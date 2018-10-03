Двойное гражданство: для кого и зачем

5 октября, 2018, 13:50

Лариса Волошина

Отсутствие определенности и дыры в законодательстве разрушают доверие граждан к государству и становятся почвой для провокаций

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Украине нужно начать дискуссию о введении института двойного гражданства. По его мнению, этот вопрос выходит далеко за рамки украино-венгерских отношений. "События в Береговом вызвали оживленную дискуссию о проблеме двойного гражданства, потребность в которой давно назрела... Разговор об институте гражданства нам необходим", - написал Климкин в своей статье, которая была обнародована на сайте "Европейская правда" в среду, 3 октября.

Вопрос откровенной дискуссии не только назрел, но и перезрел. Дело в том, что вопрос возможности - невозможности для украинцев иметь несколько паспортов давно переведен в плоскость политических манипуляций. Каждый раз, когда появляется сообщение о проблемах с украинским паспортом или иностранным паспортом в руках украинского гражданина, это становится началом мощной информационной кампании. Говорится о сотрудничестве с врагом, о принесении в жертву патриотов, о нежелании избавляться от чиновников-ренегатов. И каждый раз Украина предстает слабой и коррумпированной.

Отсутствие определенности и огромные дыры в законодательстве разрушают доверие граждан к государству и становятся поводом для очередного нагнетания хаоса и ненависти.

Защитники, но не граждане

Тема сложностей в получении украинского гражданства, с которыми сталкиваются иностранцы, которые воевали в украинской армии, является самой болезненной. Ведь во многих случаях эти люди попали в определенную ловушку. Им и домой возвращаться нельзя - особенно если речь идет о россиянах или белорусах - и в Украине оставаться невозможно. Нужны "законные основания" и пакет документов, которые очень часто основываются на довоенном украинском законодательстве. Например, чтобы стать гражданином Украины, добровольцам нужно предоставить справку об отсутствии к ним уголовных претензий от государственных органов страны происхождения. Возникает определенная логическая коллизия. Официальная украинская позиция одновременно заключается в том, что Россия масштабно фальсифицирует все, что касается украинской борьбы с агрессором, и тут же является необходимой справка о наличии или отсутствии криминальных претензий к тем россиянам и белорусам, которые встали на борьбу с агрессором. Фактически военные ищут убежища в Украине, верность которой они доказали кровью. Поэтому предоставить им гражданство, в случае возникновения такого желания, это не только право, но и обязанность Украины.

Анатолий Пашинин (REUTERS)

3 октября Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты" (по поводу правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины)". Законопроектом предлагается признать иностранцев, которые принимали участие в защите территориальной целостности Украины, такими, что находятся на законных основаниях на территории Украины. Кроме этого, законопроектом устанавливается ограничение в отношении добровольного или принудительного возвращения иностранцев и лиц без гражданства государству-агрессору или странам, которые не признают территориальную целостность Украины или поддерживают агрессию против Украины.

Упрощение процедуры в нашем случае означает ограничение вражеского присутствия в процессах, связанных с украинским институтом гражданства. Но сопровождала ли это решение парламента широкая информационная компания? Знают ли украинцы, что государство пытается изменить правила и прекратить межгосударственные диалоги со страной-оккупантом? По крайней мере, по этому вопросу. Учитывая, что вопрос гражданства для иностранцев-добровольцев неоднократно становилася поводом для акций протеста, то может стоит начинать дискуссию с отчета о проделанной работе?

Доказать наличие двойного гражданства почти не возможно

Вопросы гражданства используется в качестве примера слабости украинской власти. Сейчас у нас есть скандал с раздачей венгерских паспортов в Закарпатье и заявления по этому поводу, сделанные министром иностранных дел Венгрии Томашем Менцером. Он подчеркнул, что украинское законодательство не запрещает гражданам скрывать двойное гражданство. И это сразу же вызвало возмущение украинцев.

