Взрывы: информационная спецоперация

10 октября, 2018, 17:34

Лариса Волошина

Цель российской пропаганды в Украине - не дать украинскому обществу сформировать принципы и ценности, которые стали бы основой национальной идентичности

Взрывы боеприпасов утром 9 октября на 6-м арсенале военной части А-1479 в Ичне Черниговской области, начались в разных местах. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Генштаба Родион Тимошенко. "По данным, которыми мы располагаем на этот момент, два взрыва произошли одновременно, а потом в другом конце арсенала были еще два взрыва", - рассказал генерал. По мнению Тимошенко, это указывает на диверсию.

Волонтер сообщества ІнфоНапалм Роман Бурко обратил внимание на интересные факты информационной активности россиян вокруг взрывов боеприпасов. Оказывается, еще 6 октября через пропагандистские ресурсы "ФАН" и "Новороссия" со ссылкой на заявления так называемого пресс-секретаря "ДНР" Данила Бессонова начали вбоасываться сообщения о том, что якобы бойцы ВСУ продали террористам "ДНР" два ПЗРК "Игла". Бессонов повторял эту информацию несколько дней на своих брифингах. А 8 октября этот информационный вброс подхватили российские государственные СМИ.

На федеральном канале "Россия 1" появился сюжет, в котором показаны "оперативные съемки", на которых якобы украинские военные передают боевикам оружие и пересчитывают полученные за него деньги. Как пишет пан Роман, в глаза сразу бросаются "желтые идентификационные ленты", которые не используются в зоне проведения АТО/ООС, приблизительно с 2015 года.

В ночь на 9 октября происходят взрывы, из зоны поражения эвакуированы десятки тысяч мирных жителей. А тем временем российские СМИ продолжают раскручивать информацию, что склады взрывали сами украинцы. Якобы для того, чтобы скрыть продажу 2 ПЗРК "Игла". Аналогичную версию о самоподрыве из-за недостачи вооружения на складах выдвигают и некоторые украинские эксперты. В эфире украинских телеканалов снова появляются разнообразные интерпретации истерического месседжа "Война выгодна олигархам", "чем больше взорвется боеприпасов, тем больше обогатятся производители оружия". И напоследок - когда уже все информационные ресурсы передавали информацию о взрывах, в 10:02, крымский оккупационный ресурс "Криминфо" опубликовал новость "Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении складов боеприпасов в тылу условного противника".

"Уже сейчас можно говорить, что россияне провели качественную спецоперацию с привлечением информационно-психологического компонента и согласованием на всех звеньях подконтрольных ресурсов. Привлекли диверсионные группы для пролонгации и усиления эффекта. Разыграли все как по учебнику", - заключает пан Бурко.

Кстати, об учебниках. Французский исследователь Жак Эллюль в своей работе "Пропаганда" говорит, что цель современной пропаганды заключается не во внушении массам идей и верований, а в провокации их к определенным действиям. Пропаганда больше не меняет принадлежность индивида к той или иной доктрине. Она заставляет человека иррационально присоединиться к процессу, спровоцированному манипулятором. Современная пропаганда, утверждает Эллюль, не оставляет выбора и подавляет инстинкты человека. По книгам Эллюля массовая коммуникация и пропаганда преподается в российском МГИМО. Поэтому стоит прислушаться к специалисту, который утверждает, что пропаганду нельзя рассматривать исключительно как внушение лжи.

Британский журналист Питер Померанцев в книге "Ничто не правда и все возможно" убедительно доказывает, что целью российской пропаганды является создание условий для того, "чтобы никто никому не доверял". Целью российской пропаганды в мире является разрушение норм, законов и права. А с ними и международных институтов, которые основываются на ценностях. Внушением иллюзии равноценности истины и лжи, права и силы, агрессора и жертвы агрессии, российская пропаганда разрушает устоявшийся порядок и создает новый искаженный мир, в котором больше нет принципов и ценностей, отсутствуют цивилизованные нормы и правила.

Лучшим примером такого искривления является российская аргументация в отношении аннексии Крыма. Не только российские штатные спикеры, но и западные обыватели, политики и эксперты позволяют себе противопоставлять лживые аргументы России о защите русскоязычного населения нормам международного права, в которых определяется, что захват чужих территорий является преступлением. В этом случае совершенно неважно, распространяют спикеры российскую аргументацию, или противостоят ей.

Неприемлемо уже то, что факт преступления и мотив совершения преступления, озвученный преступником, представляются как равноправные "точки зрения".

Подыгрывание российским пропагандистским целям происходит уже тогда, когда пытаются создать впечатление, будто ведется какой-то спор между установленным и признанным фактом российской вооруженной агрессии против Украины и безумным мраком русскоязычных бабушек о скрепах и бандеровцах на Майдане. Между фактами и провозглашением лозунгов дискуссии не может быть в принципе. Ведь разрушается доверие к системе права и обесценивается принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление.

Никто не будет тратить огромные ресурсы на пропаганду и диверсионные спецоперации только для того, чтобы "люди во что-то поверили". Целью любой информационной спецоперации всегда является побуждение масс к действиям, - преимущественно, иррациональным действиям. Итак, рассмотрим более подробно алгоритм манипуляции массовым сознанием, который состоит из нескольких основных этапов.

