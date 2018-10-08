Виталий Портников: нам нельзя забывать о Боснии

8 октября, 2018, 12:35

Портников Виталий

Дейтонские соглашения узаконили результаты этнических чисток, а такая страна может существовать только как протекторат

В Европе о Боснии - пожалуй, самой неблагополучной стране континента - вспоминают разве что тогда, когда там происходят очередные выборы или когда лидер Республики Сербской - одной из частей Боснии - Милорад Додик - встречается с президентом России Владимиром Путиным.

Вот и сейчас, когда подводятся итоги очередных выборов, европейские наблюдатели в один голос говорят о неблагополучии в Боснии и Герцеговине, о том, что этнический конфликт в стране так и не преодолён, что сербы, мусульмане и хорваты так и не стали одним народом, более того - пропасть между молодыми людьми глубже, чем пропасть между представителями старших поколений, прошедших через кровопролитную войну.

Потому что родители еще жили в единой Югославии, у них были общие воспоминания, общий уклад жизни. А у детей ничего этого нет. У них теперь все разное - от воспоминаний до школьных учебников. И в результате Босния и Герцеговина - государство только на географической карте. На самом деле это две враждебные страны. И в одной из них назревает конфликт между мусульманами и хорватами, которые стали выступать за отдельную республику.

Винить в этой ситуации боснийцев я бы не стал. Главная ответственность - на западных миротворцах. Их целью было прекратить войну на Балканах, а уж потом разобраться. Не разобрались.

Дейтонские соглашения, с одной стороны, узаконили результаты этнических чисток, благодаря которым сербское меньшинство получило половину территории Боснии. Но одновременно сербам не дали присоединить "зачищенные" территории к Сербии, заставили их жить в одном государстве со своими врагами. И политические элиты сербов остались теми же - убрали разве что отъявленных военных преступников, но не их соратников и поклонников.

Мусульман и хорватов оставили на той территории, где они жили и куда их выгнали и подарили им иллюзию восстановленной территориальной целостности.

Понятно, что такая страна может существовать только как протекторат - она и стала международным протекторатом. При этом сербы продолжают считать своим государством Сербию, хорваты, естественно, оглядываются на Хорватию, которая успела войти в Евросоюз. Босния, как и следовало ожидать, нужна только мусульманам, но и они из неё уезжают.

Вместо того, чтобы создать государство для боснийских мусульман. Запад просто законсервировал проблему - и теперь нам остаётся только гадать, когда начнётся новая война и готов ли Кремль участвовать в дестабилизации ситуации в Боснии.

Это очень важный урок для Украины. Если западные посредники обеспечат нам такое же "восстановление территориальной целостности", как в Боснии, на будущем украинской государственности можно будет поставить жирный крест. Ни в коем случае нельзя допустить фактического существования двух государств в одном, никакая территориальная целостность этого не стоит. И не нужно убаюкивать себя иллюзией, что главное - восстановить эту самую целостность, а там разберёмся. Не разберемся. Босния это великолепно доказало.

И еще одно важное обстоятельство. Украине предлагают забыть о вступлении в Евросоюз этак на 25 лет и это справедливо. Но при этом в ЕС всерьёз обсуждают вопрос интеграции западных Балкан. Всех западных Балкан. И Боснии и Герцеговины тоже - хотя ситуация в этой стране не сравнима с нашей и с точки зрения безопасности, и с точки зрения функционирования государственных институций, и даже с точки зрения коррупции.

Поэтому не верьте западным политикам, когда они говорят, что мы просто не готовы. Это они просто не готовы к конфликту с Москвой. На самом деле между интеграцией стран западных Балкан и интеграцией Украины нет никакой существенной разницы, кроме одной - на Балканах у России нет таких интересов и возможностей, как на постсоветском пространстве. Пока что нет.