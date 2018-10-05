Правила для правильного. Как не навредить полезными продуктами

5 октября, 2018, 17:40

Дарья Тарасова

Верно ли мы употребляем продукты, которые должны приносить пользу нашему организму, и существуют ли правила, когда речь идет о заведомо полезной пище

Диетолог Юлия Трофимчук в интервью Еспресо.TV рассказала, каких ошибок следует избегать, употребляя полезные продукты и напитки.

Свежевыжатые соки

Употребление соков-фреш может навредить здоровью, если делать это без учета ряда условий. Несмотря на очевидную, на первый взгляд, пользу, свежевыжатые фруктовые соки противопоказаны людям с заболеваниями поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта в состоянии обострения.

Чисто фруктовые фреши по своей калорийности и нагрузке на поджелудочную железу приравниваются к сладким газированным напиткам, рассказывает диетолог. Имея в своем составе фруктозу, витамины и полезные микроэлементы, свежевыжатые соки не содержат клетчатку, которая присутствует во фруктах. Именно она препятствует повышению уровня сахара в крови и стремительному выбросу инсулина.

"Когда мы едим фрукты, уровень сахара повышается постепенно за счет клетчатки. Когда же пьем фруктовый фреш, этот процесс происходит резко и поджелудочная железа быстро реагирует выбросом большого количества инсулина, - объясняет Юлия Трофимчук. – Поэтому маленьким детям и людям, которые имеют проблемы со здоровьем, нельзя пить чистые концентрированные фруктовые фреши. Их нужно разбавлять с водой, пить не часто и не в большом количестве".

Существуют и другие правила полезного употребления фрешей. Например, морковный сок диетолог советует пить всего два раза в неделю не более одного стакана. Гранатовый и свекольный - разбавлять водой или другим соком.

Более полезными будут овощные соки, смузи из зеленых овощей и с зеленью, что является источником антиоксидантов. Фруктовые фреши лучше пить сразу же после приготовления и всегда следить за количеством и частотой потребления.

Фрукты

Плюс фруктов по сравнению с соками в клетчатке. Но навредить можно и ими, если есть много.

Если человек хочет перейти на здоровый образ жизни, фрукты станут хорошей альтернативой сладостям и полезным перекусом.

Стоит также следить за гликемическим индексом. Людям, которые стремятся сбросить вес, не рекомендуется употреблять высокогликемические фрукты: бананы и виноград. Им лучше подойдут ягоды и фрукты с низким гликемическим индексом: яблоки, киви или грейпфрут.

Крупы и каши

Несмотря на распространенное мнение, Юлия Трофимчук не советует завтракать кашами. Их лучше употреблять на обед с овощами.

"Каши – источник питательных веществ и энергии. Я не рекомендую употреблять каши с мясом в одном приеме пищи. На углеводы (каши) в желудке выделяется щелочная среда, а на белок (мясо) – кислая. Вместе они нейтрализуются, и в результате мы получаем пищу, которая попадает в кишечник недопереваренной, что приводит к расстройствам в работе кишечника", - говорит диетолог.

Крупу перед приготовлением желательно замачивать с вечера. В ней содержится фитиновая кислота, которая выводит минералы из организма и не дает усваиваться новым. По этой причине следует также замачивать бобовые, орехи и семена.

Гранола, по мнению диетолога, несмотря на свою популярность, не является лучшим решением для завтрака или перекуса. "Чаще всего гранола делается из овсяных хлопьев с добавлением сухофруктов и семян, поэтому высокогликемическим продуктом. К тому же, иногда к граноле добавляют мед и с ним высушивают. А мед нельзя нагревать свыше 42 градусов. При высокой температуре он превращается в канцероген", - говорит Юлия Трофимчук.

Идеальным решением для завтрака нельзя назвать и овсянку. Много людей выбирает овсяные хлопья, а не крупу, которые имеют высокий гликемический индекс.

"Если выбирать овсянку, это должна быть цельная крупа, замоченная со вечера в воде и проваренная утром около часа. Следует выбирать цельное зерно, а не хлопья. Такая овсянка принесет пользу организму", - объясняет Трофимчук.

Завтрак должен быть белково-углеводным с акцентом на белки.

