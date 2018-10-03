Как суд оккупированного Донецка распорядился землей в Киеве

3 октября, 2018, 18:00

Расследование журналиста программы "ШУСТРОВА LIVE" Юлии Савчук

Количество сомнительных строек в Киеве из года в год растет в геометрической прогрессии. Жизненное пространство уплотняется, а небоскребы появляются на берегах, рекреационных зонах и даже неприметных, на первый взгляд, промышленных площадках.

Недавно на территории неприметной, на первый взгляд, промышленной зоны по ул. Кайсарова в Голосеевском районе столицы началось полномасштабное строительство жилого комплекса. История многоэтажной застройки с благозвучным названием “Паркова Долина”, оказалась интересной и весьма засекреченной.

Все началось в 2003-м году, когда Киевсовет во главе с Александром Омельченко передал в аренду автотранспортному предприятию (АТП 13058) почти 8 Га земли. Целевое назначение участка — для автомобильного транспорта, неизменным оно согласно Кадастровой карты, есть и сейчас. Однако это не помешало корпорации “Укрбуд” возводить здесь пять многоэтажек.

Автотранспорт или многоэтажки?

Однако полной неожиданностью для нас стала информация из реестра прав на недвижимое имущество. В выписке за данным кадастровым номером указано, что целевое назначение земельного участка — для строительства жилого комплекса. Изменения в реестр внесены в феврале 2016-го года на основании решения Донецкого окружного административного суда. Постановление было вынесено в Донецке 4 июля 2014 года, когда город уже был неподконтрольной территорией. И что самое интересное — в Едином государственном реестре судебных решений постановление с таким номером отсутствует, а в списке дел, назначенных к рассмотрению этим судом, под этим номером совсем другой спор.

Юристы не скрывают своего удивления. “Такого не может быть, потому что когда иск поступает в суд, благодаря этой системе, это программное обеспечение специально разработано, распределяет автоматически на каждого судью и присваивается свой уникальный номер”, - объясняет эксперт в области земельного права Александра Полищук.

Таинственное решение Донецкого админсуда

На то время суд функционировал, но это была временная территория, неподконтрольная органам государственной власти, то каким образом выносились решения, кто имел доступ к печатям и документообороту? Юрист Денис Писаный отмечает, что в июле 2014 года эти вопросы законодательно не были урегулированы, поскольку до принятия в августе 2014 года закона Об осуществлении правосудия и уголовного производства в связи с проведением АТО, который вступил в силу 20 августа 2014 года, любые суды в Донецке и Луганской области принимали соответствующие решения, которые признавались на территории Украины

Текст Постановления с соответствующим номером и сутью дела нам удалось отыскать на форуме инвесторов “Парковой Долины”, такую же копию имеют и в отделе продаж жилого комплекса. Ни печати, ни подписей она не содержит, лишь неразборчивый штрих-код в конце текста решения. С заявлением обратилось частное лицо, которому Киевсовет отказал в просьбе выделить кусок земли по ул. Кайсарова для приватизации. Тогда как третье лицо — АТП 13058, в пользовании которого находится участок, обратилось с самостоятельными требованиями — изменить целевое назначение для строительства жилого комплекса. И суд просьбу АТП предприятия удовлетворил в полном объеме. К тому же этот спор должен рассматривать совсем другой суд. Александра Полищук объясняет: по подсудности автотранспортное предприятие должно податься не в административный, а в хозяйственный суд. Киева.

Мы обратились с запросом к АТП 13058, однако там его откровенно проигнорировали. А Департамент земельных ресурсов КГГА, который выступал ответчиком по делу, письменным письмом проинформировал нас, что никакие изменения в Государственный земельный кадастр о целевом назначении не вносились. Зато Земельный кодекс не предусматривает изменение назначения земли на основании суда и никакой согласованной землеустроительной документации и решение Киевского городского совета, как того требует закон, нет, отмечает Денис Писанный.

Мы поинтересовались у “Укрбуда” относительно деталей рассмотрения дела. В ответ нам сообщили, что отношения к строительству не имеют, зато передали информацию от ООО “СПЕЦСТРОЙ-ПЛЮС”, где указано следующее: “Строительство по ул. Кайсарова, 7/9 ведется на законных основаниях, а именно на основании разрешения на выполнение строительных работ, выданного ГАСИ от 03 ноября 2016 года. Согласно выписки из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество целевое назначение земельного участка — “для строительства, эксплуатации и обслуживания жилого комплекса”.

