Законодательный спам в Верховной Раде

16 октября, 2018, 14:20

Сколько стоят украинцам некачественные законопроекты и как парламентарии используют законодательную деятельность с целью самопиара, выяснил журналист программы "ШУСТРОВА LIVE" Дмитрий Костюк

Каждый второй зарегистрированный в парламенте законопроект получает отрицательные заключения экспертов Верховной Рады, каждый третий - не имеет одобрение Министерства финансов.

Депутаты Верховной Рады VIII созыва являются абсолютными лидерами среди европейских парламентариев по количеству зарегистрированных законопроектов. Качественный законопроект должен содержать в себе общественно полезную идею и механизм ее реализации, последним элементом часто пренебрегают народные избранники, превращая государствообразующий документ в агитационную листовку.

ВОО "Комитет избирателей Украины" исследовала: депутаты Верховной Рады ежегодно инициируют почти втрое больше законопроектов, чем парламентарии Италии. В пять раз больше, чем Франции. В 8 раз больше, чем Бельгии и Финляндии, в 25 раз больше, чем Великобритании, Исландии и Дании, 39 раз больше, чем в Австрии, 140 - чем в Греции и в 300 – Норвегии и Швейцарии.

Несмотря на рекордное количество законопроектов, а их в нынешнем парламенте зарегистрировали уже более 12 тысяч, эффективной работу Верховной Рады не назовешь - лишь 12% из законопроектов становятся законами. Ведь значительная часть депутатских инициатив – это низкокачественный законодательный спам, - считает аналитик "Комитета избирателей Украины" Денис Рыбачок.

"Сейчас у нас просто законодательное цунами, когда каждый народный депутат работает по принципу "чем больше, тем лучше". Каждый третий законопроект получает отрицательные заключения Министерства финансов, каждый второй законопроект получает отрицательные заключения экспертов Верховной Рады Украины. Даже если бы Верховная Рада Украины сейчас работала в режиме нон-стоп 24 часа в сутки без сна, она бы эти законопроекты все не рассмотрела. Т. е. на это должны уйти годы", - рассказывает эксперт.

Цунами из законопроектов тормозит работу парламента, ведь каждый из них должен пройти огромный бюрократический путь продолжительностью, по меньшей мере, в несколько месяцев перед тем, как попасть на голосование.

Сначала проект закона должен рассмотреть главный профильный комитет. За ним – антикоррупционный, евроинтеграционный и бюджетный комитеты. Одновременно над документом работает Главное научно-экспертное управление парламента, которое дает свое заключение о качестве депутатской инициативы. В конце концов, проект снова возвращается в профильный комитет и только после этого его могут вынести на рассмотрение Верховной Рады.

Таким образом, многие важные для жизни страны проекты не дождутся своей очереди, - рассказывают в "гражданской сети "Опора", которая мониторит деятельность парламента.

"В комитетах прорабатывается около двух тысяч законопроектов. Не факт, что эти законопроекты когда-то будут рассмотрены парламентом", - подчеркивает аналитик "Опоры" Анатолий Бондарчук.

В последнее время возрастает количество так называемых "предвыборных" законопроектов, которые народные избранники регистрируют с осознанием того, что на их реализацию в бюджете не хватает средств, - отмечает генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Один законопроект предполагает увеличить вдвое уровень пенсии, другой законопроект предусматривает все конфискованные средства на таможне направлять на увеличение пенсий. И подобных депутатских фантазий на самом деле есть достаточно много", - говорит он.

Увеличение количества нереальных к выполнению законопроектов заставило голову Верховной Рады Андрея Парубия сделать громкое заявление.

"Я буду инициировать тоже усложнение регистрации законопроектов, чтобы избежать законодательного спама, который, к сожалению, только увеличивается и продолжается", - заявил спикер во время брифинга по случаю открытия очередной сессии парламента.

По мнению Парубия, прежде чем пройти регистрацию, проект закона должен получить поддержку группы депутатов. Парубий предложил установить минимальное одобрение на уровне численности самой маленькой фракции в парламенте. На данный момент это 19 человек. И народные избранники отнеслись к такой инициативе неоднозначно, увидев в ней наступление на права парламентариев.

Проблему законодательного спама преувеличивают – считает социалист Сергей Каплин.

"Меня так же часто обвиняют в определенном законодательном спаме. Но я хочу, чтобы показали мне хотя бы один мой законодательный акт, который имеет признаки спама", - рассказывает нардеп.

Нереалистичным к исполнению эксперты Верховной Рады признали проект закона №7352 авторства Сергея Каплина, который предусматривает повышение минимальной зарплаты до 10 000 грн. При этом в части финансово-экономического обоснования документа указано, что "законопроект не требует дополнительного финансирования из Государственного бюджета". Где же взять деньги на многократное поднятие минималки? Мы спросили у автора идеи.

"Дорогой друг, объясняю тебе популярно: вот если этот микрофон будет изготовлен в Польше, то 25 % его стоимости - это будет твоя зарплата, если ты лично будешь принимать участие в его производстве. В Украине это будет только 6%, 6. То есть у тебя крадут примерно в три раза, в три раза, подчеркиваю", - поясняет Каплин.