Но что такого сказал Томаш Менцером, о чем уже двадцать лет подряд не орали бы украинские эксперты? Да, Украина не признает двойного гражданства. Суть в том, что статья 17 Закона Украины "о гражданстве" четко определяет, что добровольное получение гражданином гражданства другой страны является основанием для утраты им гражданства Украины. Вот только добровольным считается собственноручно написанное заявление иностранного государства. Получается, что если даже гражданин будет щеголять иностранным паспортом, без его собственного признания, или справки от иностранного государства о наличии у них обращения на получение гражданства, доказать "добровольность" невозможно. Израиль, Румыния, Венгрия и Россия справок о двойном гражданстве не выдают. Но и это еще не все. Даже если страна не скрывает информацию о получении украинцами их гражданства, иногда установить этот факт можно только случайно.

Вспомним, как Игорь Мосийчук рассказывал о том, что на допросе в прокуратуре Крыма бывший депутат от Радикальной партии Андрей Артеменко предоставлял прокурорам свой канадский паспорт. Но когда господина Артеменко лишали украинского гражданства, он утверждал, что никакого другого гражданства, кроме украинского, у него нет и что канадское гражданство приобретено им не добровольно. Тогда к случаю оказался официальный ответ Канады о том, что Артеменко добровольно стал их гражданином. И, конечно же, глупость и тщеславие самого Артеменко, который подсказал следователям, к какой стране надо обращаться с соответствующим запросом.

Предыдущие попытки начать дискуссию

Количество украинцев, которые имеют иностранные паспорта, неуклонно растет. Большинство из них не спешат уведомлять Украину о том, что теперь они имеют иностранный паспорт, принесли присягу или как-то по другому связали себя с иностранной страной. Попытки внести в украинское законодательство норму, ужесточающую ответственность за сокрытие иностранного паспорта или прописать действенный механизм установления наличия у гражданина Украины иного гражданства, вызвали бешеный скандал в Украине.

Вспомним, какой шум поднялся по поводу внесенного президентом на рассмотрение Верховной Рады в апреле этого года законопроекта 8156. Им, между прочим, устанавливалась норма о том, что добровольным приобретением иностранного гражданства, а следовательно, основанием для потери украинского гражданства, может считаться информация о таком гражданстве в иностранных официальных источниках.

Другими словами, если гражданин Украины вдруг купил на свой британский паспорт квартиру в Испании, что, безусловно, будет отражено в испанских реестрах со сканами и личными подписями чиновников, которые приняли иностранный документ и подтвердили его подлинность, то Украина считает такого гражданина таким, кто добровольно вступил в иностранное гражданство. Логика проста. Если гражданин Украины имеет иностранный паспорт и пользуется им, он делает это добровольно.

Именно украинские правозащитники и активисты сделали все, чтобы упрощенная процедура доказательства наличия иностранного гражданства так и осталась сказочкой в пользу бедных. Тогда даже была использованы откровенная ложь и манипуляция. Пока правозащитники говорили о том, что упрощая процедуру установления добровольного приобретения иностранного гражданства, президент лишает жителей Крыма украинских паспортов, юристы из тех же правозащитных организаций, которые несут профессиональную ответственность за свои слова - рассказывали на пресс-конференциях о том, что "нет оснований считать, что президент собирался лишить крымчан украинского гражданства, но законопроект имеет другие недостатки, которые не касаются жителей оккупированных территорий".

Не Венгрией единой

А тем временем проблема приобретает угрожающие масштабы. Только за первое полугодие 2018 года более чем 39,5 тыс. граждан Украины получили российские паспорта. Такие данные обнародовала миграционная служба МВД РФ. Можно ли верить этим цифрам? Вполне. Ведь в России еще в 2017 году была введена упрощенная процедура приобретения гражданства. Ради получения российского паспорта украинцам теперь достаточно прислать на адрес российской миграционной службы нотариально подтвержденное обращение. И все. Даже выезд на территорию РФ не обязателен. Также отныне от граждан Украины не будут требовать подтверждения о выходе из предыдущего украинского гражданства. Зато обязательной является присяга на верность России.

