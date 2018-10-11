Пангасиус гриль со сметаново-йогуртовым соусом

11 октября, 2018, 17:36

Александр Заклецкий

Рецепт недели от Алекса Заклецкого - фотографа, эколога и гастроблогера. Что приготовить на гриле, чтобы удачно воспользоваться теплыми днями для пикника

Пока еще зима не так близко и остаются яркие и умеренно теплые октябрьские дни, самое время выбираться на природу и устраивать щедрые осенние пикники с кучей овощей и вкусных напитков. И какой же пикник обойдется без гриля? Не буду вам рассказывать о шашлыке из курятины, говядины или свинины, уверен, вы и сами знаете единственный в мире, тот самый рецепт лучшего маринада к мясу.

Но надо пробовать и что-то новенькое. Итак, я предлагаю приготовить для дорогих сердцу и близких людей любимца многих домохозяек пангасиуса.

Эту рыбу иногда даже называют "рыбой для лентяев", потому что в ней нет костей, несмотря на то, что рыба является пресноводной. Некоторые бессовестные маркетологи со стихийных рынков часто позиционируют этот вид акульих сомов как морского окуня, и даже как закарпатскую форель! Что интересно, много кто им верит. Для меня это довольно странное и непонятное мошенничество, ведь пангасиус и так имеет достаточно гастрономических достоинств, среди которых большое количество Омега-3 кислот и нежное и вкусное мясо.

К нам пангасиус попадает из рыбьих ферм юго-восточной Азии, следовательно, я буду стараться приготовить его с определенным восточным акцентом. В качестве гарнира к нему я предлагаю приготовить простенькие сезонные овощи на гриле, а украшением к нему послужит сметаново-йогуртовый соус, который является авторской вариацией на греческий соус цацики, но с ощутимыми местными нотками.

Пангасиус гриль

Тушка пангасиуса – 1-1,5 кг

Густой соевый соус – 100 гр

Зеленый чай – 10-15 гр

Кориандр молотый – 10-15 гр

Смесь перцев крупного помола – 3-5 гр

Лимон – 2 кружочка

Мелкие кабачки, красный сладкий перец, мелкие баклажаны, шампиньоны на гарнир по вкусу и по возможностям вашего гриля.



Пангасиуса разморозить, протереть от лишней влаги, отрезать ту часть брюшка, где находится сплошной жир.

Нарезать стейками толщиной в 2 см. Хвост рыбы надрезать в двух местах с каждой стороны.

Зеленый чай растереть руками в порошок, смешать с молотым кориандром и молотой смесью перцев, натереть стейки пангасиуса и хвост, уделить особое внимание надрезам. В надрезы хвоста с двух сторон всунуть по половине кружочка лимона.

Поставить куски пангасиуса в миску и залить 100 граммами густого соевого соуса. Здесь надо отметить, что густота соуса является принципиальной, поскольку густой соус лучше цепляется за поверхность, потому что имеет больше сахаров в составе, что даст нашей рибочке румяную корочку. Оставить мариноваться, пока мы будем готовить другие продукты.

Баклажаны, кабачки, перцы помыть и нарезать пополам для гриля. Шампиньоны промыть – даже если они на гриле не пропекутся они все равно будут вкусными. Когда соус будет готов овощи и рыбу выкладываем на решетку и жарим до готовности над сильно раскаленными вуалями.

Будьте готовы к тому, что надо будет заливать огонь, потому что пангасиус имеет достаточно много жира в своей структуре. Я для этого использую смесь воды и белого вина, но тут уже на ваше усмотрение.

Перейдем к соусу.

Сметаново-йогуртовый соус

Йогурт греческий, или мацони – 250 гр

Сметана нежирная – 250 гр

Огурцы свежие – 250 гр

Зелень укропа, петрушки, кинзы – (вместе) 30-40 г

Красный сладкий лук – 75 г (половина луковицы)

Паприка сладкая свежая – 100 г

Чеснок – 20-30 г (6 зубцов)

Сушеная зелень базилика и майорана – 5 г

Перец острый – 10 г (половина стручка перца)

Оливковое масло первого отжима - 25-30 г

Прежде всего берем мацони или греческий йогурт и выкладываем его в сито, чтобы стекла лишняя сыворотка. Пока она стекает, рубим мелко помытую зеленину и 6 зубчиков чеснока. Поскольку мы делаем соус, то чем мельче будут посечены эти компоненты, тем лучше.

Когда из йогурта стекла лишняя сыворотка, перекладываем его в чашу для будущего соуса, добавляем туда рубленого чеснока.

Чистим от кожуры огурцы, натираем их на терке, солим. После чего тоже бросаем на сито и даем стечь излишней влаге.

Тем временем мелко рубим красный острый перец, половину сладкого лука рубим мелким кубиком со стороной в 2-3 миллиметра.

Добавляем все нарезанные компоненты в миску с мацони и чесноком. Туда же засыпаем сушеные травы.

Небольшими кусочками в 3-5 миллиметров нарезаем сладкий перец. Добавляем его в миску и заправляем сверху сметаной.

Все перемешиваем, высыпаем сверху щепотку зелени и поливаем оливковым маслом. До момента, пока приготовится рыба, желательно спрятать в холодильник.

Рыбу выкладываем на блюдо, украшаем печеными овощами, соусом, ломтиками лимона, отгоняем от блюда всех желающих хотя бы на 15 секунд, чтобы полюбоваться тем, что получилось, и безжалостно съедаем.

Под это блюдо подойдет белое сухое мускатное вино с виноградников Одесской области, острова Корфу, ну и, конечно же, такое изысканное блюдо для своих любимых можно сдобрить хорошим стихотворением Сергея Жадана.

Пливи, рибо, пливи –

ось твої острови,

ось твоя трава,

ось твоя стернова:

править твій маршрут,

шиє тобі парашут,

пасе тебе в глибині

при своєму стерні.

Коли зелені зірки

падають в гирло ріки,

тоді твоя стернова

промовляє слова:

це ось – мої сни,

це – рибальські човни,

це – ніч, це – течія,

це – смерть, певно, моя.

Життя – це тиша й сміх.

Його стане на всіх.

Його вистачить всім –

всім коханням моїм.

Тому лети, рибо, лети –

я знаю всі мости,

знаю всі маяки,

роблю все навпаки.

Лише твої слова,

лише таємниці й дива,

лише сповідь і піст

в одному з портових міст.

Кохай, рибо, кохай,

хай безнадійно, хай,

хай без жодних надій –

радій, рибо, радій.

Любов варта всього –

варта болю твого,

варта твоїх розлук,

варта відрази й мук,

псячого злого виття,

шаленства та милосердь.

Варта навіть життя.

Не кажучи вже про смерть.