Андрей Юраш: Патриарх Кирилл идет путем раскола

10 октября, 2018, 14:48

Антин Борковский

Константинополь наверное никогда не делал столь жестких заявлений по отношению к Москве и одновременно не делал столь конкретных положительных шагов к предоставлению Украине статуса автокефалии. Как сейчас обстоит дело?

Все еще значительно глубже. Недавно были опубликованы неформальные протоколы встречи патриархов Варфоломея и Кирилла. В этом разговоре Патриарх Кирилл сказал непосредственно Патриарху Варфоломею, фактически повторил утверждение радикальных российских шовинистов. Когда я ознакомился с теми протоколами, я понял, где на самом деле глубинные мотивационные факторы. Он повторил тезис о едином народе, мол, "нет Украины, нет обособленной традиции, нет обособленной церкви". Он говорит, что России нет без Киева, что украинцы, он даже тезис употребил, который я в серьезном цивилизованном обществе не слышал уже много десятков лет, тезис, который российские иммигранты употребляли в 20-х годах, когда встретились с украинской миграцией, о том , что Украина это вообще нереалистичный проект, чтото придуманное австрийцами, немцами и поляками в конце 19-го столетия. Извините, но он это сейчас повторяет!

То есть в ментальности главных лидеров Московского патриархата, "русского мира", вообще не существует Украины, как самодостаточной, культурной, религиозной, духовной, национально-этнической общности.

Для рационального ума всегда был вопрос: почему Москва в своей матерной ойкумене в России и в экстраполированной сфере здесь, в Украине, идет на самоубийство. То есть она теряет возможности для реалистической оценки ситуации, соответственно идет в какое-то гетто, ведь для их ментальности просто невозможно представить отдельное самодостаточное существование Украины.

Руководители части Московского патриархата, которая есть в Украине, то есть Украинской православной церкви в единстве с Московским патриархатом, увидели, что их безусловная монополия, о которой говорили последние 27 лет завершается. Со времен обретения независимости иллюзия, что, мол, только в них благодать и только они канонические больше никого здесь, в православной среде, нет, она очень легко, буквально как дуновение легкого ветра рассеивается, потому что приезжают иерархи которые имеют все полномочия корреспондировать мнение Вселенского патриархата , быть глазами Вселенского патриарха для взаимодействия с властью и, самое главное, модерировать процесс поиска единства между всеми, кто хочет настоящей автокефалии, а это угроза монополии, это угроза тому положению безальтернативному, в котором Москва сама себя лелеяла. И когда в этой ситуации любой, а в данной ситуации иерархи Московского патриархата, себя находят, они прибегают к истерике.

Почему же мы тогда рассматриваем Московскую церковь, как чисто духовную структуру? Эта структура была пропитана сотрудниками КГБ, в свое время. Эта структура формировалась под непосредственным влиянием Сталина, Лаврентия Павловича Берии, речь идет о 40-х годах. А перед этим еще была история 20-х годов, когда советская власть пыталась создать свою карманную церковь. Возможно именно поэтому мы видим эти грустные, отвратительные последствия?

Нынешняя линия поведения и Московского патриархата и ее формальных и неформальных агентов влияния в Украине, это продолжение сталинской логики. Эта логика, возможно непосредственно и не касается темы, но открывает предпосылки, предысторию почему нынешнее поведение столь категоричное со стороны Московского патриарха. Когда в 1943 году Сталин позволил почти нелимитированное существования Московского патриархата в условиях полной лояльности к советской власти, и так было до конца жизни Сталина, то среди программных месседжей, которые он давал для этой церкви, было перехватить инициативу в православном мире, стать рупором советской тоталитарной системы по влиянию на мировые процессы, в том числе и через православные церкви и православные иерархии, которые в разных странах присутствовали.

И поэтому с тех пор, с 40-х годов, мы имеем откровенное, абсолютное противостояние Москвы и Константинополя. Оно не вчера родилось, оно родилось именно в водовороте 40-х лет. И вот если посмотреть вглубь, что же руководит лидерами и руководителями Московского патриархата и руководителями Вселенского патриархата, то мы видим, что Москва, как абсолютная параллель к тому, что делают ее светские правители, переходит всякие границы приличия, пределы адекватности, границы реализма и начинает прибегать к истерической риторики, жесткой, категоричной.

