1-1,5 см. Кладем в глубокую сковородку и припускаем до стекловидного состояния на среднем нагреве.
Морковь режем соломкой и добавляем к луку.
Пока они обжариваются вместе, рубим крупным кубиком помидоры. Добавляем к остальным овощам, солим, накрываем крышкой. Пусть овощи пустят сок.
Тем временем берем один сладкий перец, режем его длинными кусочками длиной примерно в 3-4 см и добавляем к нашему рагу и добавляем сверху немного соли.
Соль необходима, чтобы все овощи дали сок и начали в нем тушиться. Очень важно закрывать сковороду крышкой, чтобы лишняя влага не уходила.
Туда же добавляем сушеную паприку и хмели-сунели. Перемешиваем.
На доске раздавливаем и немного измельчаем 6 зубцов чеснока. Добавляем к нашему блюду.
Опять все перемешиваем и минуты через 3 добавляем к блюду вареную фасоль.
Для того чтобы блюдо приобрело приятную кислинку, добавляем 200 гр сухого красного вина.
Закрываем крышкой, делаем огонь максимальным и даем блюду вместе протушитися в течение 5-7 минут.
Блюдо можно хранить в течение длительного времени в холодильнике, а можно угостить друзей, но в таком случае вам придется делать вторую порцию.
Печеночный паштет
Это блюдо можно делать парллельно, вам просто понадобится еще одна сковорода, 30-40 минут времени и блендер. Казалось бы, в паштете нет ничего нового. Но я таки попробую вас удивить нежным и изысканным привкусом белых кореньев, шампиньонов и украинских трав.
- Печень 800 г
- Корень сельдерея 100 г
- Корни пастернака 100 г
- Корни петрушки 100 г
- Морковь 70 г
- Лук 350 г
- Тимьян 2 г
- Чабрец 1 г
- Смесь перцев 2 г
- Кардамон 1 г
- Чеснок 20 г
- Шампиньоны 500 г
- Соль 5 г
Прежде всего, моем печень и режем ее крупными кусками.
На сковородке растапливаем на небольшом огне сливочное масло (чтобы не подгорел фусс).
Закладываем туда печень, чтобы она немного обжарилась.
Нарезаем 250 г лука кубиком и добавляем к печени, когда она немножко прижарилась (обычно хватает 5 минут) и приобрела коричневого цвета. Обжариваем вместе в течение 8 минут.
Корни сельдерея, пастернака и петрушки моем, чистим и режем кубиками со стороной примерно 2 см.
Морковь чистим и режем кусочками размером 3-4 см. Добавляем все это к печени и накрываем крышкой, чтобы оно вместе тушилось в течение 15 минут.
Смесь 1 грамма тимьяна,1 грамма чабреца, перца и кардамона смешиваем с 3 граммами соли и перетираем в ступке, мельнице или кофемолке. Добавляем к нашему блюду. Туда же добавляем еще 50 г сливочного масла. Накрываем крышкой и продолжаем тушить еще 5 минут.
Чеснок давим плоскостью ножа и режем на крупные куски. Добавляем к паштету и даем вместе протомить еще минут 10. Очень важно, чтобы ваша печень именно тушилась в собственном соку и соке овощей, которые мы к ней добавляем, тогда паштет будет насыщен вкусами и довольно пластичный.
Пока доходит паштет, моем шампиньоны, режем на небольшие куски, также режем небольшую луковицу весом примерно 50 г.
Загружаем все это в блендер.
И перетираем до однородной массы.
На сковородке растапливаем 50 г сливочного масла, выкладываем туда пюре из шампиньонов с луком и начинаем обжаривать на интенсивном огне. Через 7-10 минут добавляем смесь тимьяна, молотого перца и соли по вкусу и даем ему упаритися в течение 12-15 минут на небольшом огне.
Тем временем тушеную печень с овощами перетираем блендером в паштет.
Выкладываем на сковородку, где жарится наше грибное пюре, и перемешиваем все вместе и прогреваем.
Подавать паштет и рагу можно украсив листиком петрушки, с бокалом красного сухого вина. А можно взять с собой вместе с томиком Лины Костенко и отправиться наслаждаться осенними пейзажами.
Вечірній сон закоханого літа
і руки, магнетичні уночі.
Вродлива жінка, ласкою прогріта,
лежить у літа осінь на плечі.
Дозріла пристрасть до вогню і плоду.
Пашить вогнем на млосному щаблі.
І торжествує мудрий геній роду
всього живого на живій землі.
Ще літо спить, а вранці осінь встане —
в косі янтарній нитка сивини,
могутні чресла золотого стану,
іде в полях — вгинаються лани.
Близнята-зерна туляться в покоси,
біжить юрба червонощоких руж,
сплять солодко черкуси-негритоси,
біляві яблука і жовта раса груш.
Рве синій вітер білі посторонці.
А в серце літа — щедрий сонцепад.
І зливками розтопленого сонця
лежать цитрини, груші й виноград.
Загусне промінь в гронах перегрітих.
А ляже сніг на похололі дні —
жагучий сон закоханого літа
в холодну зиму бродить у вині!
Лина Костенко
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