Метеориты действительно разговаривают: Печерский суд постановил

9 октября, 2018, 19:21

Мария Гурская

Плач украинской науки: рассказываем, как декан КНУ, продвигающий мысль о "метеоритах, которые разговаривают", выиграл суд: правовая система Украины не признала его псевдоученым

А вы знали, что "метеорит, пролетая мимо Земли, получает информацию о том, что его кто-то зовет? И их там собралось много... на этой планете из таких же элементарных объектов, из которых состоит и он ..."

Нет, это не абзац из псевдо научной фантастики, это цитата из лекции многоуважаемого декана факультета информационных технологий КНУ им. Тараса Шевченко, лауреата госпремии в области науки и технологий Юрия Тесли.

И в этой цитате - боль и одна из самых больших проблем современной украинской науки - засилье ее псевдоучеными и лженаучными теориями, которые не только пополняют кучи мукулатуры, но и выставляют Украину на посмешище.

Однако суд отказался признать Юрия Теслю псевдоученым, поэтому метеориты "продолжают говорить и решать". А теперь обо всем по порядку.

Юрий Тесля - автор "теории несилового взаимодействия", в которой утверждается, что метеорит летит к Земле не через гравитационное взаимодействие, а потому что Земля его убеждает это сделать и метеорит принимает решение к ней лететь.

За такой весомый вклад в украинскую псевдонауку его даже (заочно) "наградили" премией "Академическая негодность 2017 года". Это что-то вроде украинского научного "антиоскара": такой наградой награждаются за "лучшие" случаи плагиаторства, научной фальсификации или продвижения псевдонаучных теорий.

Тогда же украинское физическое общество выступило с заявлением протеста против подобной "науки". А Тесля еще и стал героем передачи "Телевидение Торонто" с Майклом Щуром.

Кто с кем и за что судился

16 октября 2016 математик Ирина Егорченко с трибуны Верховной Рады назвала Теслю "известным псевдоученым". Анализируя состояние украинской науки и образования, Егорченко сказала: "К сожалению, у нас даже в Киевском университете декан факультета - известный псевдоученый, господин Тесля, который учит студентов неизвестно чему".

Господин Тесля на это обиделся и подал на Егорченко в суд "за оскорбление чести, достоинства и деловой репутации", требуя при этом денежной компенсации за моральный ущерб в размере 50 000 гривень. От суда Тесля хотел опровержения информации Егорченко о том, что он псевдоученый. И таки ее получил.

О ходе судебных событий на своих страницах в соцсетях регулярно сообщал в Facebook ученый и известный популяризатор науки Антон Сененко.

Итак, Печерский суд постановил признать сказанное Ириной Егорченко с трибуны недостоверной информацией. К счастью, ей не придется платить 50 000 гривень - только судебный сбор в размере 551 гривни 20 копеек.

"Объясняю на пальцах. Если я - кандидат наук и имею грамоты, но начинаю рассказывать, что люди ходят на головах или на руках, вы не можете сказать, что я несу бред и я псевдоученый. Поэтому метеориты, которые самостоятельно принимают решения о падении на Землю, тем более не могут быть бредом ", - пишет Сененко.

Он также добавил, что судейское решение может выглядеть хорошим компромиссом, но только с юридической точки зрения и с точки зрения людей, далеких от науки.

"Потому что оно на самом деле будет иметь катастрофические последствия для научной сферы. Всех этих адептов квантовых культурологий, лептонных богов и космических педагогик нельзя будет называть псевдоучеными или имитаторами.

Потому что государство уже выдало им удостоверения докторов наук, а это окончательно свидетельствует, что они навсегда является учеными", - добавляет Сененко.

Сам Тесля дал журналистам комментарий по судебному заседанию еще зимой. "Если я - псевдоученый, через пять лет это забудут, а я без работы не останусь. А если суд признает, что я - псевдоученый, как я буду работать в науке?" - сказал он "Украинской правде".

Что говорят эксперты о "теории"

Пять авторитетных украинских ученых проанализировали "теорию несилового взаимодействия" с точки зрения физики. По ней у декана КНУ есть целая книга "Диалоги с Теслей. Теория несилового мира".

Если коротко, то в анализе ученые доступно объясняют, почему "теория несилового взаимодействия" как предвестница и формальная основа построения "теории несилового мира" не имеет шансов на адекватную научную жизнь. Она предусматривает, что в основе всех процессов взаимодействия в природе может лежать не сила, а информирование (убеждение) о таком движении, которое с большей вероятностью принесет позитивное восприятие (вспомним метеорит, который разговаривает). С полным текстом анализа можно ознакомиться здесь.

А мы частично вернемся к выступлению Ирины Егорченко в 2016 году и приведем несколько цитат, касающихся общей научной и образовательной ситуации в стране. Так как решение суда, очевидно, сигнализирует, что с тех пор мало что изменилось.

"Чтобы говорить об эффективности, прежде всего нужно говорить о целях. В нормальной стране цели науки кроме получения новых знаний и инноваций, это вклад в образование. Никакой хорошего образования без хорошей науки быть не может. Это престиж государства и это экспертная оценка решений, которые принимаются".

"У нас существующая научная система на самом деле очень эффективна, потому что она действительно выполняет то, что от нее хочет государство, государство хочет раздачи степеней чиновникам, детишкам и раздачи дипломов народу. Пусть пустых, без знаний, но пусть народ будет счастлив. Люди дали детям типа высшее образование".

К размышлениям.