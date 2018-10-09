Дэвид Саттер: Тот, кто отдал приказ применить огнеметы в Беслане, способен уничтожить и мирный "Боинг"

9 октября, 2018, 17:35

Антин Борковский

Легендарный американский журналист, персона non grata в России Дэвид Саттер в эфире программы телеканала Эспрессо "Студия Запад с Антоном Борковським" об особенностях хіматаки в Солсбери, пробуждение Запада и то, почему до сих пор не объявили нефтяное эмбарго

До сих пор топ-темой остается отравление в Солсбери, вопрос глобальный – неужели в Кремле, неужели в ГРУ сидят такие идиоты, которые могли бы так плохо, настолько разоблачая себя, реализовать такую операцию?

Д.С. Ходят разные слухи, что Скрипаль продолжал сотрудничать с английской разведкой, несмотря на договоренность, что он этого делать не будет. Но в любом случае пойти на убийство на территории иностранного государства так халатно, так жестоко, так рискованно, используя химическое оружие... Конечно, если бы они были в здравом уме, они бы такого не сделали. Чего они фактически достигли этим?! Возможно, это инерция агрессивной позиции в отношении Запада. Возможно, это инерция собственной психологии. Инерция внутреннего психоза, который владеет обществом в России, где все время говорят о внешнем враге, о внешней угрозе. Трудно сказать. Либо, возможно, это просто попытка показать собственным людям в различных спецслужбах, что они не потерпят никаких отступлений, "ни шагу - ни влево, ни вправо! Если вы что-то сделаете, мы найдем вас! Убьем, неважно, где вы". Ну, это спекуляция с нашей стороны, ведь это не поддается рациональному объяснению. Они настолько хотят напугать собственных разведчиков и шпионов опасностью отступления, что, возможно, даже считали это выгодным для себя и нужным. Возможно, они на самом деле хотели сигнализировать, что сейчас они готовы на уничтожение.

А.Б. Почему Запад не реагирует столь жестко, как должен был бы?

Д.С. Уже есть санкции, достаточно серьезные, их уже применили, хотя мы много говорим о Трампе как о человеке, который благосклонен к Путину. Но именно Америка организовала такие коллективные санкции, чтобы многие государства были в них задействованы. Лично я сомневаюсь в эффективности выдворения дипломатов, но это серьезный шаг. Когда высылают дипломатов, это, конечно, на некоторое время усложняет ситуацию в восстановлении связей с агентурой и разведкой. Путин сам должен быть объектом санкций, ведь все идет от него. Но даже при отсутствии такого шага все, что было сделано в Америке, является довольно серьезным выражением недовольства поведением Кремля.

А.Б. А есть ли шансы, например, что Кремль доведет ситуацию до нефтяного эмбарго? В свое время Советский Союз его получил, и мы знаем, чем это закончилось для советской экономики.

Д.С. Это полностью задушит российскую экономику. И пойти на это Запад пока не готов. Такой бойкот будет иметь достаточно серьезные последствия для мировой экономики, в том числе и западной. В то же время я был рад видеть реакцию на отравление Скрипалей, ведь это действительно серьезное предупреждение. Когда был убит Александр Литвиненко, почти ничего не было сделано, в том числе Великобританией, не говоря уже о других государствах, которые могли поддержать это. Ничего по сути. Сейчас в сравнении с этим случаем западные страны отреагировали довольно сильно. Замораживание денежных счетов – это, конечно, тоже проблема специалистов, потому что многие американские векселя лежат в российских руках. Чего мы хотим от России?! Чтобы она отстала от своих соседей и чтобы она перестала манипулировать и врать собственному населению. Чтобы она, конечно, ответила за преступление уничтожения малайзийского "Боинга". Страна, которая имеет лидера с такой ментальностью, это угроза прежде всего собственному населению, соседям, но также всему миру, куда это может эволюционировать внутри России? Это может привести к внутренней нестабильности в стране, которая имеет атомное оружие и огромные запасы других летальных видов оружия. Мы не знаем, что будет дальше. Никто не мог сказать, что в 1986 году начнется процесс, который покончит с Советским Союзом. Поэтому в ожидании таких серьезных событий мы должны делать все, чтобы рассказать русским людям правду и готовить их к демократии, насколько это возможно.

