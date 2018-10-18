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Виталий Портников: Россия хочет "закрыть" Азов


фото: sputnik
Присоединение к НАТО может оказаться одним из шагов, которые помешают РФ захватить Азов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что его страна "не допустит" прохода кораблей стран НАТО в Азовское море, если эти государства захотят провести совместные военные учения с Украиной.

Лавров напомнил, что согласие Кремля требуется согласно соответствующему российско-украинскому соглашению – и Украина этого согласия не получит.

Слова главы российского внешнеполитического ведомства отражают желание Кремля превратить Азовское море в "русское озеро". Это стремление наблюдалось еще в "вегетарианские" ельцинские времена, когда о захвате Крыма речи не было.

Но даже тогда российские дипломаты на переговорах с украинскими коллегами делали все возможное, чтобы не допустить проведения государственной границы по Азову. Объяснения были привычные, российские – "мы же братья", "там никакой границы никогда не было", "давайте вместе".

Сейчас ясно, что эта "военная хитрость" самозванных "братьев" была нужна только для того, чтобы вытеснить Украину из Азовского моря, создать в этой акватории приоритетные условия для российских военно-морских сил и экономических интересов Москвы в ущерб возможностям соседа. И, естественно, Россию бесит, что Украина даже после оккупации Крыма пытается сопротивляться этой демонстративной наглости.

Не знаю, нужно ли теперь объяснять, почему Москва так борется с возможным – и необходимым для национальных интересов нашей страны – присоединением Украины к НАТО. Ведь это присоединение может оказаться одним из шагов, которые помешают Путину и его подельникам захватить Азов.

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