"Во время сна наш организм теряет определенное количество белка, поэтому утром его запасы нужно пополнить, - объясняет диетолог. - Утром хорошо подойдут кисломолочный и твердый сыры, йогурты или яйца в разном виде, кроме жареных на масле. Можно добавить фрукт или цельнозерновой хлебец – это источник медленных углеводов, которые будут предоставлять необходимую утром энергию".

Вода

Вода является необходимой для организма. Утром нужно выпивать 1-2 стакана натощак. Лучшим вариантом будет теплая и горячая, но только при отсутствии у человека повышенного давления или заболеваний ЖКТ в состоянии обострения.

"Польза горячей воды колоссальная. Утром после пробуждения обязательно нужно пить воду. Она разжижает слюну, очищает желудочно-кишечный тракт и готовит его к работе, - говорит диетолог. – Благодаря применению теплой воды очищается лимфа, улучшается состояние кожи и волос".

Желательно пить воду не холоднее температуры вашего тела. Ведь холодная вода быстро покидает желудок.

"Многие люди привыкли запивать еду напитками со льдом. Однако от этого спазмируется желудок, сфинктер открывается и вода вместе с недопереваренной едой быстро попадает в кишечник. Там она начинает гнить и бродить, что негативно отражается на самочувствии и здоровье, - рассказывает Юлия Трофимчук. - Если во время еды вы хотите пить, пейте воду комнатной температуры или теплую. В небольшом количестве она не повредит пищеварению, а даже поможет".

Существует миф, что нельзя пить во время еды, ведь вода разбавляет желудочный сок, что нарушает пищеварение. Диетолог отрицает его. Дело в том, что результаты исследований доказали: чтобы разбавить желудочный сок и повредить пищеварению, понадобится до 5 литров воды. Поэтому стакан воды во время еды не навредит организму.

Кисломолочные продукты

Навредить можно и молочными и кисломолочными продуктами. При выборе магазинной молочной продукции, кроме производителя и качества, диетолог советует обращать внимание на жирность.

"Часто, стремясь похудеть, люди накидываются на обезжиренные продукты. Впрочем, те, кто ест мало жира, рискуют заболеть. Доказано, что наиболее опасная диета – обезжиренная", - говорит Юлия Трофимчук.

Полезный жир выполняет много функций в нашем организме. Он обеспечивает дыхание, участвует в построении оболочек всех клеток нашего организма, теплоизоляции и в выработке половых гормонов. Поэтому диеты с низким содержанием жира очень вредны для здоровья.

"Любой обезжиренный продукт, кроме всего, еще и проигрывает во вкусе более жирным. Для улучшения вкусовых свойств обезжиренных продуктов производители добавляют модифицированный крахмал, различные добавки и много сахара, - рассказывает Юлия Трофимчук. – Поэтому творог лучше есть не менее 3% и не более 5% жирности, молоко, кефиры - 2,5%. Аналогичная ситуация с "легкими" майонезами, которые делают вкуснее с помощью различных добавок".

Кстати, если человек хочет сбросить вес, употреблять йогурты и кисломолочные продукты вечером нельзя.

"Обычно все обращают внимание на гликемический индекс. У йогуртов и сыра он низкий, но при этом кисломолочные продукты имеют высокий инсулиновый индекс, - объясняет диетолог. – Таким образом, когда человек съедает творог или йогурт, у него стремительно повышается уровень инсулина. Наличие в крови инсулина блокирует выработку соматотропина. Это гормон роста, который после того, как человек прекращает расти, превращается в жиросжигающий гормон".

Как отмечает Юлия Трофимчук, соматотропный гормон сжигает жир именно ночью, когда в крови нет инсулина. Молочная продукция, как и каши, хлебобулочные изделия, фрукты и сухофрукты вызывает выброс инсулина. Применяемые на ночь, эти продукты держат уровень инсулина в течение 2-4 часов, блокирует действие соматотропного гормона. Как следствие, замедляется процесс похудения. Поэтому для того, чтобы сжечь жир, ужинать желательно за 3-4 часа до сна.

"Поэтому я не считаю мифом правило не есть после 6 часов вечера. При нормальном режиме сна это правильно, - делится Юлия Трофимчук. - Вечером я рекомендую есть яйца, рыбу, мясо, овощи и зелень".