Зато Вселенский патриархат демонстрирует, что он однозначно видит свою линию, он ее проводит категорически и четко, но при этом не удается до того уровня, я бы не постеснялся этого слова, аморального уровня обвинений и моделирования лжи, является особенностью и признаком нынешней позиции Московской патриархии по этому вопросу.

Насколько я правильно понимаю, если украинская автокефалия является законной, правомочной и так далее, то Московская церковь становится полулегитимной и не имеет всех нужных атрибутов для того чтобы называться полноценным богодуховным сообществом?

Ну Бог с ним, не будем категоричными. Они там имеют основания.

Они отделились 1448, получили де-юре признания в 1589 года продержав два года патриарха неизвестно где, в каких казематах.

Но вы абсолютно правы, официального документа о томосе, об автокефалии они не имеют. Они имеют признание существующих уже почти полтора столетия реалий самодостаточной поместной автокефальной церкви. Поэтому они явочным порядком существуют, но если посмотреть, что Константинополь говорит, что есть украинская автокефалия, есть украинская традиция, с центром в Киеве, где было крещение и, хуже для Москвы, Константинополь же не начинает эту традицию 20 или 30 лет назад, и даже не с начала 20-го века, он проводит логическую линию со времен Крещения. Таким образом Константинополь от Владимирова крещения до сих пор видит непрерывную линию развития именно киевской, украинской традиции, он ее четко называет украинской, и в этом контексте действительно мощная сейчас, влиятельная Российская православная церковь является уже дочерней от Киевской Митрополии.

Но мы знаем, что Москва может порой играть не просто грубо или грязно, она может играть кроваво, да?

Все можно ожидать, но процесс уже на том этапе, когда он не зависит от определенных персоналий. Мы видим, что ...

То есть речь идет не про Вселенского патриарха Варфоломея, а в целом о Вселенской православной церкви?

Я сознательно сейчас не хочу называть тех или иных лиц, которые являются ключевыми в этом процессе, мы это понимаем, но я хочу говорить про гораздо более широкий контекст этого процесса. Иерархи Вселенской церкви, а Вселенская церковь это и Константинопольский патриархат, и Греческий епископат Элладской церкви, церкви Александрийской, церкви Иерусалимской, церкви Албанской, и я убежден, что во многих других церквях есть понимание, даже не в тех что есть этнически греческими - Румынской, грузинской - несмотря на весь сложный контекст этого дела.

Поэтому возможно Москва может пойти на так называемый раскол. Мы понимаем, что была неоднозначная позиция Сербской православной церкви. Мы понимаем, что есть разные сигналы со стороны Польской православной церкви. Возможно Москва попытается созвать вокруг себя тех, кто в силу тех или иных причин готов исповедовать идею московского Третьеримства?

Должен разочаровать Москву и всех приверженных ее логики. Давайте посмотрим на реальные обстоятельства последних, буквально, дней.

Одна только Сербская церковь будет готова и сделала определенные четкие месседжи о том, что она не хочет и не видит автокефального пути развития православия в Украине. Единственная.

Мотивация прозрачная, это даже не столько стратегическое партнерство между Сербией и Россией, это просто практические, конкретные, утилитарные вещи. Дело в том, что признание автокефалии в Украине однозначно приведет к признанию автокефалии церкви в Македонии и церкви Черногории. Вот чего она боится. Поэтому она не хочет начинать процесс, который является гораздо более продвинутый в смысле организационном чем эти две церкви, потому что за год, два или десять, это станет актуальным для Сербской церкви.

Заявление секретаря Грузинского патриархата "Грузия ожидает решения двух церквей и будет решать". Москва никогда даже не могла себе надеяться, что может так заявлять. То есть, на самом деле, Грузия сейчас берет определенную паузу и думает, что делать, когда будут обнародованы документы с двух сторон.

Польская церковь действительно, митрополит Савва, несмотря на его определенный известный антураж связан с Московским патриархатом, на встрече с патриархом Александрийским четко говорит, что "мы только хотим, чтобы процесс предоставления автокефалии Украине не вызвал большого разрешения и конфликтности". Они также не ставят под сомнение сам факт получения автокефалии.

