Сергей Канев: Украина нафарширована однокурсниками чепиг и мишкиных

17 октября, 2018, 12:06

Антин Борковский

Журналист-расследователь The Insider и Bellingcat в эфире Еспресо TV "студия Запад с Антоном Борковским" рассказал об участии ГРУ в химатаке в Солсбери, о причинах его провалов, уровне тех, кто мог отдавать подобный приказ, а также о том, насколько Украина пропитана российскими спецслужбами

Наверное, один из самых сакраментальных вопросов, хотя и наивных, но, зачем это все было нужно делать? В свое время прозвучало немало версий, мол, от запугивания до попытки уничтожения Скрипаля, как человека, который работал с разными натовскими разведками.

Для начала я предлагаю обратить внимание, что задействованы два героя России! То есть, какой должен быть уровень человека, который отдал им приказ, двум героям России!? Кто придумал эту операцию – очень интересно. Где синтезировали "Новичок", откуда его взяли? Что же касается способа, которым это все сделали, и эти "косяки", которых они сделали - это все таки диверсанты. Их учили работать в полевых условиях – подрывать столбы, ликвидировать штабы противников и так далее. А тут городские условия – полно видеокамер, полно глаз и ушей. Но, судя по всему, они расслабились, а потому и столько ошибок.

Я вычислил не только этих двух, я вычислил целую группу людей, которые в одно время приехали с ними в столицу, почти одновременно с ними получили новые документы. Сейчас я их обнаруживаю во многих странах мира – под прикрытием в посольствах, в каких-то торговых представительствах и так далее.

Мне также очень интересно, что они там делают, если их учили как диверсантов, а они работают в посольствах. Здесь у меня – много вопросов.

А какая цель была этой скандальной химической атаки? То есть, кроме самого банального объяснения, то, что сказал Путин, что мол убрали нехорошего человека. Но на самом деле это нонсенс для всех стран, кроме Российской Федерации.

Да. Ну можно выдвинуть такую версию, что заказчик – очень "высокий" человек, очень! Возможно, даже...

Самый высокий в Российской Федерации.

Да. Денег, чтобы проводить еще какие-то войнушки, захватывать территории, практически нет. Нет сил сейчас что-то делать, потому что войска стоят на границе с Украиной, воюют в Украине, в Сирии, вот говорят, еще и в Ливию поехали, в Центральноафриканскую Республику. Поэтому можно предположить, что вот этот "высокий" человек придумал наносить вот такие точечные удары, то есть в кого-то конкретно, а не захватывать территории. Тем более, это было сделано перед выборами президента России, насколько я помню. И все это укладывалось в такую тактику – "подосрать" Запад, извините за мой французский. Ну, вот у меня какая-то такая версия. Сначала я, конечно, думал, предполагал, что, возможно, какой-то там олигарх-беглец заказал ребят, они там устроили эту попытку убийства Скрипалей. Но сейчас я вижу двух героев России и просто так их нанять постороннему человеку практически невозможно.

А как вы оцениваете медицинское образование товарища Мишкина? Благодаря вам и вашим коллегам в принципе и узнали его настоящую фамилию. То есть, он должен был страховать в случае, если бы Чепига или кто-то еще из группы сопровождения неправильно применили химическое оружие в Солсбери?

Я должен сказать, что большую часть этой работы делали Bellingcat и Insider. Я у них был помощником по внутренним делам – какие паспорта хирург Мишкин получил, такой фильм был (смеется, - ред.), какая у него недвижимость была, какие автомобили. Моя задача состояла в этом. В общем все укладывается в логику этого химического теракта. Итак, Баширов-Чепига – это бывший спецназовец, прошедший горячие точки, владеет рукопашным боем. И с ним – медик, который понимает, имеет элементарные знания, как и с чем обращаться. Опять вопрос – где синтезировали, кто синтезировал эту вещь, которую назвали "Новичок" - это все очень интересно.

Насколько я понимаю, вот эти фигуранты дела, по крайней мере Чепига, получил вот эту свою звезду в Украине то ли за какие-то спецоперации в Крыму, то ли на востоке Украины.

Они оба получили звезду Героя за события в Украине, как говорил мой источник, за спасение и эвакуацию с Украины Януковича. К сожалению, я не мог расспросить у него более подробно – где, что, кто еще был. Сами понимаете, мне недавно пришлось выехать из страны. Я, к сожалению, не смог узнать всех подробностей этой эвакуации. Единственное, что он, кажется, сказал, что сначала его хотели вывезти через Донецк, но там не получилось, и они вернулись и через Крым.

Просто я думаю, какого уровня должны быть задачи Баширова и Петрова - они же Мишкин и Чепига – чтобы их так отметили. Я не уверен, был ли в состоянии полковник ГРУ отвечать за операцию по вывозу туши Януковича в Российскую Федерацию, но в любом случае они, очевидно, очень кроваво действовали, возможно, именно в Украине.