Воздух по цене квартиры. В рассрочку

Поскольку застройщик оказался немногословным, мы отправились в отдел продажи якобы с желанием купить квартиру в комплексе. Менеджер Александр оказался очень разговорчивым и с радостью рассказал о всех тонкостях дела. “Есть градостроительные условия, выданные городом, “Укрбуд” занимается изменением целевого назначения самостоятельно. Мы пошли в Донецкий суд и изменили целевое назначение”, - охотно сообщает мужчина.

То есть, “Укрбуд” даже не скрывает, что приложил к этому руку. Однако, далее разговор становится интереснее. Сейчас цена на жилье в “Парковой Долине” колеблется именно в зависимости от того — имеет дом разрешение на строительство или нет. И составляет от 17 до 20 тысяч гривен за метр. Представитель отдела продаж Александр объясняет: сейчас разрешения на строительство второго дома нет, однако прошли экспертизу и в ближайшее время начнется активное строительство.

То есть, здесь беззастенчиво продают квадратные метры жилья, не согласованного к строительству, еще и предлагают хорошую рассрочку — аж на 50 месяцев. Таким образом, количество инвесторов стремительно растет, а вместе с ними — и прибыли компании. Общественный активист Георгий Могильный рассказывает, что по данным Комиссии Нацфинуслуг, по состоянию на конец 2017 года в ЖК “Паркова Долина” уже привлекли денег частных инвесторов на квартиры около 700 млн гривен . И добавляет: имея такую сумму в распоряжении, они спокойно могут давать взятки, оплачивать любую “крышу” и вообще не беспокоиться.

Этого не скрывают и в отделе продаж. “В “Укрбуд” вообще какова практика и тенденция строительства? Начинаем с 18 этажей, 17... зашли под декларацию, получили документы, оп — и уже добавилось 3 этажа. У нас 18-19, потом было 20, потом 21, потом 22, три раза меняли”, - делится секретами Александр.

Загадочное исчезновение градостроительных условий

Довольно странная ситуация сложилась и с градостроительными условиями и ограничениями ЖК “Паркова Долина”. Георгий Могильный утверждает, что текст этого документа содержит спорные тезисы. К примеру, сначала указано, что это территории коммунально-складские, то есть жилье строить нельзя, однако далее указано, что в проекте генерального плана, который не принят, предусмотрено создание жилых территорий.

Мы обратились в Департамент градостроительства с просьбой предоставить нам эти градостроительные условия для ознакомления, однако нас ждал еще один сюрприз. Эти документы в Департаменте просто потеряли, а новые до сих пор не выдали, о чем составлен соответствующий акт, в апреле этом году. Детального плана территории, по иронии судьбы, тоже нет. Согласно Генеральному плану, здесь до сих пор расположены склады.

Самолеты над головой

В феврале 2017-го года Государственная авиационная служба осуществила инспекционную проверку приаэродромной территории аэропорта “Киев (Жуляны)” и зафиксировала строительства по ул. Кайсарова 7/9 без согласования с аэродромом, Державиарухом и Службой безопасности. Эксперт по авиационному праву Андрей Гук объясняет, что необходимо получить несколько выводов перед тем, как строить и определить даже место и высоту сооружения в такой зоне. “Нужно сначала получить заключение эксплуатанта аэродрома, затем Украэроруха, и уже затем необходимо получить заключение комиссии Госавиаслужбы. Только после этих согласований можно считать, что проектная документация соответствующего сооружения соответствует основным требованиям”, - добавляет эксперт.

Если кто-то начал строительные работы без соблюдения этих требований, то в Госавиаслужбы есть полномочия остановить строительство. Однако результаты соответствующей проверки были как застройщиком, так и ГАСИ проигнорированы, потому Госавиаслужба обратилась в суд. Юристы соглашаются: Государственная авиационная служба имеет все основания, чтобы требовать радикальных решений. Это может быть достигнуто либо определенным предписанием ГАСИ о том, чтобы дом был приведен в соответствие определенным правилам и он получил необходимые выводы, соответственно к ним изменил эту постройку, а если это невозможно, то речь может идти и о сносе.

Решение по этому делу может быть вынесено уже 8-го октября. Однако застройщики уверены — сейчас их не могут остановить никакие государственные органы. “Компания очень много средств направила именно на то, чтобы эти комплексы достраивались. Сегодня ни прокуратура, ни “мусора” наши, никто не может остановить строительство”, - хвастаются в отделе продаж “Парковой Долины”.

Поэтому пока контролирующие органы закрывают глаза на наглость застройщиков, Киев окончательно превращается в каменные джунгли.

Видео: https://espreso.tv/video/260687