Но Москва идет на разрыв с Константинополем. Отказываясь поминать Вселенского патриарха в молитвах, она делает колоссальный демарш. Еще год-два и Москва будет просто раскольниками.

Она уже есть раскольнической. Когда были поставлены условия патриархом Кириллом патриарху Варфоломею, то ответ был понят - "Не мы вас отлучаем от церкви. Не мы вас ставим в позаевхаристийное единения с нами. Вы сами идете в раскол". То есть, де-факто, это действительно раскол, это видсепарування и вся ответственность, и возможны все последствия этого условного духовного повторение того, что когда сделал протопоп Аввакум, основав старообрядчества. Фактически путем протопопа Аввакума идет сейчас патриарх Кирилл.

Но я не верю, что сейчас будет больше чем две или три церкви, которые могут пойти вместе с Москвой на разрыв с Константинополем. Кроме Сербской церкви может еще пойти Антиохийский патриархат. Ну, а мы понимаем почему. Патриарх Иоанн Х находится под полным контролем российской разведки. Именно российские войска вывозили его из Дамаска. Он сейчас фактически чуть ли не в прямом смысле, под домашним арестом, а как минимум под контролем российских спецслужб, поэтому от Антиохийской церкви нечего ждать. Тем более влияет и стратегическое партнерство России с Асадом.

Итак, возможно, Россия, возможно, Сербия, и возможно Антиохия, другие церкви на разрыв не пойдут. Они могут, некоторые из них, на некоторое время воздерживаться от признания Украинской церкви, быть посередине между Москвой и Вселенским патриархатом, но ожидаемого Москвой фронта она не получит ни в коем случае.

В Украине она не создаст этот фронт? Мы же видели сообщения о формировании так называемых "православных джихадистов", как бы ни прискорбно это не звучало.

Во многих епархиальных управлениях, при них создаются целые штабы, условно говоря, целые отряды быстрого реагирования. Происходят специальные тренинги. Наиболее активные пророссийские священники на своих приходах формируют десятки, пятидесятками верующих, как мужчин так и женщин, которые готовы при определенных обстоятельствах, очень быстро мобилизоваться, прибыть в своего прихода, или, если нужно, к другим приходов. Эти структуры координируются специально и на уровне епархиальных структур, и на уровне благотворительных структур на уровне общецерковных. Москва готовится. Фактически идет подготовка к тому, чтобы брать такую ​​долгосрочную оборону. Для этого надо моделировать сопротивление, для этого надо моделировать конфликт, для этого нужно противостояние, для этого нужно постоянно накапливать энергию ненависти. Это самое страшное.

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Насколько я понимаю Москва будет постоянно пытаться подливать бензин и ждать того или иного московского или промосковского поджигателя со спичкой. Или наша власть сознательна к возможным опасностям? Потому что мы все эйфорической ждем томоса, но мы понимаем, что Москва будет пытаться разыграть свою эту очень не приятную и есть опасения, что отчасти даже кровавую карту.

Здесь надо быть спокойным и создать все необходимые условия. Во-первых нужны и понятны законодательные инициативы, которые помогут сугубо в законодательном поле регулировать ситуацию.

А они есть, эти законодательные инициативы?

Законодательные инициативы есть. Это и законопроект об уточнении процедуры перехода общин. Потому что есть право однозначно гарантировано нашим законодательством - статья 8 Закона Украины о свободе совести и религиозных организаций. Но механизма, как это реализовать на практике нет, поэтому постоянно Москва, при любой возможности, то в ОБСЕ или в другой мониторинговой миссии, кричит о захвате храмов. Есть захват храмов в Украине, есть реализация свободного процесса изменения канонической юрисдикционной подчиненности, всего лишь. Это право корреспондируется со всеми европейскими рекомендациями, Венецианской комиссии, Комитета ООН по правам человека, того же ОБСЕ. Но для них не выгодно вспоминать об этом основополагающем европейском праве. Россия и все ее структуры, включая и православные церкви, которые подчинены Москве, живут по своим представлениям тоталитарной сети, где никто не имеет права что-то изменить. Они пожизненно, до второго пришествия Иисуса Христа хотят находиться в зоне влияния Московского патриархата. Но очевидно, что для Украины эта схема мышления недопустима.