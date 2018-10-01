"Лион" - "Шахтер": все о матче Лиги чемпионов

2 октября, 2018, 08:00

Дмитрий Марценишин

Сегодня во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" играет в гостях с французским "Лионом"

Лига чемпионов. Группа F. 2-й тур

"Лион" (Франция) - "Шахтер" (Украина)

2 октября, Лион, стадион "Парк Олимпик Лион"

Начало - 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

Как команды стартовали в Лиге чемпионов

Перед очередным стартом в Лиге чемпионов в "Шахтере" произошли существенные изменения. Команду покинули сразу несколько лидеров. За рекордные для украинского футбола 59 млн евро в "Манчестер Юнайтед" перешел бразильский полузащитник Фред. Его соотечественник Бернард, на правах свободного агента, стал игроком английского "Эвертона". Аргентинский форвард Паулу Феррейра продолжил карьеру в португальской "Бенфике".

Потеря этих футболистов не прошла для "Шахтера" безболезненно. В матче 1-го тура ЛЧ против немецкого "Гоффенгайму" дончанам особенно не хватало Фреда. При его отсутствии другой бразилец - Алан Патрик - проиграл борьбу в центре поля, где хозяйничали футболисты немецкого клуба. В обороне в паре с Ярославом Ракицким неудачно действовал Давид Хочолава. В воротах ошибался Андрей Пятов.

В итоге, команде Паулу Фонсеки пришлось в домашнем матче дважды отыгрываться после голов Флориана Гриллича и Ховарда Нордвейта. "Шахтеру" удалось вырвать ничью, благодаря высокому индивидуальному мастерству его футболистов. В первом тайме сольный проход точным ударом завершил левый защитник дончан Исмаили. В конце матча от поражения чемпионов Украины спас Майкон, который забил дальним ударом, вскоре после выхода на замену. Учитывая, как складывался матч, команда Паулу Фонсеки должна быть довольна ничейным результатом.

Если "Шахтер" в 1-м туре не смог прыгнуть выше головы, то "Лион" создал на старте ЛЧ настоящую сенсацию. Французы в гостях победили одного из фаворитов турнира - английский "Манчестер Сити".

Команда Брюно Женезьо еще в первом тайме забила дважды - усилиями Максвеля Корне и Набиля Фекира. После перерыва команде Хосепа Гвардиолы удалось забить лишь гол престижа, который на свой счет записал Бернарду Силва. "Лион" победил 2:1 и возглавил турнирную таблицу группы F.

С чем "Лион" и "Шахтер" подходят к матчу

"Шахтер" после первого матча Лиги чемпионов одержал две победы в чемпионате Украины. Сначала дончане разгромили на своем поле "Черноморец" - 3:0. А в предыдущем туре поиздевались на выезде над "Карпатами" - 6:1. В этой игре за команду Фонсеки дубль сделал Марлос, по голу забили Ярослав Ракицкий, Жуниор Мораес, Николай Матвиенко, а еще один мяч гости отправили в свои ворота.

"Шахтер" после 10 туров имеет 27 очков и опережает ближайшего преследователя - "Динамо", на 4 пункта.

В нескольких последних матчах "Шахтер" был вынужден играть без травмированного центрального защитника Ивана Ордеца и хавбека Дентиньо. Оба футболиста не полетели с командой во Францию и сегодня также не выйдут на поле. Зато восстановился от травмы другой полузащитник - Веллингтон Нэм.

"Лион" в чемпионате Франции идет пятым и отстает от лидера - ПСЖ на 10 очков. В последнем матче 29 сентября команда Брюно Женезьо на своем поле не смогла переиграть "Нант" - 1:1. У "Лиона" гол забил Уссем Ауар. На 81-й минуте Нобиль Фекир мог принести победу лионцам, но не реализовал пенальти.

Перед этим "соперник "Шахтера" одержал в чемпионате Франции две уверенные победы - разгромил "Дижон" - 3:0, переиграл "Марсель" - 4:2. Поэтому команда находится в хорошей форме.

Кто будет фаворитом

Букмекеры считают фаворитом матча "Лион" - "Шахтер" хозяев поля. На их победу предлагают коэффициент 1.80, на ничью дают 3.75, а выигрыш "Шахтера" считают маловероятным - 4.33.