10 самых популярных песен мира, которые вы ищете в Google

1 октября, 2018, 17:16

Сколько вариантов песни Hallelujah написал Леонард Коэн и клип Gangnam Style, из-за которого танцевала вся планета. Какие еще песни чаще всего гуглили люди на протяжении 20 лет

Недавно компании Google исполнилось 20 лет. В честь этого они составили инфографку о том, что больше всего искали люди по всему миру среди книг, шоу, фильмов и прочего.

Не обошли стороной и музыку: так поисковик составил список из 10 песен, которые люди чаще всего гуглили.

Usher - Yeah! ft. Lil Jon, Ludacris

Эта песня на вечеринках была именно той "вишенкой на торте". Под нее срывались то в дикие рэпперские танцы, а то и вовсе в нижний брейк.

Трек Ашера, который он записал с Лил Джоном И Лудакрисом, вышел в 2004 году. В нем замиксовали r&b, поп-рэп и кранк. Столь же популярной была разве песня "Toxic" Бритни Спирс.

Однако Yeah! возглавляла американский Billboard Hot 100 на протяжении трех месяцев. Опустить ее в рейтинге смог лишь новый сингл Ашера - Burn.

Трек добрался и к чартам других стран и также долгое время чувствовал себя очень уверенно на первых ступеньках топов. Также Yeah! стала платиновой в США, Австралии, Бельгии, Канаде, Германии, Норвегии и Новой Зеландии.

Благодаря этой песне исполнители получили премию "Грэмми" за "Лучшую совместную рэп-работу". Тогда их трек также номинировали на "Лучшую запись года".

Leonard Cohen - Hallelujah

Леонард Коэн выпустил два романа и несколько сборников стихов, но во всем мире его знают как автора песни Hallelujah.

Вариант, который слушатели слышат на записях - не единственный. Чтобы создать лучший текст, он написал 80 вариантов. Часть из них он писал в отеле "Роялтон" в Нью-Йорке, сидя на полу в одном нижнем белье и ударяясь головой об него.

Наконец Леонард Коэн исполнял основной вариант лишь на нескольких концертах и обычно вспоминал то один текст, то другой. Только последний куплет у музыканта оставался неизменным.

Во всем мире на эту песню записано около 200 официальных каверов, в том числе и другими языками. Американская группа Pentatonix сделала акапельный вариант, который набрал больше 130 млн просмотров.

В 2016 году певец умер, но Hallelujah перепевают и дальше.

Beyoncé - Halo

Какая она - жизнь певицы Бейонсе без макияжа и украшений? Об этом она сама рассказала в своем сингле Halo.

Благодаря этой песне Бейонсе получила бешеную популярность, а почти все критики хвалили вокал певицы. Это значительно повлияло на решение, кому же достанется премия "Грэмми".

Halo была номинирована в категории "Запись года", но выиграла в номинации "Лучшее женское вокальное поп-исполнение". Конечно же, сингл получил четырехкратный платиновый статус в Австралии, и дважды платиновый в Испании и США.

С 2015 года трек не терял актуальности ни на миг и по поискам в Google среди песен занимает третью строчку.

Duffy - Mercy

"Yeah, yeah, yeah". Начале этой песни вы точно подпевали в караоке-барах. Песня Mercy британки Даффи вышла в 2008 году. Трек был легким и зажигательным, а потому стал для певицы весьма удачным дебютом.

Песню Даффи писала не сама. Ей помогал Стив Букер, с которым она познакомилась совершенно случайно.

"Я искала жилье, постучала в дверь, а встретила сонграйтеров. Тогда поехала в студию и провела потрясающие две недели за написанием песен", рассказала в одном из интервью исполнительница.

В Великобритании она поднялась на первую строчку синглового чарта, хоть в физическом носителе ее еще даже не выдали. Она стала первой за счет цифровых продаж, то есть загрузок. Первое место композиция не уступала и в Германии, Греции, Нидерландах, Ирландии, Норвегии, Испании и Швейцарии.

