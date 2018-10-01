Горы, пустыня и океан. Что посмотреть в Марокко за скромный бюджет

2 октября, 2018, 12:59

Ульяна Букатюк

Журналистка Еспресо побывала в Королевстве Марокко и рассказывает, почему эта страна такая особенная

Как попасть в Марокко

Прямого сообщения из Украины нет. Самый легкий путь - авиасообщение с Польши, оттуда летает Wizz Air и Ryanair за относительно небольшие деньги. Еще более бюджетный вариант попасть в Марокко - аэропорты Испании или Франции, но пока есть проблемы с тем, чтобы попасть из Украины туда дешево. Для тех, кто боится летать, из Испании в Танжер можно уплыть (там всего 14 км).

На мои даты удобнее и дешевле было лететь через Франкфурт. Изменила среди ночи международный аэропорт и небольшой Франкфурт-Хан и полетела оттуда в Танжеру.

Обратно летела через Мадрид и Бергамо. Если бы брала билеты раньше и не на выходные, было бы дешевле, а так пришлось выложить 130 евро.

Виза в Марокко

Можно сделать через турагентство и переплатить или же самостоятельно. И, к сожалению, самостоятельная подача не настолько легкая, как хотелось бы.

Для начала надо выяснить “тайные” контакты посольства Марокко (сайта нет, только телефон, по которому вам продиктуют адрес - moroccanembassy.kiev@gmail.com). Следует написать письмо с просьбой прислать перечень необходимых документов и приступать к делу как можно скорее, ведь визу нужно ждать до 14 дней.

Прежде всего советую заказать онлайн справку о несудимости (которую ждать 10 дней). А потом звоните в посольство, чтобы записаться на прием (ближайшая дата для меня была через 2 недели, поэтому не откладывайте).

Еще одним неприятным сюрпризом марокканской визы для меня стало требование иметь на банковском счете $100 в день в стране - в итоге из собранных по всем углам $1 тыс. я гедонистически потратила около $300.

Дальше довольно привычные требования: анкета, справка с работы, выписка из банка (платная), разработан маршрут, забронировано жилье и куплены билеты, консульский сбор (617 грн).

Проблем с получением визы не возникает, если все бумаги в норме. Выдают паспорт вплотную к дате вылета (за 3 дня в моем случае).

Уже по прилету в страну вам должны написать ручкой в паспорте специальный номер, который станет вашим пропуском в Марокко. Нужно заполнять анкету в каждом отеле, указав номер, откуда прибыла, куда направляешься.



Маршрут

Марокко - довольно большая страна, посмотреть все-все за 10 дней - слишком амбициозно, поэтому я сосредоточилась на северной части. Удалось увидеть такие города:

Танжер ближайший к Европе, тут микс всего мира. Можно говорить на испанском, французском, арабском, берберском, английском и объясниться. Симпатичная медина, приветливые люди, самые высокие цены (по крайней мере в моем случае), порой случаются хелперы, которые показывают город за деньги, продавцы довольно агрессивные.

Очень советую ехать до маяка Cap Spartel, а оттуда пойти встречать закат к Геракловым столбам. Дорогой можно замочить тело в Атлантическом океане.

Асила. Маленький городок на побережье Атлантики. Просторная белая с синим медина, где трудно заблудиться. Чайки, океан и торговцы, которые проявляют к вам интерес, только если что-то спрашиваете. Мне понравилось едва ли не больше всего.

Тетуан. Небольшой город в горах с просторными европейскими проспектами и не очень приятной мединой-базаром за два шага (рыбу и кур “готовят к употреблению” прямо на глазах).

И больше всего поразила площадь перед королевским дворцом в центре города - она полностью ограждена от горожан забором. Приходится обходить ее тесными улочками вокруг и завидовать котам, которым вход на площадь разрешен. Как объяснили местные, это для того, чтобы горожане не засоряли площадь перед королевским дворцом и не оскорбляли его честь (хотя монарх во дворце не живет).

Шевшауен. Легендарный голубой город в горах, где большинство зданий окрашены в синий цвет. Милый, холеный туристами городок, в медине которого действительно приятно побродить несколько часов.

Бонус - недалеко от города национальный парк, где можно пройтись до водопада (3,5 часа). Или же увидеть “Мост Бога” - каменный переход, который действительно выглядит очень величественно. Под ним можно прекрасно искупаться, но будьте готовы около часа лазить камнями, чтобы туда добраться.

Фес. Город-кошмар для интроверта. Карты бесятся от 6-7 тыс. улиц медины, поэтому зачастую без помощи местных не обойтись. Возвращаться в отель после 23 было немного страшно.

Но уже утром Фес показался мне крутым. Десятки невероятных мечетей и медресе, “интегрированных” в сплошной базар. Тысячи узеньких улиц, красящие кожи и в конечном итоге выход на смотровую площадку у ворот Bab Guissa производят незабываемые впечатления.

Ифран и Анру. Очень маленькие города неподалеку от национального парка с обезьянами и кедровым лесом. Особенность Ифрана в застройке. Здесь по сути нет медины, а город напоминает Швейцарию.

Мекнес. Город с древней историей. В часе езды есть раскопки Волюбилис, но чтобы добраться туда нужно было брать такси за 30 евро. С общественным транспортом в этом направлении туго.

