Спецоперация "Раскол"

16 октября, 2018, 19:51

Лариса Волошина

Чем скорее возникнет Украинская поместная церковь, тем скорее снизится угроза кровавых провокаций. И увеличится вероятность изоляции РПЦ

15 октября в Минске прошел синод РПЦ, огласивший, что РПЦ разрывает единство с Константинополем. "На сегодняшнем заседании Священного Синода было принято решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом", - заявил митрополит Иларион Алфеев.

Дальше - больше. Во время выступления в столице Беларуси патриарх Московский Кирилл назвал Украину "вратами в ад". Ну что же, бывает. К слову, Беларусь от окрестил "частью нашей земли". "Белая Русь – это особая часть исторической Руси. Здесь с глубокой древности теплився огонь православной веры. Поэтому Белая Русь связана с самими истоками православной веры на нашей земле", – сказал московский патриарх. Короче, Русский рейх назначил Минск на пост "новая мать городов русских" .

Вот уж не повезло сябрам, так не повезло.

С чего истерика?

Решение Синода Вселенского патриарха от 11 октября 2018 года вернуло ситуацию на 333 года назад и вывело всю территорию Киевской митрополии из-под неканонического контроля Московской патриархии. Следует заметить, что упоминание о Константинопольской юрисдикции над Киевом, и отзыв синодального письма от 1686 года, содержится в Томосе о предоставлении Константинопольским патриархатом автокефалии Польской православной церкви, которое произошло в 1924 году.

В том документе Константинополь определяется, как материнская церковь для Киевской митрополии, что делает возможным предоставление им автокефалии польским православным епархиям. Таким образом, апелляция РПЦ к синодальному письму от 1686 года была аргументированно отвергнута Константинополем еще в начале ХХ столетия. Своим сегодняшним решением Вселенский патриархат только подтвердил решение столетней давности.

Ну что тут скажешь? Остается только посоветовать Московии внимательно читать договоры, особенно то, что написано мелким шрифтом.

Никогда такого не было, и вот на тебе опять

Попытки Москвы поставить под сомнение авторитет Константинополя начались в 2016 году, когда был сорван Всеправославный собор на Крите. Это мероприятие было личным делом жизни патриарха Вселенского Варфоломея, на подготовку которого ушли долгие 55 лет. К участию в Соборе были приглашены представители 14 существующих православных церквей. Ничего подобного православный мир не знал более тысячи лет. Вселенский собор должен был открыть путь к модернизации православия. Среди вопросов - изменение некоторых догматов, таких как отмена запрета священникам-вдовцам вступать во второй брак.

Но главный смысл проведения Вселенского собора заключался в возобновлении прерванной традиции.

И вот, несмотря на историческое значение события, представители четырех церквей - Русской, Антиохийской, Грузинской и Болгарской - не приезжают, чем нарушают свое предварительное обещание. Тут надо пояснить, что Грузия, несмотря на свою древнюю православную историю, получила автокефалию после Второй мировой войны по требованию Сталина от Московского патриархата, поэтому признает русскую церковь материнской. Антиохийская церковь расположена на территории современной Сирии, а потому ее промосковская позиция - это вопрос политический, или даже военно-политический. Ну, а Болгарская церковь, как тот болгарский слон в анекдоте, является лучшим другом русского слона". Она традиционно держалась Москвы.

Объясняя демарш Московия заявила, что при отсутствии представителя хотя бы одной из 14 поместных церквей, подготовленный Вселенским патриархатом собор теряет статус Всеправославного. А потому, раз Собор не тот, то и ехать на него не стоит. Это был откровенный троллинг, классическая тактика российских провокаторов: сорвать договоренности и обвинить во всем другую сторону. Ведь ни для кого в православном мире не было секретом, кто стоял во главе движения за игнорирование Вселенского собора.

В вопросе предоставления Томоса Украине Вселенский престол защищал не Украину. Он боролся за себя, за свой статус в православном мире, за весь православный мир, который будет преобразован в Российский православный рейх, если планы Московии по разрушению Вселенского престола будут воплощены в жизнь. Решение Синода РПЦ в Минске вписывается в общий контекст спецоперации по дискредитации Константинопольского патриарха.

"Третий Рим"...

Показательным является проведение заседания Совета безопасности России вне обычного графика и на тему, подходящую скорее не сугубо светскому государству, а некоему “православному халифату”: о ситуации, возникшей "после вынесенного синодом Константинопольского патриархата решения приступить к предоставлению автокефалии церкви Украины, отмены грамоты 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявления о восстановлении ставропигии вселенского патриархата в Киев".

Очевидно, что Москва прекрасно осознает, что ситуация грозит ей потерей влияния не только на Украину, но и на весь православный мир. А также, что после решения Константинополя о деоккупации Киевской митрополии, вопрос таких русских идеологем как "русский мир", "третий Рим", и "московский православный рейх" утратили актуальность.

