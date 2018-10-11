На что посмотреть на международной выставке "Оружие и безопасность" в Киеве. Фоторепортаж
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Это уже пятнадцатая такая выставка, которая в этом году проходит в Международном выставочном центре.
На сайте мероприятия отмечается, что эта выставка является уникальным инструментом как для углубления военного и военно‑технического сотрудничества с зарубежными странами‑партнерами, для усиления отечественного экономического потенциала, так и для объединения всех украинских граждан вокруг идеи построения новой сильной и процветающей Украины.
В частности, в рамках военной части выставки представлены такие сегменты:
- Вооружение и средства индивидуальной экипировки солдата на поле боя;
- Техника и вооружение Сухопутных войск;
- Вооружение и экипировка правоохранительных органов;
- Средства обеспечения пограничного контроля;
- Военная авиация.
Гражданская часть экспозиции традиционно представлена самым разнообразным ассортиментом (в ценовом диапазоне и по количеству всемирно известных торговых марок) охотничьего, спортивного, исторического и холодного оружия, товаров тактического назначения, для охоты и активного отдыха.
В частности, по мнению президента Петра Порошенко, реактивная система залпового огня "Берест", обновленный БТР-70Д(GM), БМП-М1С и БРМ "Мангус" стали главными премьерами экспозиции "Укроборонпрома" на этой выставке.
фото: REUTERS
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