Рабат. Столица Марокко, которую туристы в основном игнорируют. А зря, интересный комплекс вокруг недостроенного минарета Гасанна, неплохой пляж, касба с приятным садом (осторожно: очень большая концентрация цветов и котов) и бело-синими улочками.

Жилье, еда, транспорт и пляжи

Жить в Марокко можно как в привычных гостелах и гостиницах, так и в риадах (марокканские дома с двориком внутри). Есть жилье за 8-9 евро с человека или 12-13 с двух. В Фесе за 20 евро можно жить как султан. Не всегда комнаты идеально чистые, для белья лучше иметь иммунитет от “Укрзализныци”. С полотенцами вообще редкость. Они включены в цену, но нужно еще дополнительно о них просить.

Замечательным бонусом к жилью есть почти всегда включены завтраки на террасах. Правда, за 10 дней мне приелся один и тот же набор: хлеб, блины (не похожи на наши), масло, джем, мед, кофе (или мятный чай) и апельсиновый сок. К слову, последний стоит пить по несколько раз на день - он невероятный. В Рабате было дешевле всего - по 2 дирхамы (6 грн), в остальных городах - по 5 дирхам за стакан.

Также очень вкусные суп харира (с нутом и чечевицей), кус-кус и тажин. По тажину, то это название как глиняного сосуда, так и еды, которую в ней готовят. Мои фавориты - баранина или ягненок с черносливом, очень вкусно. Цены разнятся в зависимости от региона и заведения: суп пробовала и за 6 дирхам (18 грн), а за тажин в среднем надо выложить 60-100 дирхам (180-300 грн).

Перед подачей блюда везде ставят закуски (в основном это оливки и хлеб). Они бесплатные, поэтому не слишком розганяйтесь с пунктами заказа.

Легче всего по Марокко передвигаться на арендованном авто или такси - дороги исключительно хорошие. Также здесь хорошо реагируют на автостоп.

Насчет такси - это не от “хорошей жизни”, это реально один из основных способов передвижения. Марокканцы имеют petit taxi в основном для коротких поездок в пределах города и grand taxi - аналог наших маршруток, только для 5-7 человек. По цене: мои поездки стоили 1-7 евро. Из приятного - можно ехать когда угодно.

Есть автобусное сообщение, но часто на сутки для достаточно очевидных маршрутов есть только 2-3 автобуса. Хотя автобусы иногда вдвое дешевле такси, но нужно быть готовыми, как сказал один местный, что время в Марокко - понятие очень относительное. Как-то ждала 40 минут выезда, потом еще 30 остановку посреди дороги. Автобусы оператора CTM ездят по расписанию, но дороже. Отдельная плата за багаж.

Удобно передвигаться в Марокко на поездах, но железная дорога есть не везде. Поезда похожи на украинские интерсити, с двумя классами вагонов. Цена различается незначительно. Первый класс предполагает закрепленное место, второй - что вы это место должны еще “добыть”.

Пляжи в северной части Марокко “не айс”. Водоросли, медузы, песок со стеклом, “бычками” и пластмассой. Повезло, что я не люблю пляжный отдых, поэтому замочить телеса было достаточно. Вода отличается чистотой и температурой в разных местах, но в основном чистая и приятная (в середине сентября).

К чему следует быть готовыми

Везде король. Официальное название страны - Королевство Марокко. Поэтому изображение монарха и принца можно встретить повсюду. Даже маленькая точка с шаурмой вывесит изображение короля на лучшее для обзора место. Повсюду коты. Мохнатые клубки дремлют в забавных позах чуть ли не на каждом шагу. Во время службы муэдзина складывается впечатление, что коты выпрашивают себе у Аллаха десятую жизнь. Везде футбол. После “фром а ю” вторым вопросом обязательно будет “Риал ор Барселона”. Сначала я думала, что собеседник подумал, что я испанка, хотя до этого дважды повторила “Юкрейн”, а он упрямо сказал “Юкрайна” (к слову, только один марокканец за 10 дней не исправил название нашей страны на “Юкрайну”). Такой любви к футболу не видела ни в одной стране, его транслируют в гостиницах, кафе и ресторанах. Часто вечером была единственной девушкой в кафе. Вокруг одни мужчины пили мятный чай, курили и смотрели матч. Нужна ли особая одежда. Поскольку главная религия Марокко - ислам, немало женщин носят закрытую одежду и платки. Однако Королевство - светская страна, поэтому если носить привычную европейскую одежду без чрезмерной обнаженности - никто ничего тебе не скажет. Ветряки и мусорники для сортировки. Ветровыми электростанциями полностью испещренный горный хребет на севере Марокко, выглядит очень круто. Также не ожидала в аэропорту африканской страны встретить баки для сортировки мусора, однако они не везде. В Рабате как-то искала обычный мусорник 15 минут. Люди. Они здесь особенно легко идут на контакт. В городах вроде Феса или Танжера случались хелперы, которые пытаются заработать, рассказывая вам что-то из истории города или просто показывая путь. Про финансовую сторону не говорят сразу, поэтому стоит сразу предупреждать, если не планируете платить. Говорят, что в Фесе местные могут завести в какие-то хитросплетения улиц и требовать денег, чтобы вывести. Но чего-то по-настоящему плохого в Марокко не произойдет. В основном марокканцы просто подходили и приветствовали “Мархаба” (“добро пожаловать”).