По состоянию на 1 июня 1686 года в состав Киевской митрополии входили следующие епархии: Холмская, Перемышльская - на их базе создана независимая Польская православная церковь; Львовская (Галицкая), Луцкая, Владимир-Волынская, Киевская, Белгородская, Черниговская, Брестская, Туровская (Турово-Пинская), Полоцкая, Оршанская и Мстиславско-Могилевская (Беларуская), Смоленская, Брянская, - то есть те, которые находятся на территории современной Украины, Беларуси и РФ.

Перспективы потерять эти земли заставили патриарха Кирилла 15 октября спешно лететь в Минск и проводить там первый в истории РПЦ чрезвычайный Синод за пределами России. Он также встретился с господином Лукашенко, который накануне очень прозрачно намекнул о беларуской церковной независимости.

Но еще раньше, 12 октября, в Минск срочно прилетел Владимир Путин и пообещал Беларуси кредит в размере 680 миллионов долларов, о котором до 11 октября и речи не было. Похоже, один получатель выгод от московского имперского перепуга уже же появился. Это беларуский президент, который удачно провел спецоперацию "Мнимый белорусский Томос в обмен на продовольствие".

..."Второй Константинополь". Зачем запущен сценарий раскола

Это только кажется, что Россия действует импульсивно. На самом деле она действует по плану, который начал разворачиваться еще несколько лет назад. Сейчас — это лишь видимое обострение.

Одновременно с заявлением о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом в Москве заговорили о необходимости созвать Вселенский православный собор. Более того, предлагается не приглашать на него Варфоломея. Ведь согласно новым установкам российских пропагандистов Вселенского патриарха следует обвинять как главного раскольника православия.

Смысл послания ясен. Как минимум расколоть православный мир и образовать альтернативный Вселенский престол в Москве. А как максимум - продемонстрировать, будто Собор, который РФ не дала собрать Варфоломею, удалось провести Гундяеву-Путину.

Таким образом, целью демонстративного демарша РПЦ и разрыва отношений с Вселенским престолом является попытка обесценить Константинополь до уровня обычной поместной церкви. Фактически Москва пытается повторить давний трюк с рейдерским захватом кафедры митрополита — только в средневековье была захвачена Киевская митрополия, а теперь замахнулись на Константинопольскую.

России кажется, что она имеет и план А, и план Б, каждый из которых ведет ее к цели - стать на один уровень с Константинополем. Но есть еще план С, о котором в Московии похоже никто не задумывается. Уже сейчас в Константинополе начали вспоминать, что Московия получила свою патриархию неканоническим образом, с помощью подкупа, взятия заложников и шантажа. Все чаще в отношении РПЦ звучат слова - "самоназначенная церковь".

У Варфоломея еще не вынули свой последний аргумент. Но и без него Москве будет трудно стравить православные церкви мира и поднять бунт против Константинополя.

Что же дальше?

Кремлевская пропаганда создает у украинцев впечатление, что с получением Томоса Украине можно и подождать, это дело неспешное и неважное, которым не стоит интересоваться современным людям в светском государстве. Но это не так. Все, что происходит сейчас в мировом православии является вопросом политическим и имеет непосредственное отношение к внутренней и внешней безопасности Украины.

Сейчас Московии выгодно спровоцировать религиозное противостояние одних верующих с другими. Эта картинка нужна для того, чтобы потом требовать от православного мира осудить решение Константинополя и создать коалицию вокруг РПЦ. Кровавые мальчики “в трусиках”, как следствие предоставления Томоса Украине - этот аргумент могут попробовать использовать для ослабления авторитета Вселенского патриарха.

Сотни православных бойцов в храмах УПЦ МП, которых никто и не думает прятать, выполняют в этом плане двоякую функцию. Они должны запустить сценарий кровавых провокаций, и быть страшилкой, призванной замедлить процесс объединения украинских церквей. К тому же провокации или просто их угроза, по замыслу Кремля, должны стать аргументом, что украинская автокефалия - это дело, которое можно и нужно отложить в долгий ящик, "чтобы не нагнетать".

14 октября 2018 года Нацполиция доставила в отделение около 100 человек, которые находились возле подконтрольной церкви Московского патриархата Киево-Печерской лавры

Именно поэтому, чем скорее возникнет Украинская поместная церковь, тем скорее снизится угроза этих кровавых провокаций, инспирированных из-за поребрика. России не будет смысла распространять страшные картинки из Украины, если они уже не смогут повлиять на принятие Константинополем решения.

Таким образом, создание Церкви и получение ее главой обещанного Томоса становится вопросом номер один для сохранения религиозного мира в стране. Как только объединение украинских церквей состоится, московские планы по объединению вокруг себя обиженных на Константинополь церквей, будут сорваны.

В таком случае у Кремля не останется другого выхода, как поднимать ставки. Вполне вероятно, что мы увидим, как Москва уже по-настоящему рвет отношения с теми церквями, которые признали авторитет Вселенского престола и идет в настоящую самоизоляцию. Рано или поздно это приведет к превращению РПЦ в секту. Каковой она в конечном итоге и является.