Кушать супы и болеть из-за кондиционера: 13 мифов, разрушенных Ульяной Супрун. ТЕСТ

1 октября, 2018, 11:00

Дышать паром от картофеля, чтобы выздороветь, и не есть мороженое при простуде: ежедневно главный врач страны Ульяна Супрун разрушает устаревшие медицинские мифы

В головах украинцев "с наследием" осталось много медицинских мифов. Кто-то лечится паром от овощей, кто-то считает очень плохой приметой, когда пациента везут ногами вперед. Другие заготавливают огромные кастрюли супов, ибо, по словам предков, их нужно кушать ежедневно.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун ежедневно пытается уничтожать эти мифы и давать современные советы.

Ко Дню врача Еспресо.TV решило проверить, с какими мифами украинцы уже распрощались, а какие - еще предстоит разрушать.