29 октября 2009 года румынский парламент внес поправки в закон о гражданстве, который существенно упростил процедуру оформления гражданства Румынии. Согласно этому закону, румынское гражданство по упрощенной процедуре могут получить лица, которые родились или проживали на территории, которая была частью Румынии с 1918 до 1940 годов, и те, которые имеют таких родственников. Добавляется ли к румынскому паспорту обязательная присяга на верность, пока не известно. Даже Польша, которая все же требует от соискателей польского паспорта знания языка и истории, внесла изменения в свое законодательство, сделав претендентами на польский паспорт тех иностранцев, которые более двух лет легально живут и работают на территории Польши.

Двойное множественное гражданство и граждане Винницкой области

Статья 4 Конституции Украины является у нас также является поводом для дискуссий. Четкую формулировку "В Украине существует единственное гражданство" кое-кто понимает как отсутствие в Украине другого территориального паспорта. Поборники этой трактовки говорят, что у гражданина Украины не может быть гражданства, например, Винницкой области или Крыма. Но наличие у человека паспортов нескольких стран называется "множественным гражданством". А о нем в Конституции и законах ничего не сказано. Что не запрещено, то разрешено, говорят они.

Как решается вопрос с двойным гражданством в мире

На самом деле существует несколько моделей. К примеру, в 2012 году французский миллионер Давид-Ги Лесюер был арестован израильской военной полицией за уклонение от военной службы. И хотя 25-летний Лесюєр утверждал, что имел двойное французско-израильское гражданство, что стал израильтянином бессознательно - в 14 лет, что не мог откликнуться на повестку потому что был в тот момент во Франции возле больного отца и вообще еще в 18 лет Израиля прислал письмо с отказом от гражданства - военных интересовало только то, что он не явился на призывной пункт. Никаких двойных гражданств Израиль не признает. Более того, прекратить гражданство Израиля невозможно. Раз израильтянин - всегда израильтянин.

Германия наоборот признает двойное гражданство. Но исключительно для того, чтобы ограничить присутствие иностранцев на определенных государственных должностях. Людям, которые имеют дополнительное гражданство, запрещена служба в армии и полиции. Россия, кстати, тоже запрещает государственным служащим быть гражданами других государств.

Не о гражданстве речь

На самом деле, признание или запрет двойного гражданства - это вторичный вопрос. Сейчас гораздо важнее очистить государственный организм от агентов страны-агрессора и от чиновников, которые давно присягнули другим странам. Нужно снять неопределенность, чтобы прекратить манипуляции на теме гражданства. Вот о чем должна быть широкая общественная дискуссия.

Можно сколько угодно спорить о разнице между "двойным" и "множественным гражданством", но пока Конституционный суд не даст разъяснения относительно 4 статьи Конституции, тезис о том, что Украина признает двойное гражданство, позволяет его или не наказывает за него, будет продолжать будоражить общество.

Необходимо упростить механизм доведения наличия у украинца иного гражданства и применить его для всех госслужащих, депутатов и военных.

Надо немедленно отделить массы непереборчивых "маленьких украинцев" от чиновников, которые уже давно служат не Украине.

Наведение порядка в сфере гражданства необходимо еще и для того, чтобы лишить возможности манипуляторов будоражить общество. В конце концов если те, кто когда-то взял иностранный паспорт, будут знать, что никто не будет намеренно их искать и наказывать, это выбьет почву из под ног вражеских пропагандистов.

Но если люди поймут, что для того, чтобы они могли работать на государственной службе, избираться, делать военную карьеру, им необходимо сообщить о наличии другого паспорта и отказаться от иностранного гражданства, количество "двойников" в стране существенно уменьшится.