А.Б. Вы упомянули дело о сбитом малайзийском "Боинге" как одно из важнейших. Мы понимаем, что на самом деле оно достаточно задокументировано. Мы знаем, что в принципе западные структуры, как например правительство Австралии, правительство Нидерландов, начали решать этот запутанный кровавый узел, фактически указали виновных. Но есть ощущение, что дело как-то забуксовало.

Д.С. Накапливаются достаточно серьезные доказательства. Вопрос, который остается и который, я считаю, очень важен для мирового сообщества, насколько это могло быть случайно и непреднамеренно. Мне кажется, что на самом деле шансов на это мало, ведь трудно спутать украинский истребитель с "Боингом". Ну разве мы спутаем "Жигули" с "КамАЗом"? И что самое интересное, этот "Бук" не был особенно нужен там. "Бук" для уничтожения объектов летит очень высоко. Для того чтобы сбить истребитель, который прикрывает пехоту, лучше послужил бы не "Бук". Поэтому это указывает на то, что они хотели сбить пассажирский самолет. Это было не случайно. Но для чего им это делать, если так? Есть разные варианты, какой пассажирский самолет это должен был быть. И мы знаем, что в воздухе в это время должен был быть российский самолет. И если бы он был уничтожен, конечно, сразу же был бы повод для масштабного вторжения в Украину. В то же время есть и немало свидетельств, которые создают впечатление, что они хотели сбить именно тот самолет, который сбили, возможно для общего устрашения. Мы знаем, на что они способны. Они это демонстрировали. Если взять исторические примеры, то кто-то дал приказ открыть огонь из огнеметов в 2004 году по школе, переполненной заложниками-детьми и родителями!

А.Б. Речь о Беслане.

Д.С. Конечно, о Беслане. Человек, который способен отдать такой приказ, конечно, способен дать приказ уничтожить и пассажирский самолет, ради какой-то военной цели. Кто мог дать приказ взрывать дома в 1999-м?! Взрывы, после которых Путин стал президентом.

А.Б. КГБ хоть немножко боялось Политбюро, а сейчас ощущение, что российские спецслужбы, не имея своего политбюро, никого и не боятся. Возможно, это и порождает этот хаос.

Д.С. Я думаю, также нужно учитывать то, что ФСБ по сравнению с КГБ менее интеллектуально, более коррумпированно и более заражено желанием обогатиться. Во времена КГБ было немножко другое государственное мышление, потому что Советский Союз был надеждой "прогрессивного человечества".

А.Б. Прогрессивного Вьетнама.

Д.С. Да, это подавалось как "защитник угнетенных людей всего мира". Чтобы сохранить этот образ и этот придуманный мир, они были вынуждены действовать немножко косвенно. Сегодняшняя Россия не имеет идеологии, кроме обогащения маленьких групп людей и сохранения их власти.

А.Б. Просто сейчас такое ощущение, что мы переживаем очень опасный период. С одной стороны, Трамп имеет внутренние проблемы в Америке. С другой стороны, мы видим, как начальник генерального штаба России, генерал Герасимов ездит во Францию, в Германию и общается с Меркель. Никто не знает, о чем они говорят. Есть ощущение, что Путин через своих военных пытается как-то припугнуть Европу, используя момент ослабления Трампа, который очень часто до конца не понимает, что происходит с той самой, далекой для него Украиной.

Д.С. Я не думаю, что Трамп настолько ослаблен. Потому что он ослаблен, конечно, внутри страны, но его полномочия по иностранным делам в результате этого не страдают. И хорошо, если бы российское руководство это поняло. Кстати, Трамп не такой слабый, как кажется. Расследование Трамп-Россия по поводу российского вмешательства в выборы движется, но ничего особенного не обнаруживается. И если в итоге будет заявлено, что ничего не было обнаружено, это его фактически оправдает или даже поднимет в глазах многих американцев как человека, который был несправедливо обвинен. Но, в любом случае, этот спектакль наших внутренних противоречий может составить впечатление, что Америка вообще ни на что не способна, но следует понимать, что это старая демократия, что противоречия не новые. И президент имеет полномочия в отношении других государств. Я думаю, если российское руководство рассчитывает на это, то они делают достаточно серьезную ошибку.