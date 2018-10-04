Все о матчах "Динамо" и "Ворсклы" в Лиге Европы

4 октября, 2018, 08:00

Дмитрий Марценишин

Сегодня во 2-м туре группового раунда Лиги Европы "Динамо" играет в гостях с чешским "Яблонцем", а "Ворскла" принимает португальский "Спортинг"

Лига Европы. Групповой раунд. 2-й тур. Группа K

"Яблонець" (Чехия) - "Динамо" (Украина)

4 октября, Яблонец-над-Нисоу, стадион "Стржельнице"

Начало - 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

"Динамо" неудачно начало нынешнюю еврокубковую кампанию. Сначала команда Александра Хацкевича не справилась со своей главной задачей на сезон и не пробилась в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив голландскому "Аяксу" в решающем раунде квалификации.

Киевляне продолжили выступил в Лиге Европы, но и во втором по статусу континентальном турнире стартовали неудачно. Динамовцы не смогли победить на своем поле казахстанскую "Астану". После голов Виктора Цыганкова и Дениса Гармаша они дважды выходили вперед, но победный счет не удержали. Второй гол "Динамо" пропустило в добавленное арбитром время от Романа Муртазаева и сыграло вничью 2:2.

Учитывая дальнейшие турнирные перспективы, эта потеря может дорого стоить "Динамо".

Не лучшим образом у киевлян шли дела и в чемпионате Украины, за что команда Хацкевича довела свою безвыигрышную серию в разных турнирах до шести матчей. Однако, динамовцы преодолели черную полосу и одержали в Премьер-лиге три победы подряд. Они разгромили "Десну" (4:0), выиграли в принципиальном противостоянии у "Мариуполя" (2:0) и взяли верх в киевском дерби над "Арсеналом" (1:0).

Последняя победа далась "Динамо" труднее. Оно повело в счете на 35-й минуте усилиями новичка команды Миккеля Дуелунда. Но на 52-й минуте осталось в меньшинстве, после удаления голкипера Георгия Бущана. Доигрывала команда Хацкевича матч вдевятером - на 75-й минуте удаление заработал еще и защитник Артем Шабанов. Динамовцы в меньшинстве устояли и остались на втором месте в турнирной таблице, на расстоянии 4 очков от лидера - "Шахтера".

Победа над "Арсеналом" оставила негатив не только из-за двух изъятий. В этом матче получил травму один из лидеров "Динамо" Беньямин Вербич, который не полетел с командой в Чехии.

"Яблонец" в стартовом матче Лиги Европы едва не отобрал очки у фаворита группы K - французского "Ренна". Чехи пропустили решающий гол с пенальти в компенсированное арбитром время от Атема Бен Арфа и уступили 1:2.

В чемпионате Чехии "Яблонец" также выглядит убедительно. После матча с "Ренном" команда одержала две победы. Сначала "Яблонец" разгромил действующего чемпиона - "Викторию" - 3:0. А затем одолел "Теплице" - 2:1.

Команда Петра Совета имеет 16 очков, идет в турнирной таблице шестым и отстает от лидера - "Славии" на 8 очков.

Именно с командой из Праги в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов встречались "Динамо" и с большими трудностями одолел вторую команду Чехии. После ничьей 1:1 в Праге, киевляне выиграли на своем поле со счетом 2:0.

Стоит отметить, что за "Яблонец" выступают два хорошо знакомых украинским болельщикам футболиста. Одним из лидеров полузащиты команды является экс-игрок "Шахтера" - 37-летний Томаш Хюбшман. А с нынешнего сезона за чешский клуб на правах аренды, выступает Эдуард Соболь, права на которого принадлежат донецкому клубу. Правда, левый защитник сборной Украины еще не сыграл за новую команду ни одного матча.

Букмекеры считают шансы "Динамо" и "Яблонця" на победу примерно одинаковыми. На выигрыш чехов они предлагают коэффициент 2.75, на успех киевлян дают 2.65, на ничью - 3.20.

Лига Европы. Групповой раунд. 2-й тур. Группа E

"Ворскла" (Украина) - "Спортинг" (Португалия)

4 октября, Полтава, стадион "Ворскла" им. Бутовского.

Начало - 19:55

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

Для "Ворсклы" старт в нынешней Лиге Европы оказался особенным. Полтавчане начали выступления в турнире матчем против лондонского "Арсенала", который большинство футболистов украинского клуба назвали самым выдающимся в своей карьере.

"Ворскла" уже к 75-й минуты пропустила четыре гола - дубль сделал Пьер-Эмерик Обамеянг, по голу забили Месут Озил и Дэнни Уэлбек. Однако, команда Василия Сачко не опустила руки и была вознаграждена в конце игры. Полтавчане забили два гола усилиями Владимира Чеснакова и Вячеслава Шарпара и проиграли 2:4. Несмотря на поражение, украинская команда заслужила хорошие отзывы о своей игре от английских экспертов, которые отметили характер команды.

Хорошо у "Ворсклы" дела идут и в чемпионате Украины, где она уже выиграла четыре подряд матча. Среди прочего, полтавчане победили одного из своих конкурентов в борьбе за бронзовые награды - "Зарю" (2:1). В последнем туре команда Сачко оказалась сильнее "Десну" (2:0). Как и в Лондоне отличились Чеснаков и Шарпар. А вот другой лидер команды - Александр Кобахидзе пропустил эту игру. Из-за повреждения грузинский хавбек не сыграет против "Спортинга" и может вообще не выйти на поле в нынешнем сезоне.

"Ворскла" имеет 18 очков и идет в чемпионате Украины на четвертом месте. От третьей строчки, на которой находится "Александрия", полтавчан отделяет всего 1 пункт.

"Спортинг" начал выступления в Лиге Европы с победы над азербайджанским "Карабахом" - 2:0. Победу лиссабонцам принесли голы Рафиньи и Джована Кабрала.

В чемпионате Португалии "Спортинг" занимает четвертое место. В прошлом туре он победил "Маритиму" - 2:0. Отличились Бруно Фернандеш и Фреди Монтеро. "Спортинг" отстает от лидера - "Бенфики", лишь на 3 очка.

Букмекеры считают фаворитами матча "Ворскла" - "Спортинг" португальцев. На их победу предлагают коэффициент 5.25, на ничью дают 3.50, а на победу полтавчан - 5.25.