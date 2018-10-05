Виталий Портников: пусть Сенцов живет
На протяжении всех этих страшных дней мир каждый день вспоминал не только о Сенцове, но и о других узниках российского режима.
Он вспоминал об оккупации Крыма.
Он вспоминал о войне на Донбассе.
Ценой собственной жизни, собственного здоровья Олег добивался того, чего не могут добиться никакие медиа, никакие журналисты, никакие чиновники - демонстрировал миру зловещее лицо преступного государства, которое позволяет себе удерживать в заключении невинных людей.
Если вспомнить, что все это время путинский режим совершал новые злодеяния - о последнем, кибер-атаке ГРУ в Нидерландах, стало известно только вчера - то становится ясно, насколько важной была эта голодовка. Она не просто не позволяла забыть. Она удерживала многих на Западе от капитулянтства.
Она заставляла затаиться наглую путинскую агентуру - всех этих подлых политиков, лживых журналистов, мнимых правозащитников, которые на самом деле живут в свободном мире на кремлевские деньги и работают проститутками.
Она была ответом многочисленным коллаборационистам в нашей стране - тем, кто хочет победы России, тем, кто готов сдаться России и тем, у кого живот давно заменил мозги и сердце, тем, у кого вместо гимна и чести - "какая разница".
Но это не значит, что ради борьбы со всеми этими людьми Олег Сенцов должен умереть. Нет, он должен жить, жить назло и наперекор всей этой сволочи.
Он должен увидеть их поражение, их крах, их отчаяние, увидеть наше торжество, нашу победу, наше презрение. И снять обо всем этом свой лучший фильм.
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