Idina Menzel - Let It Go

Те, кто смотрел диснеевский мультик "Холодное сердце", точно знают эту песню, а, возможно, даже до сих пор часто ее слушают.

"Let It Go" в мультфильме пела Эльза. Озвучила же ее певица Идина Манзель. Для показов фильма в разных странах записали как минимум еще 24 версии на разных языках.

Песня заняла 5 место в американском чарте Billboard Hot 100 и получила "Оскар" за лучшую песню к фильму. На премии "Грэмми", она же стала лучшей песней, написанной для кино.

А еще эта песня стала пятой самой продаваемой в цифровом виде песней 2014 года.

Taylor Swift - Love Story

О Тейлор Свифт большинство узнало в 2008 году. Именно тогда вышла композиция Love Story. Эту песню описывают как "историю о Ромео и Джульетте, но со счастливым окончанием".

Love Story писала сама певица, поэтому не исключено, что сюжет взят из собственной жизни. Сопродюсером стал Нэтан Чапман.

Песня и видеоклип имели большую популярность: №1 в Billboard Pop Songs, Adult Contemporary, Hot Country Songs, №2 в Великобритании, №1 в Австралии, №4 в Billboard Hot 100.

По популярности в Google трек был третьим: он уступил Бейонсе с песней Halo и Леди Гага, которая тогда выпустила Poker Face.

Ke$ha - TiK ToK

Трек TiK ToK не слышал только тот, кто в 2010 году убежал далеко от цивилизации. Он ворвался в музыкальное пространство и долго не сходил с эфиров радиостанций тав телеканалов.

Сингл стал хитом №1 в национальных чартах Австралии, Канады и Новой Зеландии. Не обошел Tik Tok и Billboard Hot 100: песня поднялась на первую строчку чарта и продержалась там 9 недель.

Psy - Gangnam Style

В 2012 году Gangnam Style звучала чуть ли не из каждого закоулка, а танец из клипа не учили только ленивые. Ее выпустил южнокорейский исполнитель PSY. Видеоклип к треку просмотрело рекордное для YouTube на то время количество людей. Этот статус песня держала 5 лет, пока в июле 2017-го лидером не стал видеоклип на песню See You Again Виз Халифа и Чарли Пут.

На данный момент клип имеет более 3,16 млрд просмотров на видеохостинге.

Клип Gangnam Style получил премию MTV Europe Music Awards 2012 в категории "Лучшее видео". Также ролик попал в "Книгу рекордов Гиннесса" как видео, набравшее самое большое количество "лайков" в истории YouTube.

Justin Bieber - Boyfriend

Джастин Бибер довольно неожиданно ворвался в шоу-бизнес. 17-летний подросток моментально стал популярным благодаря песне Never Say Never, а уже через год выпустил еще один поп-хит под названием Boyfriend. Слова этой композиции знали чуть ли не все школьницы. И не удивительно: эта песня звучит легко, а текст не может оставить равнодушным, ибо об отношениях.

В музыкальном плане Boyfriend - это песня под влиянием R & B, в которой есть поп-биты, но в целом музыкальный фон тише, чтобы лучше слышать исполнителя. Относительно текста, то критики не оценили слова песни.

Несмотря на это, Boyfriend был коммерческим успехом, дебютировав на втором месте в Billboard Hot 100.

Sia - Chandelier

Chandelier - песня австралийской певицы Sia. Впервые ее услышали в 2014-м, и уже того же года она заняла 25-е место в списке 100 лучших песен года американского журнала Billboard.

Песня и видео получили 4 номинации на премию "Грэмми" в категории "Лучшая песня года", "Лучшая запись года", "Лучшее сольное поп-исполнение" и "Лучшее музыкальное видео".

Песню описывают как балладу в стиле синти-поп с синтезаторами, боевыми барабанами. В треке совместили хип-хоп, электронную музыку и немного регги.