В Главном научно-экспертном управлении аппарата Верховной Рады Украины идею Каплина не поняли. Среди прочего, в своем заключении эксперты обратили внимание на то, что законопроект "сформулирован не как нормативный акт, а как партийный документ, о чем свидетельствует, в частности, его преамбула, в которой говорится о том, что "социалисты предложили". Юридический шок вызвало и использование в законопроекте сленге, вроде термина "олигархически-мафська гидра".

В конце концов, исследовав текст документа ученые обнаружили, что увеличение минимального размера зарплаты до 10 000, а пенсии до 5 000 грн не основано на соответствующих расчетах.

"Каплин инициировал законопроект о том, чтобы повысить зарплаты до 10 000 гривен. Сейчас это сделать невозможно. Но народный депутат такой законопроект регистрирует, затем очевидно едет до избирателей и отчитывается, смотрите: "я зарегистрировал законопроект, я сделал все, что от меня зависит, а дальше преступная власть его просто не принимает, а я бы хотел как можно лучше", - предполагает аналитик КИУ Денис Рыбачок.

Бывает и так, что основой к написанию законопроекта для депутата становится не нормативно-правовая база, а, кажется, посты с Фейсбука или Твиттера. Весной прошлого года целый коллектив депутатов, преимущественно из "Радикальной партии Ляшко", зарегистрировал красноречивый проект постановления относительно изменения экономической политики государства с целью "улучшить социальное положение украинцев". Пояснительная записка к нему начинается из сплошного предательства, о "беспрецедентном экономическом спаде" и "затягивании поясов". Наконец, депутаты предложили Антикризисный план развития экономики, что скорее напоминает программу кандидата в депутаты с абстрактными лозунгами. В частности, "совершенствование системы государственного управления", "деофшоризация экономики", "снижение коммунальных тарифов".

Депутаты-радикалы отрицают, что используют право законодательной инициативы для самопиара, однако согласны с тем, что этим грешат представители других фракций.

"Да, действительно, законопроектов слишком много. Их никто не рассматривает. Есть такие, которые просто подаются как механизм блокировки той или иной инициативы, реформы и так далее", - рассказывает Алена Кошелева.

В свою очередь, однопартиец Кошелевой Игорь Мосийчук обвиняет в законодательном спаме президента.

"Очень много спама. Что с ним делать - подавать пример и не спамить. Первым должен бы президент это сделать", - говорит он.

Бывает и так, что проекты законов вообще не предлагают ничего нового. Законопроект №7314-1, авторы - депутаты от Оппоблока Наталья Королевская и Юрий Солод, предлагает обеспечить бесплатным питанием всех учащихся 1-4 классов общеобразовательных учебных заведений. В пояснительной записке инициаторы указывают, что реализация проекта не потребует расходов из Государственного бюджета Украины. Соавтор законопроекта Наталья Королевская объяснила нам, что деньги на реализацию ее идеи должны идти из местных бюджетов.

"До 2014 года дети бесплатно питались в школах и всегда это было финансирование местных бюджетов", - сообщила она.

На самом деле Кабинет министров Украины отменил бесплатное питание для школьников 1-4 классов из малообеспеченных семей не в 2014, как думает депутат, а 18 января 2016 года. Наталья Королевская раскритиковала тогдашнее решение Правительства на партийном сайте почти через два года после его принятия. Самое интересное, что Постановление Кабмина оставило возможность финансировать питание для школьников из местных бюджетов, за что и боролась Королевская в декабре 2017 года.

Согласен с мнением, что парламентарии используют законопроекты для самопиара народный депутат из Житомирской области Борислав Розенблат.

"Очень много делаем лозунгов, много кричим победа, много кричим в чем наши достижения, наконец мы понимаем, что ничего не происходит, жизнь людей не улучшается, а законотворческие инициативы, которые депутаты вносят, они все имеют такой знаете не рекомендательный характер, а вообще популистский характер", - рассказывает народный депутат.

Борислав Розенблат вместе с Павлом Кишкарем, Вадимом Ивченко, Алексеем Ленским и Олегом Куприенко является соавтором законопроекта "О народном контроле в Украине". На четырех страницах пояснительной записке к документу говорится лишь о том, что народ Украины должен контролировать власть. И это очень важно.

"Народный контроль - я думаю, что сегодня носителем власти является народ и народ должен просто оценивать те или иные действия, которые сегодня есть тех или других, опять таки, контролирующих или исполнительных органов власти. Поэтому тут ничего нет удивительного. Если это спам - действительно пусть будет спамом", - признается депутат.

Народ является носителем власти, - так считает не только Розенблат. Статья 5 Конституции Украины гласит: "носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ". Поэтому дополнительные законопроекты с такими полномочиями народа – это действительно спам.

Законотворческая деятельность – важный показатель эффективности работы народного депутата. Похоже, слуги народа решили по этому поводу устроить своеобразные соревнования. Однако, они, кажется, забыли, – мерилом успеха должно быть не количество поданных законопроектов, а их качество.

Насколько качественными являются законодательные инициативы народных депутатов, и кто больше всего использует законодательную деятельность для ума – читайте в продолжении расследования на следующей неделе.