Пангасиус гриль со сметаново-йогуртовым соусом
Пока еще зима не так близко и остаются яркие и умеренно теплые октябрьские дни, самое время выбираться на природу и устраивать щедрые осенние пикники с кучей овощей и вкусных напитков. И какой же пикник обойдется без гриля? Не буду вам рассказывать о шашлыке из курятины, говядины или свинины, уверен, вы и сами знаете единственный в мире, тот самый рецепт лучшего маринада к мясу.
Но надо пробовать и что-то новенькое. Итак, я предлагаю приготовить для дорогих сердцу и близких людей любимца многих домохозяек пангасиуса.
Эту рыбу иногда даже называют "рыбой для лентяев", потому что в ней нет костей, несмотря на то, что рыба является пресноводной. Некоторые бессовестные маркетологи со стихийных рынков часто позиционируют этот вид акульих сомов как морского окуня, и даже как закарпатскую форель! Что интересно, много кто им верит. Для меня это довольно странное и непонятное мошенничество, ведь пангасиус и так имеет достаточно гастрономических достоинств, среди которых большое количество Омега-3 кислот и нежное и вкусное мясо.
К нам пангасиус попадает из рыбьих ферм юго-восточной Азии, следовательно, я буду стараться приготовить его с определенным восточным акцентом. В качестве гарнира к нему я предлагаю приготовить простенькие сезонные овощи на гриле, а украшением к нему послужит сметаново-йогуртовый соус, который является авторской вариацией на греческий соус цацики, но с ощутимыми местными нотками.
Пангасиус гриль
- Тушка пангасиуса – 1-1,5 кг
- Густой соевый соус – 100 гр
- Зеленый чай – 10-15 гр
- Кориандр молотый – 10-15 гр
- Смесь перцев крупного помола – 3-5 гр
- Лимон – 2 кружочка
- Мелкие кабачки, красный сладкий перец, мелкие баклажаны, шампиньоны на гарнир по вкусу и по возможностям вашего гриля.
Пангасиуса разморозить, протереть от лишней влаги, отрезать ту часть брюшка, где находится сплошной жир.
Нарезать стейками толщиной в 2 см. Хвост рыбы надрезать в двух местах с каждой стороны.
Зеленый чай растереть руками в порошок, смешать с молотым кориандром и молотой смесью перцев, натереть стейки пангасиуса и хвост, уделить особое внимание надрезам. В надрезы хвоста с двух сторон всунуть по половине кружочка лимона.
Поставить куски пангасиуса в миску и залить 100 граммами густого соевого соуса. Здесь надо отметить, что густота соуса является принципиальной, поскольку густой соус лучше цепляется за поверхность, потому что имеет больше сахаров в составе, что даст нашей рибочке румяную корочку. Оставить мариноваться, пока мы будем готовить другие продукты.
Баклажаны, кабачки, перцы помыть и нарезать пополам для гриля. Шампиньоны промыть – даже если они на гриле не пропекутся они все равно будут вкусными. Когда соус будет готов овощи и рыбу выкладываем на решетку и жарим до готовности над сильно раскаленными вуалями.
Будьте готовы к тому, что надо будет заливать огонь, потому что пангасиус имеет достаточно много жира в своей структуре. Я для этого использую смесь воды и белого вина, но тут уже на ваше усмотрение.
Перейдем к соусу.
Сметаново-йогуртовый соус
- Йогурт греческий, или мацони – 250 гр
- Сметана нежирная – 250 гр
- Огурцы свежие – 250 гр
- Зелень укропа, петрушки, кинзы – (вместе) 30-40 г
- Красный сладкий лук – 75 г (половина луковицы)
- Паприка сладкая свежая – 100 г
- Чеснок – 20-30 г (6 зубцов)
- Сушеная зелень базилика и майорана – 5 г
- Перец острый – 10 г (половина стручка перца)
- Оливковое масло первого отжима - 25-30 г
Прежде всего берем мацони или греческий йогурт и выкладываем его в сито, чтобы стекла лишняя сыворотка. Пока она стекает, рубим мелко помытую зеленину и 6 зубчиков чеснока. Поскольку мы делаем соус, то чем мельче будут посечены эти компоненты, тем лучше.
Когда из йогурта стекла лишняя сыворотка, перекладываем его в чашу для будущего соуса, добавляем туда рубленого чеснока.
Чистим от кожуры огурцы, натираем их на терке, солим. После чего тоже бросаем на сито и даем стечь излишней влаге.
Тем временем мелко рубим красный острый перец, половину сладкого лука рубим мелким кубиком со стороной в 2-3 миллиметра.
Добавляем все нарезанные компоненты в миску с мацони и чесноком. Туда же засыпаем сушеные травы.
Небольшими кусочками в 3-5 миллиметров нарезаем сладкий перец. Добавляем его в миску и заправляем сверху сметаной.
Все перемешиваем, высыпаем сверху щепотку зелени и поливаем оливковым маслом. До момента, пока приготовится рыба, желательно спрятать в холодильник.
Рыбу выкладываем на блюдо, украшаем печеными овощами, соусом, ломтиками лимона, отгоняем от блюда всех желающих хотя бы на 15 секунд, чтобы полюбоваться тем, что получилось, и безжалостно съедаем.
Под это блюдо подойдет белое сухое мускатное вино с виноградников Одесской области, острова Корфу, ну и, конечно же, такое изысканное блюдо для своих любимых можно сдобрить хорошим стихотворением Сергея Жадана.
Пливи, рибо, пливи –
ось твої острови,
ось твоя трава,
ось твоя стернова:
править твій маршрут,
шиє тобі парашут,
пасе тебе в глибині
при своєму стерні.
Коли зелені зірки
падають в гирло ріки,
тоді твоя стернова
промовляє слова:
це ось – мої сни,
це – рибальські човни,
це – ніч, це – течія,
це – смерть, певно, моя.
Життя – це тиша й сміх.
Його стане на всіх.
Його вистачить всім –
всім коханням моїм.
Тому лети, рибо, лети –
я знаю всі мости,
знаю всі маяки,
роблю все навпаки.
Лише твої слова,
лише таємниці й дива,
лише сповідь і піст
в одному з портових міст.
Кохай, рибо, кохай,
хай безнадійно, хай,
хай без жодних надій –
радій, рибо, радій.
Любов варта всього –
варта болю твого,
варта твоїх розлук,
варта відрази й мук,
псячого злого виття,
шаленства та милосердь.
Варта навіть життя.
Не кажучи вже про смерть.
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