На первом этапе анализируются культурно-психологические особенности целевой аудитории, собирается информация и формируется портрет адресата, определяются болевые точки, в которые он поверит непременно. В случае с информатакой вокруг взрывов - это тезис о том, что армейское начальство крадет, или способствует кражам оружия.

На втором этапе создается картинка искаженной реальности, которая выводит целевую группу на нужную манипулятору модель поведения. Здесь вражеские СМИ сработали как "шептуны" в толпе, которые распространяют слухи, основанные на глубинных страхах и предубеждениях. Примечательно, что в неприятельских сообщениях, которые запускались за несколько дней до взрывов, делалось предположение, что ради того, чтобы скрыть хищение, могут начаться пожары на складах.

Третий этап - запускается реальное событие, которое имеет для адресата символичное значение. В нашем случае - это диверсия и подрыв складов уже в четвертый раз с начала войны, что особенно возмущает украинцев.

Четвертый этап манипуляции снова пропагандистский: с помощью контроля над СМИ и управления информационными фильтрами, аудиторию заставляют поверить, что искаженная картинка, подмененные понятия, искаженные смыслы - это и есть объективная реальность.

В ситуации со взрывами фильтры отработали безупречно. Большинство телеканалов юзали "военных экспертов", обсуждали нехватку оружия, хищения выделяемых на безопасность средств. В то же время, представители Министерства обороны Украины сообщили, что им было сложно попасть на украинские телеканалы, чтобы оперативно дать информацию о происшествии и мерах безопасности. Во время совещания силовиков министр обороны Степан Полторак доложил, что утром 9 октября на 112-й канал удалось попасть только после двух часов уговоров, а в доступе к утреннему эфиру UA:Первого представителю МО отказали с формулировкой: "Перебьются".

Планирование и запуск шоковых событий, подкрепленных информационной атакой является важным элементом воздействия на сознание противника. Если основной целью ведения боевых действий является физическое уничтожение противника, то целью информационной войны, является дезориентация противника с помощью манипулятивных технологий, направленных на разрушение его ценностей, содержательного контекста, на котором эти ценности основываются.

Из-за утраты доверия, то есть навязчивого чувства, что ничто не правда и все возможно, возникает страх и одновременная невозможность солидаризироваться с другими для конструктивного преодоления проблем.

Стах повышает агрессию. А подавленный инстинкт самосохранения толкает толпу на иррациональные действия, которые не в состоянии остановить никакой авторитет. Потому что авторитета уже нет. Вот и имеем в остатке удачную спецоперацию, где тотально подорвано доверие общества ко всем: армии, государству, СМИ и экспертам.

Так о чем была эта спецоперация? О том, что украинская власть некомпетентна и продажна, армия разграблена, разбита, небоеспособна; что русские ловче, организованнее и преданнее воинскому долгу. Поэтому пора сдаваться. Ведь "война выгодна только олигархам и тем военным, которые наживаются на войне".

Если в мире российская пропаганда направлена на разрушение существующих ценностей, то в Украине она не дает украинскому обществу сформировать принципы и ценности, которые бы стали основой национальной идентичности.

Задача не в том, чтобы сделать украинцев похожими на россиян, а в том чтобы не дать украинцам стать украинцами, препятствовать приближению Украины к общечеловеческим ценностям.

Мы можем наблюдать, как агитаторы нередко противопоставляют язык, культуру и образование украинской поместной церкви развитию украинской экономики. Мол, вместо того, чтобы вносить раскол в общество, лучше сосредоточиться на росте качества жизни граждан. Никто и не думает доказывать наличие обратной связи между законом об украинском языке и повышением благосостояния населения.

Еще один лживый тезис заключается в том, что не стоит тратить деньги на армию. Что восстановление территориальной целостности страны и деоккупация украинских территорий зависит от роста экономики, а не от мощи и боеспособности армии. В мозг украинцев вживляется лживое противопоставление государственного украинства и благосостояния отдельного гражданина.

Современная пропаганда не созидает веру. Она ее разрушает. Удачно созданный коктейль из правды и лжи; субъективной, а иногда и продажной мысли и факта; экспертной оценки и суеверия, поставленных в один ряд - все это создает в сознании адресата уверенность, что правды не существует, есть только разные точки зрения. Это лишает массы инстинкта коллективного выживания. В искривленном мире, где возможно все, больше не существует норм, правил и фундаментальных ценностей, которые могут обеспечить коллективное выживание.

Для того, чтобы нейтрализовать пропаганду нужно противостоять не ей, а тем целям ради которых она запускается. "Нация - это нарация", - говорил известный в мире мыслитель Эдвард Саид. Нельзя допустить неверия и разочарования украинцев в способности Украины победить обезумевшую соседнюю псевдоимперию. Но для этого работа всех ветвей власти, включая четвертую - журналистикую - должна быть направлена на восстановление доверия украинцев к государству, а путь к победе не должен вызывать сомнений у подавляющей части общества.