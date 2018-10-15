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Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен

Второй уикенд подряд в кинотеатрах аншлаги. Не на голливудский блокбастер, а на украинскую комедию

"Скажене весілля" таки получило бешеную популярность, которую почти в один голос прогнозировали в нашей кинотусовке.

После первого уикенда проката авторы пафосно заявили – в отечественном кино новый рекорд! "Скажене весілля" собрало более 13 миллионов гривен. Это, конечно, очень круто, но всего полгода назад мультик "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" также заявлял о рекорде – 21 с половиной миллион.

Все просто: авторы забыли добавить, что сравнивали успехи своего детища только с игровыми лентами. Так, небольшая манипуляция, но ее заметили только представители индустрии, а сколько их там есть? Зато как громко и красиво звучит – рекорд. Так делают очень часто. И добавлю от себя, что очень правильно делают. Потому что современное украинское кино нуждается в чрезвычайно яркой обертке.

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Кино, как и любой продукт, нужно продавать. У нас только учатся это делать, но рецепт, по крайней мере один, уже есть. И основной его ингредиент надо брать в шоу-бизнесе. Уже набралось достаточно успешных лент, чтобы делать вывод – без узнаваемой суперзвезды это кино никто смотреть не будет.

Хорошие съемки, интересный сценарий, талантливые актеры – все это очень желательно, но совершенно бессполезно, если в фильме нет знаменитости. И специфика в том, что в нашем кино звезд пока нет в принципе. Ни один из актеров и ни одна из актрис не способны привести людей в кинотеатры.

И в этом нет никакой зрады – в супермаркете вы склонны брать с полок разрекламированные товары, просто потому, что психологически рука тянется к чему-то хоть немного знакомому. Итак, фильм без звезды – деньги на ветер.

Давайте вспомним, на какие фильмы украинцы всегда охотно покупали билеты. Еще несколько лет едва не монополия была за работами "95 квартала", а все потому, что в них играли раскрученные телевизионные и шоу-бизнесовые знаменитости. На комедию "Інфоголік" приходили поклонники шоу "Мамахохотала", участники которого сыграли главные роли.

Михайло Хома стал мощным магнитом для зрителей фильма "Dzidzio Контрабас", ну а Ольга Полякова помогла собрать приличную кассу продюсерам "Свингерів". Мультик "Викрадена принцеса" озвучивали Сергей Притула, Надя Дорофеева, Юрий Горбунов, Дмитро Монатик, Маша Ефросинина и так далее.

Создатели "Скаженного весілля" приумножили опыт коллег в несколько раз. На эпизодические, но яркие роли взяли Монатика, Потапа, Олега Винника. Главные роли отдали участникам телевизионного "Шоу Юры", саундтрек писал и исполнял тот же Потап. Перед самым стартом проката дали тяжелую артиллерию – клип "Найкращий день". Уверена, эта вещь еще долгие годы будет хитом на украинских свадьбах.

Но в то же время есть и другая сторона медали. В последнее время в прокат выходили действительно хорошие отечественные фильмы, которые шли с почти пустыми залами. "Герой мого часу", "Коли падають дерева", "Шляхетні волоцюги" – все это снято стопроцентными ноунеймами. Имена режиссеров и актеров не скажут широкой аудитории ровно ничего. Следовательно, такие работы являются котами в мешке - кто его знает, что там лежит. Покупать такого люди не будут. А авторам остается разве что утешаться, что их произведения оценят чуть позже. Уверена, так оно и будет.

Украино-словацко-чешская лента "Межа" в Словакии побила все возможные рекорды кассовых сборов, ее успех смогло перебить только "Оно" по Стивену Кингу. У нас работа с треском провалилась. Потому что популярных словацких актеров (на которых пошли там) мы не знаем, а своих не знаем тоже.

Чтобы закрепить эффект, напомню про "Браму" и "Гніздо горлиці". Вкусы, конечно, разные, но оба фильма явно не бездарные. И в одном, и в другом главные роли отдали профессиональным актрисам – Ирме Витовской и Римме Зюбиной. Талант этих женщин, думаю, не нужно доказывать, да и в актерской тусовке они одни из самых узнаваемых. Но даже они не смогли быть теми "правильными" для рынка звездами. А Ольга Полякова смогла.

Фактически, едва ли не единственным примером "беззвездного" успеха были "Кіборги". Но там все, конечно, строилось на теме суперактуальной, суперважной, суперраскрученной. Киборги стали национальными героями и нашей гордостью, они были на слуху везде и в течение долгого времени. "Киборги" стали успешными даже несмотря на прогнозы скептиков, что, мол, люди устали от войны. Но таких мощных тем у нас нет. К примеру, сейчас в прокате стартовал военный детектив "Позивний Бандерас" – на него идут очень неохотно. Хотя, казалось бы, та же тема войны.

Еще один пример хита без знаменитостей – "Поводир". Точнее, там была Джамала, но, по мнению многих киноаналитиков, на этот фильм шли не из-за нее. В прокат работа о Голодоморе и противостоянии украинцев советской власти вышла через полгода после Революции Достоинства. Поэтому очевидно, что люди пошли в кинотеатры на мощной волне подъема.

Также возможный вариант успеха – привлечение литературных звезд. А именно - экранизации известных писателей. К примеру, "Місто, в якому не ходять гроші" по книге Андрея Кузьменко хоть и не стал хитом, но собрал приличное количество зрителей. И это практически без рекламы и без дистрибьюторской поддержки. Вероятно, "Дике поле", экранизация "Ворошиловграда" Сергея Жадана тоже пойдет не в пустых залах. Впрочем, успеха "Скаженого весілля" или "Dzidzio Контрабаса", думаю, не повторит.

Итак, вывод прост: если в фильме нет знаменитости первого эшелона – прощай, зритель. По этой схеме наши кинематографисты будут идти и дальше, поэтому ждите "Dzidzio Первый раз" и "Свингеров-2". Возможно, вам эта ситуация покажется неправильной или даже ужасной, но не надо поспешных выводов. По-другому сейчас просто не может быть. Кино лишь начало сниматься в худо-бедно приличном количестве, актеры просто не успели стать звездами, но они это сделают обязательно. А пока их временно подменят селебритиз из другой сферы.

Плюс – мы со временем научимся делать хорошую рекламу фильмам, потому что в этой области уже можно найти хороших профессионалов. Авторы научатся высчитывать темы, близкие и интересные украинцам. А у публики появится столь важное доверие к отечественному кинематографу. На все это, ясное дело, нужно время, но эта ситуация является абсолютно нормальной. Главное – не остановиться на полпути.

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