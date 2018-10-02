Виталий Портников: коллаборационистам нельзя давать спуску

2 октября, 2018, 14:02

Портников Виталий

Капитуляция демократического мира всегда убеждает агрессора в его безнаказанности

Украинский парламент предупредил, что пересмотрит своё сотрудничество с ПАСЕ, если в организации откажутся от ограничительных мер по отношению к российской делегации. Эту позицию Верховной Рады можно только приветствовать. Нельзя делать вид, что не замечаешь очевидного коллаборационизма и неуважения к собственным решениям.

Россия не исправила ничего из того, за что против ее делегации были введены ограничения. Однако с первого дня введения санкций нагло шантажировала ПАСЕ, не гнушалась откровенными провокациями и втягивала руководителей ассамблеи в отвратительные пропагандистские спектакли - вспомним о совместном путешествии делегации Госдумы и представителей ПАСЕ в Сирию.

Сторонники возвращения России в ПАСЕ оправдывают свою капитуляцию необходимостью "диалога". Возникает вопрос - с кем? Ещё можно понять Ангелу Меркель или Эммануэля Макрона, которые проводят переговоры с Владимиром Путиным. Можно понять политиков, которые общаются с российским министром иностранных дел или с начальником Генштаба. Но о чем разговаривать с депутатами Госдумы, которые вообще не принимают никаких решений? Которые являются скорее приставками к принтерам, распечатывающих написанные клерками из администрации президента России законы? Какой смысл разговаривать с марионетками, которые сами не помнят своих фамилий - не то что их избиратели?

Может, дело все-таки все же не в диалоге с этими бессмысленными людьми, а в их коррупционных деньгах? Может, это диалог не с депутатом, а с банкоматом?

Примечательно, что поиски путей возвращения делегации России в ПАСЕ проходят на фоне полемики между Россией и Западом об ответственности за Мюнхенский сговор - сейчас как раз отмечают годовщину этого позорного соглашения. И западные дипломаты напоминают российским коллегам, что договор Молотова-Риббентропа хуже Мюнхена. Потому что Советский Союз договаривался с Рейхом об участии в уничтожении Польши, а Франция и Великобритания "всего лишь" не стали защищать Чехословакию.

Так вот, я должен разочаровать западных дипломатов. Мюнхен хуже пакта Молотова-Риббентропа. Потому что участниками этого соглашения были два агрессивных человеконенавистнических режима, от которых никто никогда ничего не ждал, кроме войны и агрессии.

А в Мюнхене Чехословакию предали лидеры демократического мира. Капитуляция демократического мира всегда убеждает агрессора в его безнаказанности, побуждает к новым войнам и провокациям. Франция и Великобритания убедились в этом очень быстро, заплатили за капитуляцию кровью, разрухой и вечным позором Мюнхена.

Те - договаривались с гитлеровским Рейхом. Эти - договариваются с Рейхом Путина, идейным наследником и продолжателем фашистской идеологии на европейском континенте, главным врагом демократии и современной цивилизации. И получат то же самое, что получили их предшественники - кровь, разруху и позор.