Ну мы об этом еще узнаем. И узнаем, в каких еще спецоперациях они принимали участие, и кто при этом погиб. Я вам обещаю. У меня есть источники, с которыми я, еще когда они были лейтенантами, водку вместе пил и женщин любил. Они подросли в званиях, у нас по-прежнему хорошие отношения. И они понимают, куда катится страна, как деградируют вместе со страной силовые структуры. Конечно, они об этом громко не говорят, но как раз мне они честно рассказывают, что происходит, несмотря на то, что показывают по телевизору – флаги, танки, "мы всех разобьем, победим". Нет, на самом деле всего этого нет, и они знают это в совершенстве. Что касается опять же Путина, я, когда разговаривал с мужиками – по моим источникам, - он вообще удивлялись, для чего он заставил рассекретить этих людей? Он нарушил все инструкции, все понятия, категорически нельзя было рассекречивать. Почему это было сделано? Ну, и мне говорят – он специально это сделал, чтобы подставить армию, и в частности руководство ГРУ. Вот о чем он думал, когда сказал – там нет ничего криминального, пусть по телевизору выступят. Просто нет слов! Я не могу понять логику. Что-то сорвалось там? Или он выпил? Или кто-то ему что-то посоветовал?

А ваша внутренняя интуиция вам подсказывает - как много таких мишкиных, чепиг и так далее в принципе сейчас в Украине? Насколько они в свое время, например при Януковиче, влияли на внутреннюю украинскую политику?

Много украинцев, как я посмотрел по своему списку, учились вместе с гру-шниками в военных училищах. Ведь в ГРУ не берут просто с улицы. Нет. Это уже должен быть сформированный офицер, с ним проводят собеседование, выясняют нравственные черты, а уже потом приглашают в ГРУ.

Есть очень много украинцев, которые учились в тех же заведениях. Поэтому можно предположить, что вся Украина просто напичкана друзьями источниками информации, а, возможно, и агентурой.

Даже, возможно, по-дружески они переписываются- "Ну как ты там?", в тех же "одноклассниках". – "Нормально, ну вот, мы сейчас туда-сюда". То есть, это такое сито, скрыть практически ничего невозможно. Хотя я наблюдал за публичной перепиской в "Одноклассниках", между украинским офицером, выпускником дальневосточного какого-то там военного училища и россиянина. И вот он ему пишет – "ты что, сдурел? ну какие мы здесь бандеровцы-пособники Гитлера, вместе же с тобой служили". Тот – "ничего не знаю. Почему вы легли под американцев, бандеровцы?". Смешно, конечно, это все и одновременно горько.

Просто у нас какие-то общие впечатления об ГРУ сложились благодаря книге Резуна-Суворова "Аквариум". И на самом деле, как вся эта дьявольская кухня работает сейчас – мы и не знаем, ведь опыт Суворова – это все-таки опыт 60-х, 70-х.

Нет, конечно, сейчас мир изменился. Много кадровых сотрудников ГРУ, я вижу их аккаунты в сети, они позируют там с девушками, еще где-то. Это живые люди. Они пьют в своих общежитиях и на работе. Часто попадают в криминальные сводки, как правило в статусе потерпевших. Я мало видел, чтобы они кого-то убили, изнасиловали, есть и такое, но преимущественно в статусе потерпевших, - напился – забыл портфель, телефон в ресторане. Напился – забыл портфель в машине и воры его украли. Привел проститутку домой.

Один генерал привел проститутку домой, она его напоила клофелином. Он проснулся через сутки, она у него вынесла ордена, медали и ботинки, там были награды от Каддафи, Башара Асада и так далее.

Они живут в общежитиях, когда учатся, а общежития построены еще в советские времена. Дворы узкие, маленькие, машину поставить некуда, и они порой устраивают между собой драки за эти паркоместа.

Просто вы бросили им вызов, заявив, что имеете наработки определенного количества агентов ГРУ, которые работают, например, в Европейском Союзе. То есть, по сути, вы для них – не только враг, который выступает против их ведомства, вы для них – непосредственная угроза. Насколько я понимаю, если каких-то идеологических врагов они уничтожали всегда, но когда дело доходило до непосредственной угрозы, здесь они включают все свои немалые возможности.

Ну, я всегда был готов к тому, что ко мне приедут, проведут обыски. Я вот с родителями говорил, консультировал как вести себя, если придут с обыском, в частности если будут какие-то провокации. Когда я занялся этими серьезными темами, у меня же дома стоят везде камеры, в машине – два регистратора. Я постоянно наблюдаю, кто и что, что за машины едут следом. Мне пришлось уехать из страны, и впервые я здесь почувствовал, что у меня исчезло это чувство постоянной тревоги и опасности. Вот можете себе представить? Я утром проснулся, когда уже неделю здесь пробыл, – как же хорошо мне здесь! Конечно, не боятся только отморозки. И если они захотят достать меня за мои публикации – а они еще будут и они это знают, я это не скрываю – я, конечно, не сомневаюсь, что они смогут меня здесь достать. Но здесь все уже зависит от меня. Я ко всему готов. Единственное, я причиню неприятностей, если со мной что-то случится, моим старым родителям и людям, которым я помогаю, которым я дорог. Но я держусь. И сколько будет сил, столько и буду работать.