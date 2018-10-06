Макгрегор - Нурмагомедов. Все о возврате лучшего бойца мира

6 октября, 2018, 10:00

Дмитрий Марценишин

Сегодня в Лас-Вегасе ирландец Конор Макгрегор в бою против россиянина Хабиба Нурмагомедова возвращается в октагон

Конор Макгрегор - Хабиб Нурмагомедов

Бой за титул чемпиона UFC в легком весе

Лас-Вегас, США

7 октября

Начало - 6:00

Прямая трансляция на телеканале 2+2

Разрушитель стереотипов

Конор Макгрегор является настоящим олицетворением современного спорта, где между собственно спортивной составляющей и шоу-бизнесом грани настолько тонкие, что порой невидимые.

У ирландского бойца смешанных единоборств было мало шансов стать тем, кем он сейчас является. А именно - одним из самых популярных спортсменов мира. Когда он начинал карьеру, в его виде спорта были скромные гонорары, а сами смешанные единоборства больше воспринимали, как шоу. По крайней мере, MMA не шло ни в какое сравнение с боксом.

Но сейчас все изменилось и во многом это произошло именно благодаря Макгрегору, который стал настоящим олицетворением MMA. Ирландец раздвинул границы своего вида спорта и сломал шаблоны.

Он быстро покорил UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) и стал самым высокооплачиваемым бойцом мощнейшей организации MMA. Весь мир заговорил о Макгрегоре в 2015 году, когда он завоевал титул чемпиона UFC в полулегком весе (до 66 кг). Его ирландец отобрал у бразильца Жозе Алду. Сделал он это очень эффектно нокаутировав соперника на 13-й секунде поединка.

На этом он не остановился и сразу решил покорить полусредний вес (до 77 кг), где встретился с американцем Нейтом Диасом. С первого раза это сделать не удалось и Макгрегор уступил сопернику удушающим приемом - изменение категории сказалась. Но, даже несмотря на поражение, он установил историческое достижение, став первым бойцом UFC, который получил за поединок $1 млн.

Макгрегор не остался в долгу и в октагоне и поквитался с обидчиком. В поединке-реванше он выиграл у Диаса по очкам. Дальше - больше. В ноябре 2016 года Макгрегор встретился с Эдди Альваресом в бою за титул чемпиона UFC в легком весе (до 70 кг) и нокаутировал соперника во втором раунде. Таким образом, он до своего пояса в полулегком весе прибавил еще один титул и стал первым бойцом UFC, который одновременно стал чемпионом в двух категориях. Рекордным оказался и гонорар ирландца, который положил в карман $3,6 млн.

Битва с Мейвезером

Но и этого ему оказалось мало. Дело в том, что ирландец получил свою популярность не столько победами в клетке, а благодаря своей мощной харизме. Любую пресс-конференцию Конор превращает в яркое шоу, за которым следят сотни тысяч фанов. Его общение с соперниками перед боем, можно включать в пособие по раскрутке масштабных событий. Поэтому не удивительно, что Макгрегор быстро стал самым популярным бойцом мира, оставив далеко позади даже статусных боксеров.

Ирландец хорошо понимал, что эту популярность вполне можно монетизировать. Но уровень доходов в UFC его больше не устраивал. Именно тогда возникла идея провести поединок против лучшего боксера мира Флойда Мейвезера. Стороны долго договаривались об условиях боя, по которым он будет проходить. В конце Макгергору пришлось пойти на уступки и согласиться на поединок с боксерскими правилами. Это оставляло ему минимальные шансы на успех, зато гарантировало сказочную награду, о которой не мог мечтать ни один боец смешанных единоборств.

Макгрегор и Мейвезер вышли в ринг в августе 2017 года и сделали самый кассовый бой в истории бокса, который принес организаторам около $600 млн. Ирландец прогнозируемо сумел конкурировать с американцем лишь в первых раундах. Позже боксерский опыт сказался и Мейвезер победил техническим нокаутом в 10-м раунде.

Макгреор поражению не слишком расстроился. Во-первых, у него была отговорка, что он проиграл в чужом виде спорта. Во вторых - заработал за каких-то полчаса невероятные $85 млн. Посрамленными оказались и скептики, которые называли поединок фарсом. Бой вызвал невероятный интерес - его платную трансляцию купили 4,3 млн зрителей в США.

Конор Макгрегор мог быть доволен. В целом за год он заработал $99 млн и занял четвертое место в рейтинге самых богатых спортсменов мира Forbes. Уступив лишь Флойду Мейвезеру и двум самым популярным футболистам мира - Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

На этом фоне даже лишение титулов UFC, из-за долгого отсутствия в октагоне, не выглядело плохой новостью. Ведь последние бой в смешанных единоборствах Макгегор провел еще в 2016 году и был это упоминавшийся поединок против Альвареса.

Скандальное возвращение

Было очевидно, что UFC так просто не откажется от своего самого популярного бойца и рано или поздно он вернется. Понятно, что это произойдет, стало весной этого года, когда Макгрегор напомнил о себе громким скандалом.

5 апреля он вместе с членами своей команды атаковал автобус с другими бойцами UFC, разбил тележкой стекло и ранил нескольких спортсменов, которым из-за травмы пришлось сняться с турнира.

Мишенью Макгрегора был россиянин Хабиб Нурмагомедов, который находился в салоне, но не пострадал. Ирландец пытался отомстить дагестанцу за оскорбление другого россиянина - Артема Лобова, который уже много лет ему помогает в подготовке к поединкам. Незадолго до инцидента, Нурмагомедов дал Лобову пощечину, в ответ на оскорбления, окружив его в отеле с десятком своих подельников.

Макгрегора за инцидент с автобусом задержала полиция. А президент UFC Дана Уайт жестко раскритиковал ирландца. "Это самая отвратительная вещь, которая случалась в истории организации", - возмущался Вайт.

Но в его гнев поверили не все. Авторитетное американское издание New York Post сразу предположило, что вся история с атакой автобуса, это лишь спектакль, призванный подогреть интерес к предстоящему бою Макгрегора против Нурмагомедова.

Судебный процесс против ирландца также стал хорошим напоминанием о бойце и завершился для него с минимальными последствиями - признанием своей вины и штрафом.

Зато Макгергор получил чемпионский поединок против действующего чемпиона Нурмагомедова и новый контракт с UFC на шесть боев.

Дело было сделано. А дополнительно градус противостояния бойцы подняли на пресс-конференциях перед боем, на которых они сыпали оскорбления в адрес друг друга и обещаниями уничтожить оппонента.

Главный бой года

В UFC в очередной раз продемонстрировали чудеса пиара. Несмотря на это, ни в коем случае не стоит умалять и чисто спортивную составляющую поединка. Ведь в октагоне встретятся, пожалуй, два сильнейших бойца мира, поединок между которыми давно был неизбежным.

Друг с другом сойдутся апологеты двух разных стилей. Макгрегор - яркий представитель ударного стиля, который обладает нокаутирующим ударом. Нурмагомедов имеет невероятную борцовскую базу и истощает соперников в партере. По общему мнению, в Лас-Вегасе победит тот, кто навяжет сопернику свою игру.

Эксперты перед боем отдают небольшое предпочтение Нурмагомедову, который еще не потерпел ни одного поражения, в то время, как Макгрегор имеет в пассиве три неудачи. И главным его недостатком даже не это, а долгий простой и отсутствие поединков в течение двух лет. То есть, интрига закручена до невозможности, что делает самый ожидаемый бой года еще интереснее.