Виталий Портников: на сессии ПАСЕ решается вопрос чести

9 октября, 2018, 16:57

Портников Виталий

На очередной сессии ПАСЕ разгорелись нешуточные страсти вокруг принятия поправок, которые облегчат этой организации отказ от санкций против России

И хотя сама Россия в тексте поправок не упоминается, мало у кого есть сомнения, что речь идёт именно о ее будущем присутствии в ПАСЕ и что поправки инспирированы именно россиянами и их "доброжелателями" в организации.

Может возникнуть вопрос - а зачем это, собственно, России? Ведь решения ПАСЕ мало что означают на международной арене и отказ от санкций против российской делегации ничего не изменит в ситуации с другими санкциями, куда более важными и серьезными.

Но в Кремле любую западную уступку воспринимают как "прорыв плотины", как готовность цивилизованного мира смириться со статус-кво - аннексией Крыма и войной на Донбассе - и продолжать общаться с Москвой, как ни в чем ни бывало.

Сторонники отмены санкций против России в ПАСЕ неизменно утверждают, что отнюдь не собираются соглашаться с российскими действиями в Украине. Что они хотят возвращения российской делегации исключительно ради возобновления диалога.

Так вот, это обычная ложь. Санкции, которые были наложены на российскую делегацию в ПАСЕ, вовсе не запрещали депутатам Государственной Думы продолжать участвовать во всех мероприятиях ПАСЕ. Проще говоря - путинские марионетки, которые лишь по недоразумению называются "парламентариями", могли беспрепятственно лгать - если уж это так необходимо их бессовестным лоббистам на Западе. Россию отстранили лишь от принятия целого ряда процедурных решений в ПАСЕ - согласитесь, не такое уж серьезное наказание, когда речь идёт о развязывании войны и оккупации чужой территории!

Но Кремлю необходимо было доказать, что наказывать его вообще не за что. Что Крым присоединён к России на основании "честного референдума", а на Донбассе с украинскими властями воюют "восставшие шахтеры" с "Буками". Поэтому после наложения санкций российская делегация отказалась от участия в работе ассамблеи. Отказалась - подчеркиваю - сама, а не потому, что ей было запрещено.

Для руководства ПАСЕ это стало неприятным сюрпризом, потому что смысл существования ассамблеи - в диалоге между парламентариями. Руководители ПАСЕ один за другим стали ездить в Москву, чтобы разъяснить руководству Государственной Думы, что российская делегация может без помех отстаивать свою позицию в зале заседаний, что санкции это не запрещают. Но в ответ слышали от председателя Госдумы Сергея Нарышкина и его преемника Вячеслава Володина одно и то же: российская делегация сможет вернуться только после отмены санкций. Как вы это сделаете - не наше, российское, дело.

Когда стало ясно, что в ПАСЕ не хотят - или не могут - согласиться с этим шантажом, в Москве решили приступить к следующему этапу "воздействия" - перестать платить взносы в бюджет ПАСЕ. И, таким образом, к поддержке части депутатов от связанных с Россией политических групп прибавилась еще и мощная поддержка аппаратчиков ПАСЕ - кому же хочется терять денежки? Это же зарплаты, премии, пенсии. А честь Европы? А честь Европы подождёт!

На сессии ПАСЕ в Страсбурге сегодня решается не вопрос о необходимости продолжения диалога с бессмысленными подлыми людишками, которых Путин решил откомандировать в "депутаты" своего кастрированного "парламента". Решается вопрос именно о чести.